W swoim najnowszym raporcie Forbes ujawnił budżet uniwersum “Wiedźmina”. 2 pierwsze sezony oraz “Wiedźmin: Rodowód krwi” zdecydowanie nie należały do najtańszych inwestycji.

Budżet Wiedźmina ujawniony. Liczby robią wrażenie

Jak można się domyślić, Netflix nie oszczędzał na adaptacji wiedźmińskiej sagi. Konkretne sumy w tym kontekście jednak nie padały. Aż do teraz. Forbes postanowił bowiem przerwać milczenie dookoła tematu i ujawnić budżet, w którym zamknęła się produkcja dwóch pierwszych sezonów oryginalnego serialu oraz jego niepopularnego spin-offa – “Wiedźmin: Rodowód krwi”.

Jak wyjaśnia Forbes:

Budżety programów telewizyjnych są zwykle ściśle strzeżoną tajemnicą, ponieważ studia mają tendencję do uwzględniania kosztów poszczególnych programów w ramach swoich ogólnych wydatków. Dużymi wyjątkami w tym zakresie są jednak firmy produkcyjne z siedzibą w Wielkiej Brytanii, takie jak te, które stoją za pierwszymi dwoma sezonami »Wiedźmina« i jego prequela.

Koszt Wiedźmina według Forbes

Z udostępnionych danych wynika, że Netflix do tej pory wydał na “Wiedźmina” aż 318,7 milionów dolarów! Na tę kwotę składają się:

92,1 miliona dolarów na realizację 1. sezonu,

176,3 miliona dolarów na realizację 2. sezonu,

50,3 miliona dolarów na realizację spin-offa “Wiedźmin: Rodowód krwi” (z wyłączeniem kosztów postprodukcji i dokrętek).

Forbes nie zdołał dotrzeć do informacji w przedmiocie pozostałych produkcji rozwijających uniwersum, tj. 3. sezonu “Wiedźmina” oraz serii spin-offów: “Wiedźmin: Zmora Wilka”, “Wiedźmin: Sirens of the Deep” oraz tego, skupionego wokół bandy Szczurów. Szacuje się jednak, że z uwzględnieniem powyższych tytułów adaptacja świata “Wiedźmina” pochłonęła już 0,5 miliarda dolarów! W tym miejscu warto też przypomnieć, że plany twórców sięgają znacznie dalej, aż 5. sezonu pierwotnej serii.

Źródło: Forbes, twitter.com/witchernetflix