Half-Life 2, Black Friday, telefon dla Harry`ego Pottera, oto bohaterowie 44. odcinka SięKlika

Half-Life 2 ma 20 lat. Black Friday już trwa, Oppo pokazało telefon dla fanów Harry`ego Pottera, Microsoft Flight Simulator 2024 to padaka, startup Akash Systems będzie chłodził procesory diamentami. Czas na 44. odcinek SięKlika!

Half-Life 2 za darmo. Valve świętuje 20. rocznicę

Zaczynamy na grubo i umówmy się, nie wydarzyło się w ciągu ostatnich kilkunastu dni, no dajmy nawet, że dwóch tygodni nic ważniejszego niż… 20. rocznica premiery Half-Life`a 2.

Half-Life 2 to gra instytucja, tytuł legendarny, kultowy, doskonały. Ach. No jedna z takich gier, które wpływają na kondycję całej branży na lata. I miała swoją premierę całe 20 lat temu. Z okazji rocznicy Valve postanowiło rozdać grę użytkownikom Steama. Rozdać, czyli dać za darmo. Każdy se mógł ją przypisać do swojego konta i mieć, posiadać, ten legendarny tytuł.

Black Friday i inne promocje. Szukamy niskich cen - te sprzęty warto kupić

Black Friday dopiero za tydzień, tak mniej więcej, ale wszyscy wiemy, że od lat mamy nie tylko Black Friday, ale i Black Week, Black Weeks - przez “S”, a nawet Black Month. W związku z tym, że “czarnopiątkowe” promocje nie ograniczają się do Czarnego Piątku, Jakub postanowił wrzucić newsika o tym, co tam ciekawego można kupić już teraz w dobrych pieniądzach.

Wspomniał o Samsungu Galaxy S23, który w Media Markt stoi za niecałe 2,5 kafla, o Google Pixel Watch 2, który na Amazonie śmiga za nieco ponad 800 zł i o Samsungu Galaxy S24, który w Empiku stoi za jakieś 2900 zł. Jakub wspomniał jeszcze o jakimś tablecie Lenovo, jakimś smartfonie POCO i choćby Apple Watchu 9.

Haolong - chiński towarowy wahadłowiec, który przypomina Boeinga X-37B

Wiedzieliście, że Haolong, czyli chiński towarowy wahadłowiec przypomina Boeinga X-37B? Ja też nie wiedziałem, a teraz już wiem. I wy teraz też już wiecie. Co zrobicie z tą wiedzą, to już nie moja sprawa.

Dalej korzystasz z takiego iPhone? Apple uznaje popularny model za przestarzały

Pamiętacie takie telefony, jak iPhone 6S Plus i iPhone XS Max? Antyczne urządzenia, chciałoby się rzec, które mają już swoje lata i nie mają już wsparcia od Apple. Od teraz, nie pamiętam dokładnie, od kiedy, więc zostańmy na “od teraz” naprawić te smartfony można tylko w nieautoryzowanych punktach.

Ciekawa sprawa, zwłaszcza jak się spojrzy na to, że XS Max może zostać zaktualizowany do iOS-a 18.1.

Smartfon dla fanów Harry’ego Pottera. Ma nawet “różdżkę”

Oppo Reno 12F to smartfon stworzony dla fanów Harry`ego Pottera. Telefon zapakowano w specjalne pudełko utrzymane w klimacie Hogwartu. W zestawie znalazło się miejsce na rysik w kształcie różdżki, list z Hogwartu, breloczek ze Złotym Zniczem, ładowarkę, etui ochronne oraz szpilkę do wyjmowania karty SIM w kształcie Insygniów Śmierci.

Telefon jest jakiś i myślę, że każdy fan tego małego czarodzieja byłby z tego telefonu zadowolony. Jeśli oczywiście coś by sprawiło, że najpierw pozbyłby się swojego iPhone`a albo Samsunga, albo Xiaomi.

Nadchodzą komputery chłodzone diamentami. Zapowiedzi wyglądają obiecująco

Czas na newsa dla starych benchmarkowców, takiego komputerowo-technologicznego. Jak nam Paweł wrzucił na stronie, startup Akash Systems opracował technologię, która wykorzystuje diamenty do chłodzenia procesorów graficznych. Jak to działa? Wiemy tylko tyle, że spece od robienia technologicznych cudów na kiju, nanieśli cienkie warstwy azotku galu na syntetyczne podłoże diamentowe. Diamentowe, bo diamenty mają super ekstra przewodność cieplną. Opracowany półprzewodnik się zwie GaN-on-Diamond i zapewnia świetne możliwości odprowadzania ciepła.

Trik z Xboxem. Wyłącz tę funkcję, a zaoszczędzisz

Prąd jest drogi. No od lat trąbimy w mediach, że jest drogi, więc nikogo to już pewnie nie dziwi. I w związku z tym, że jest drogi, to małe info dla Xboksowych graczy - jak se przestawicie w ustawieniach konsoli, sprzęt z trybu czuwania - Instant On na tryb oszczędzania energii - Energy Saver, to przeskoczycie z 11 czy tam 13 Watów poboru energii na 0,5 Wata poboru energii. Zmieniając te ustawienia, można w ciągu roku zaoszczędzić nawet 125 zł.

Premiera Microsoft Flight Simulator 24. Gracze nie mają litości

Zadebiutował Microsoft Flight Simulator 24 i dostał manto od graczy na Steamie, bo inaczej nie można nazwać sytuacji, w której gra dostaje 14 proc. pozytywnych ocen. Co poszło nie tak, zapytacie? Ano gra się bardzo, ale to bardzo opieszale uruchamia. Tak opieszale, że ludzie śmieszkują, że sam gameplay jest w zasadzie ekranem ładowania.

Gra roku 2024. Oto nominacje The Game Awards

Ujawniono tytuły gier nominowanych w plebiscycie The Game Awards 2024. Wiecie, to ten super prestiżowy plebiscyt, który wybiera grę roku i takie tam. Wyniki tych “gamingowych oscarów” poznamy już 13 grudnia.

Co dostało nominację i w jakich kategoriach? Cóż, kategorii to jest tam z pół miliona, więc nie będę tu o nich wszystkich gadał, a wrzucę tę najważniejszą. W kategorii najlepsza gra 2024 nominowano następujące tytuły:

Astro Bot,

Balatro,

Black Myth: Wukong,

Elden Ring: Shadow of the Erdtree,

Final Fantasy 7 Rebirth,

Metapahor: ReFantazio.

Samsung pozytywnie zaskakuje. Oto lista urządzeń z aktualizacją do Android 15

Samsung poinformował wszem i wobec, jakie smartfony i tablety zaktualizuje do Androida 15, a tym samym do One UI 7. Mowa o ponad 50 urządzeniach, wśród których mamy i flagowce i średniaki, jak choćby dramatycznie koślawy i lagujący A53 - wiem, bo miałem go przez jakieś 3 miesiące.. Chwali się ta aktualizacja, brawo dla Samsunga, oby wincyj takich aktualizacji!

