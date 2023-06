Czas na pierwszy czerwcowy przegląd newsów, czyli 9 odcinek “Się klika”. Co w nim? Nowe Motorole, absurdalne koszty serialowego Wiedźmina i telewizor 16K…

Co tam działo się ostatnio w świecie technologii? A… Xiaomi 13 Lite dla was testowałem. Filmik i tekst już hulają po benchmarku, to zapraszam do obadania. Poza tym, no ciekawe były te ostatnie dni. Wojtek na Tajwan sobie pojechał oglądać technologię na żywo, Maciej oglądał nowe składane Motorole, a ja… ja byłem w ostatni weekend na lodach w Puszczykowie.

Obadaj "Się klika" na YouTube!

Chiny stolicą piractwa internetowego?

Komisja Europejska wskazała kraje, które napędzają piractwo. Bo wiecie, Unia chce walczyć z piractwem. Myślę, że nikogo nie zdziwi fakt, że krajem najbardziej wspierającym internetowe piractwo są Chiny. Na drugim miejscu mamy Indie, a na trzecim Indonezję. Na podium nie znalazła się Rosja, zajmując najgorsze dla sportowca 4 miejsce, co może nieco dziwić.

Kosztowny ten Wiedźmin

Jeśli ktoś zastanawiał się kiedyś, ile kosztuje wyprodukowanie serialowego babola, to Forbes zrobił raport i w tym raporcie zaraportował to i owo o kosztach Wiedźmina. Dwa pierwsze sezony tej Netfliksowej Gry i tron oraz Rodowód Krwi, ten spin-off, którego nie da się oglądać, kosztowały niespełna 319 milionów dolarów. Patrząc na to, jak “ciepło” przyjęty został serial przez fanów i ile zarobił dzięki tym, którzy w fantastyce nie odróżniają Tolkiena od Martina, to kwota może i szokować, i wcale nie wywoływać oburzenia. Zależy od tego, do której grupy widzów należymy.

Duck Hunt i 300 dolarów, czyli fantazja amerykańskich złodziei nie ma granic

Stany Zjednoczone i złodzieje. Spokojnie można by zrobić jakąś planszówkę o takim tytule, bo amerykańscy złodzieje to jest klasa sama dla siebie. Albo wpadają na jakieś obłędnie abstrakcyjne pomysły, albo robią coś tak głupiego, co teoretycznie nie ma prawa się udać, ale… się… udaje.

Tym razem Mateusz dotarł do historii, której głównym bohaterem jest jakiś zamaskowany typ z Południowej Karoliny, który wparował do sklepu z pistoletem i ukradł 300 dolarów. Dzień jak co dzień w Stanach? Niby tak. Ale nasz złodziej miał pistolet, który ci starsi z nas mogą kojarzyć z gry… Duck Hunt. Tak z tej gry na NES-a, w którą w Polsce wszyscy grali na konsolach Pegasus albo innych podróbach.

Teraz na poważnie. Złodziej był wziął pistolet z prawie 40-letniej gry, którym celowało się w telewizor i strzelało go kaczek. Pomalował go na czarno i narzędzie “zbrodni” gotowe.

Tesla Cybertruck i jej nowe wnętrze

Prototyp Tesla Cybertruck doczekał się zmian wnętrza. Zmian może nie spektakularnych, ale z funkcjonalnego punktu widzenia pożądanych. Kontrowerstjny wolant zastąpiono w nowym projekcie kierownicą, futurystyczną, ale jednak prawie klasyczną kierownicą. Ot, to w sumie wszystkie zmiany, które warto wspomnieć.

Nie 4K, nie 8K, a 16K. Tak, ktoś wymyślił taki telewizor

Skoro tak w ogólnej skali ciągle mało kto ma telewizor 4K, a telewizory 8K praktycznie się nie sprzedają, no to czas najwyższy zaprezentować telewizor 16K. Tak pomyśleli inżynierzy z firmy BOE i pokazali 110-calowy telewizor o rozdzielczości 15 360 na 8 640 pikseli. Panel to odświeżany w 60 Hz IPS, który ma jasność 400 nitów i współczynnik kontrastu 1200:1.

Ot ciekawostka, której i tak nikt nie kupi, ale co 16K to 16K, prawda?

WWDC 2023

Co pokazało Apple na WWDC 2023, czyli wydarzeniu, na które czekały miliony? Na liście nowości mamy 15-calowego MacBooka Air z procesorem M2. Komputer jest lekki, smukły, wydajny i pracować na baterii ma do 18 godzin, oraz Maca Studio i Maca Pro, które mogą śmigać na procesorze M2 Ultra, pozwalającym na obsługę aż 192 GB pamięci RAM.

Apple pokazało też nowe funkcje w swoich systematch operacyjnych oraz okulary Vision Pro, czyli bajer do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Czy są fajne? Wiem jednak, bo przeczytałem to i owo, że są napakowane technologią: mają dwa procesory - M2 i R1, 12 kamer, 5 czujników i 6 mikrofonów. Mają też ekrany micro-OLED, w które upakowano po 23 miliony pikseli. Co ważne, jeśli okulary pojawią się w Polsce, co takie oczywiste wcale nie jest, powinny być wyceniane na jakieś 15 tysięcy złotych.

Motorola Razr 40 i Razr 40 Ultra

Jak prezentują się nowe składaki Motoroli? Po konkrety odsyłam do tekstu Macieja, a ja podrzucę wam esencję. Razr 40 Ultra pochwali się zewnętrznym ekranem o przekątnej 3,6 cala i odświeżaniem na poziomie 144 Hz oraz wewnętrznym o przekątnej 6,9 cala i odświeżaniem równym 165 Hz, a także jasnością na poziomie 1400 nitów. Rozdzielczość, wiadomo, Full HD+. Telefon napędzi Snapdragon 8 Gen 1. Razr 40 Ultra ma mieć też świetne aparaty i małą baterię, a zagięcie w ekranie ma być - uwaga, uwaga - niewidoczne.

Tańsza i słabsza Razr 40 dostanie Snapdragona 7 Gen 1, ekran wewnętrzny o takiej samej przekątnej, ale odświeżaniu obciętym do 144 Hz oraz zewnętrzny wyświetlacz o przekątnej 1,5 cala. Aparaty też będą nieco inne, pojemność baterii też będzie nieco inna i cena… też będzie nieco inna. Oba smartfony dostaną za to po 8 GB RAM-u.

Droższy składak debiutuje w Polsce w cenie 5500 złotych. Rynkowa premiera tańszego, wycenianego na 3999 zł smartfona nie jest znana.

I to już koniec #9

Uznałem, że zostawię was dzisiaj z jakąś mądrą maksymą, tak żeby zmotywować siebie, Kamila, was, nas wszystkich do lepszej pracy. Do kreatywności, jak ten złodziej z plastikowym pistoletem czy Chińczycy z BOE pokazujący telewizor o rozdzielczości 16K.

A potem dotarło do mnie, że to bez sensu. Że czasem, jak tak się czyta newsy ze świata technologii i nie tylko, to dociera do człowieka, że wystarczająco dużo jest już na tym świecie kreatywności.

Dobrego zatem wszystkiego życzę i do zobaczenia w następnym “Się klika”!