Intel wprowadził do oferty karty graficzne Arc B580 i B570, czyli pierwsze jednostki z nowej generacji Battlemage. Nowe modele mają zapewniać dużo lepszą wydajność w grach, jednocześnie zachowując atrakcyjną cenę. Konkurencja może czuć się zagrożona.

Sytuacja na rynku kart graficznych robi się coraz ciekawsza. Obok dobrze znanych modeli NVIDIA GeForce i AMD Radeon, od niedawna swoje produkty oferuje także trzeci gracz – Intel, ze swoimi kartami graficznymi z serii Arc. Choć pierwsza generacja kart (Alechemist) spotkała się z mieszanymi opiniami, nowe sterowniki znacząco poprawiły ich wydajność, co wpłynęło też na odbiór. Nadal jednak nie są to karty często polecane graczom.

Intel jednak nie spoczywa na laurach i prezentuje kolejną generację swoich kart graficznych. Czas przywitać długo wyczekiwane modele Battlemage!

Nowe karty graficzne Intel Arc Battlemage

Nowa generacja kart graficznych opiera się na architekturze Xe2, która wprowadza szereg usprawnień, takich jak: wyższe wykorzystanie zasobów), lepsza dystrybucja obciążenia oraz zmniejszenie narzutu oprogramowania. Producent zoptymalizował również konstrukcję jednostek odpowiedzialnych za rasteryzację i ray tracing, co powinno przekładać się lepszą wydajność i efektywność energetyczną.

Pierwsze zaprezentowane karty graficzne bazują na układzie graficznym Battlemage BMG-G21, który wykonano w 5-nanometrowej litografii TSMC (TSMC N5). Układ podzielono na 5 bloków - łącznie obejmują one 20 bloków obliczeniowych Xe i 20 jednostek odpowiedzialnych za Ray Tracing. Nowy układ oferuje 192-bitowy kontroler pamięci GDDR6.

Co prawda nie jest to specjalnie rozbudowany chip, ale ma on oferować dużo lepsze możliwości względem układów z poprzedniej generacji. Według wewnętrznych testów producenta, nowe jednostki Xe oferują 70 proc. przyrostu wydajności, a przy tym zapewniają 50 proc. poprawy efektywności energetycznej.

Przy okazji producent opracował usprawnioną technologię XeSS, która obejmuje skalowanie obrazu do wyższej rozdzielczości (Super Resolution - SR), ale też generator klatek (Frage Generator – FG).

Korzyści z zastosowania nowej technologii mają być znaczące. Według wewnętrznych testów producenta, w grze F1 24 przy rozdzielczości 1440p i najwyższych ustawieniach graficznych płynność animacji może wzrosnąć nawet 2,8-krotnie w trybie jakości oraz do 3,9-krotnie w trybie wydajności.

Specyfikacja kart graficznych Intel Arc B580 i B570

Jako pierwsze na rynku debiutują karty graficzne ze średniej półki: modele Arc B580 i Arc B570, które mają pozwolić na komfortowe granie w nowsze gry w rozdzielczości 1440p.

Wydajniejszy model Arc B580 oparty jest na układzie graficznym wyposażonym w 20 bloków Xe i oferuje 12 GB pamięci GDDR6 z interfejsem 192-bitowym. Pobór mocy, określany przez współczynnik TBP (Total Board Power), wynosi 190 W. Do prawidłowego działania karty konieczne jest podłączenie 8-pinowego złącza zasilania.

Karta została wyceniona na 249 dol. i trafi do sprzedaży 13 grudnia 2024 r. Producent przygotował referencyjną wersję Intel Arc B580 Limited Edition, ale w sklepach będą dostępne także niereferencyjne wersje partnerskich producentów.



Model Intel Arc B580 pojawi się w referencyjnej wersji Limited Edition, która wykorzystuje dopracowane chłodzenie z dwoma wentylatorami

Słabszy model Arc B570 wyposażono w układ graficzny przycięty do 18 bloków Xe, a także nieco obniżono taktowanie jednostek. Dodatkowo zmniejszono pojemność pamięci wideo – karta oferuje 10 GB pamięci GDDR6 z interfejsem 160-bitowym. Ograniczenia pozwoliły jednak na obniżenie poboru mocy, który wynosi 150 W.

Premiera słabszego wariantu została zaplanowana na 16 stycznia 2025 roku, a jego cenę ustalono na poziomie 219 dolarów.



Modele Intel Arc B580 i B570 będą dostępne także w niereferencyjnych wersjach

Testy karty graficznej Intel Arc B580

Karta Intel Arc B580 trafi do naszej redakcji na testy, ale na dokładne informacje o wydajności będziecie musieli jeszcze poczekać. Na ten moment możemy wam zdradzić tylko szczegóły, które ujawnia producent.

Z testów producenta wynika, że Arc B580 jest średnio o 24% wydajniejszy od modelu Arc A750 w rozdzielczości 1440p. Warto jednak zauważyć, że różnice w wydajności mogą się znacznie różnić w zależności od konkretnej gry.

Intel Arc B580 ma konkurować z modelami GeForce RTX 4060 i Radeon RX 7600 – nowy model ma być od nich wydajniejszy nie tylko przy standardowej rasteryzacji, ale też w scenariuszach wykorzystujących aktywowanie ray tracingu.

Szykuje się mocna propozycja w średnim segmencie? Teoretycznie tak. Warto jednak zwrócić uwagę, że konkurencyjne karty zdążyły już mocno potanieć. Niedługo na rynku będą debiutować modele z nowych generacji: GeForce RTX 5000 i Radeon RX 8000, więc realnie Intel porównuje swój nowy produkt do starych kart konkurencji.