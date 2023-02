SkyShowtime w Polsce, film o Tetrisie i miernik jakości powietrza od IKEA, czyli "Się klika #2"

Co działo się w ostatnich dniach w świecie IT? Czy debiut SkyShowtime to najgorętszy temat? Zapraszam na drugi odcinek serii „Się klika”.

Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney Plus. Te cztery serwisy mam wykupione i na tych czterech serwisach nie mam kiedy oglądać rzeczy. To znaczy oglądam. Przyjaciół. Od listopada jakoś. I pewnie do kwietnia mi zejdzie.

I teraz gdzie mam wcisnąć takie nowe SkyShowtime, które na start wjechało do Polski z taką promką, że grzechem pychy i dusigroszostwa byłoby tego nie wykupić? Wiecie 12 złotych za miesiąc? No jak za darmo. A co tam w środku? Maverick, ten Top Gun nowy. I serial w świecie Halo. I coś tam jeszcze.

SkyShowtime wjeżdża na bogato

Co się działo w świecie IT? Co się klikało? No mamy ten SkyShowtime, który dla wszystkich, co to się zarejestrują do końca marca jakoś jest po 12 złotych z hakiem na miesiąc. Znajdziemy tam ponad 150 seriali i jakieś 450 filmów, których i tak nie będzie, kiedy obejrzeć. A poważnie - świetna oferta.

Film o Tetrisie

Tetris. Każdy zna, każdy lubi. Bo i czego tu nie lubić? Gra doskonała i tyle. Czy taki będzie film o Tetrisie, z wąsatym Taronem Egertonem, który to bohatersko próbuje wywieźć grę ze Związku Radzieckiego? Trudno powiedzieć, ale jaram się i uznałem, że wy też powinniście. Film wbija na AppleTV+ pod koniec marca.

Ile godzin na dobę spędzamy używając smartfonów?

Wiecie ile godzin na dobę gapimy się w ekrany naszych smartfonów? Według raportu State of Mobile 2023, o którym to poinformowało SMSAPI - w ujęciu globalnym w ciągu doby używamy naszych smartfonów przez jakieś 5 godzin. Powiedzmy, więc że śpimy 8 godzin na dobę (bo nas na to stać) pracujemy 8 godzin i dojeżdżamy do pracy i wracamy z pracy w godzinkę (bo mamy farta), to zostają nam jakieś 2 godziny na dobę na spędzenie czasu z najbliższymi, jakiś trening, jakiś obiad, czy inną kolację, obejrzenie odcinka Przyjaciół na HBO Max. Takie tam, wiecie, normalne czynności.

IKEA zmierzy jakość powietrza w Twoim mieszkaniu

IKEA - kojarzycie? To ta restauracja z mega dobrymi klopsikami wege, w której można po śniadaniu albo obiedzie kupić sobie meble. Ta właśnie IKEA pokazała miernik jakości powietrza. Rzecz nazywa się Vindstyrka i producent upakował w niej niezbędne czujniki, które pozwalają ocenić jakość powietrza w pomieszczeniu. Urządzonko mierzy poziom szkodliwych dla zdrowia pyłów PM2.5 oraz zawartość lotnych związków organicznych TVOC, a także wilgotność i temperaturę otoczenia.

Nadchodzi realme GT3

Nowy chiński smartfon, taki nawet oczekiwany, czyli realme GT3 ma zostać zaprezentowany 28 lutego na MWC 2023 w Barcelonie. Czym się wyróżnia? Co ma takiego w sobie, że warto o nim wspomnieć? Wiadomo, że będzie miał super AMOLED-owy ekran, mnóstwo RAM-u i wydajny procek, ale wyróżnia go ładowanie na poziomie 240 W. Szybko dość - tyle słowem komentarza.

Nadszedł kres samochodów spalinowych

Koniec samochodów spalinowych! Europosłowie przegłosowali projekt nakazujący sprzedaż samochodów bezemisyjnych od 2035 roku. Temat przegłosowano nie jakąś zatrważającą większością głosów - w końcu tylu jest zwolenników elektromobilności co jej przeciwników - ale przegłosowano. Klamka zapadła. Ostatni gasi kontrolkę silnika w swoim spalinowcu.

Pytanie oczywiście, czy ma to sens? Czy elektryki w krajach, w których prąd produkowany jest ze spalania paliw kopalnych to faktycznie takie zielone środki transportu? Temat jest dyskusyjny, więc - zapraszam do komentowania.

I to już koniec #2

I to tyle. Pozostaje mi życzyć dobrego popołudnia albo, nie wiem, udanego wtorku i słonecznej środy, a nawet smacznego pączka.