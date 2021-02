Słuchawki gamingowe to rzecz niezbędna dla każdego gracza. Szczególnie jeśli gramy często i spędzamy przed komputerem długie godziny. Dobre słuchawki dla graczy powinny być bardzo komfortowe, dobrze izolujące, ale oddychające. Liczy się też wysoka jakość dźwięku i długi kabel.

Najlepsze słuchawki gamingowe - ranking 2021

Często spotkać można się z opinią, że słuchawki dla graczy są za drogie w stosunku do tego co oferują. Wiele osób twierdzi, że do typowego grania offline, gdy nie potrzebujemy mikrofonu lepsze będą zwykłe słuchawki do muzyki. Cóż, jest w tym trochę prawdy, ale...

Dobre słuchawki dla graczy to akcesoria specjalnie zaprojektowane w konkretnym celu. Owszem, bywa, że w danej cenie zapewniają gorszą jakość dźwięku od słuchawek do muzyki, ale mogą to nadrabiać kilkoma innymi cechami.

Polecane słuchawki dla graczy

Słuchawki do gier 2021 - ważne cechy

Pierwszą i najbardziej oczywistą rzeczą jest mikrofon. W słuchawkach do gamingu zazwyczaj nie ma on postaci maleńkiego otworu w obudowie słuchawek (tak jak np. w słuchawkach Bluetooth), lecz jest duży i o wiele lepiej radzi sobie z przetwarzaniem ludzkiego głosu. Niektóre słuchawki mają odłączany mikrofon, w innych z kolei jest on chowany lub składany. Zazwyczaj umieszczony jest na długim, giętkim pałąku, dzięki czemu można go ustawić przed ustami, by lepiej wychwytywał głos. Na mikrofon często nałożona jest gąbka lub inny filtr redukujący dmuchnięcia i sprawiający, że członkowie naszej drużyny lepiej nas słyszą.

Kolejną bardzo istotną kwestią jest przewód i złącza. Można kupić słuchawki gamingowe ze złączem USB, albo z wtykiem mini jack 3,5 mm. Jaka jest różnica? Otóż słuchawki z USB można stosować w komputerze bez karty dźwiękowej. Mają one własny, mały układ audio zazwyczaj umieszczony we wtyczce lub w przewodzie. Poza tym słuchawki do gier z USB mogą oferować dźwięk przestrzenny 5.1 lub 7.1 (najczęściej wirtualny). Innymi słowy przez USB będziemy w stanie uzyskać niekiedy ciekawsze efekty dźwiękowe, a nawet szersze możliwości regulacji brzmienia dzięki specjalnemu oprogramowaniu. Warto jednak dodać, że „ciekawsze” nie musi oznaczać lepsze - często zwykłe stereo w dobrych słuchawkach wypada korzystniej.

Wiele innych słuchawek zamiast USB ma klasyczne wtyki 3,5 mm. Niekiedy jest tylko jeden 4-polowy, który przesyła jednocześnie dźwięk stereo do słuchawek i sygnał z mikrofonu. Pojedynczy wtyk mini jack ma tę zaletę, że można go używać np. ze smartfonem lub laptopem. W innych przypadkach mamy oddzielne złącza do dźwięku z gier i mikrofonu - dwa, niezależne wtyki 3-polowe. Takie rozwiązanie dobrze nadaje się do gamingowych kart dźwiękowych. W sklepach znajdziemy też słuchawki zarówno z USB, jak i mini jack 3,5 mm, niekiedy w postaci dwóch niezależnych przewodów, a niekiedy przejściówki z USB, na 3,5 mm.

Następną ważną rzeczą jest długość i jakość kabla. Niektóre słuchawki mają przewód podstawowy oraz przedłużający. Warto upewnić się, że ich łączna długość to przynajmniej 3 metry. Wtedy bez problemu podłączymy słuchawki gamingowe do komputera stojącego pod biurkiem. Przydatną cechą jest też możliwość odłączania kabla. Dzięki temu można go łatwo i szybko wymienić w razie uszkodzenia. Jeśli przewód nie jest odłączany, to warto wybrać model z oplotem ochronnym, który wzmocni go i ochroni przed łatwym przecięciem lub przetarciem. Alternatywą są bezprzewodowe słuchawki do grania, ale w tym przypadku trzeba się liczyć ze znacznym wzrostem ceny.

Sama konstrukcja słuchawek dla graczy też ma znaczenie. Muszle powinny być duże i wygodnie otaczać całe uszy (wokółuszne). Powinny też zapewniać w miarę dobra izolację od dźwięków zewnętrznych, by granie było przyjemniejsze, a dźwięki wyraźniejsze (najlepsze są muszle zamknięte). Nie warto jednak przesadzać. Idealna izolacja może sprawić, że uszy i skóra wokół nich będą się pocić. Czasami zamiast poduszek skórzanych lepiej jest wybrać welurowe. Wyjątkiem są małe słuchawki gamingowe dokanałowe. Jak sama nazwa wskazuje są one umieszczane wewnątrz uszu, ale wciąż oferują znakomitą izolację dzięki gumowym uszczelkom.

Pałąk słuchawek do grania powinien być sprężysty i wytrzymały. Musi dobrze dociskać poduszki do głowy, ale nie za mocno, gdyż może to powodować dyskomfort po dłuższym czasie. Poduszka na pałąku powinna być w miarę szeroka, gruba i miękka, by lepiej rozkładać obciążenie.

Słuchawki do gier często mają agresywną stylistykę, krzykliwe kolory, a nawet podświetlenie. Dodatkową zaletą będzie bogaty zestaw akcesoriów - dodatkowe pady (poduszki), przewody, przejściówki i pokrowce ochronne. Sprawdźmy zatem jakie słuchawki do gier kupić.

PS. Jeśli czasami wstajecie od komputera, uprawiacie sport, chodzicie na siłownię, to mamy dla Was równiez dobre słuchawki do biegania.

HyperX Cloud Alpha - najbardziej opłacalne słuchawki do gier









5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli chcecie kupić możliwie najlepsze słuchawki do gier, w cenie nie wziętej z kosmosu, to nie szukajcie już dalej. Po prostu kupcie HyperX Cloud Alpha - będziecie zadowoleni. Zupełnie serio, są te słuchawki to optymalne połączenie wygody, jakości dźwięku i ceny. Mieliśmy okazję je testować i byliśmy pod dużym wrażeniem od początku do końca. Konstrukcja zapewnia świetny dźwięk nie tylko w grach, ale również w czasie słuchania muzyki (duże przetworniki 50 mm). HyperX Cloud Alpha są w pełni uniwersalne. Mają odłączany przewód o łącznej długości 3 metry, duże miękkie poduszki, odłączany mikrofon na giętkim pałąku, mocne basy i dobrze kontrolowane tony wysokie (nie kłują, nie syczą). Absolutnie rewelacyjne i godne polecenia słuchawki do grania. Optymalne połączenie jakości i ceny. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 98 dBSPL/mW przy 1 kHz

Mikrofon tak

Waga 336 g

Impedancja 65 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 27000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 13 Hz Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Logitech PRO X - słuchawki gamingowe z najlepszym mikrofonem









5/5 Ocena benchmark.pl Następnymi słuchawkami dla graczy, które zrobiły na nas ogromne wrażenie w czasie testów, są Logitech PRO X. Jeśli zależy Wam na najlepszej jakości mikrofonu w słuchawkach do gier, to powinniście wybrać właśnie ten model. Bez przesady można napisać, że jest to najbardziej funkcjonalny i najbardziej dopracowany mikrofon w słuchawkach do gier. Wystarczy zajrzeć do naszej recenzji, by przekonać się jak wiele opcji jest w programie Logitech G HUB. Brzmienie dźwięku też jest znakomite - przypadnie ono do gustu w szczególności miłośnikom mocnego basu. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 91.7

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm), USB

Mikrofon tak

Waga 320 g

Impedancja 35 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Razer BlackShark V2 Pro - najlepsze słuchawki bezprzewodowe do gier









4,6/5 Ocena benchmark.pl Cieszą uszy bardzo dobrym dźwiękiem i zapewniają wysoki komfort. Jakość i charakterystyka brzmienia predysponują je nie tylko do gier, ale również muzyki. Co ważne w przypadku gier sieciowych, BlackShark V2 Pro mają bardzo dobry mikrofon, w którym głos jest czysty, mocny i dość głęboki. Wbudowany akumulator wystarcza nawet na cały dzień bez przerwy, lub na kilka dni mniej intensywnego korzystania. Program Razer Synapse daje dostęp do wielu zaawansowanych opcji ustawień. W kategorii słuchawek bezprzewodowych te zasługują na wyróżnienie. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 100 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm), USB

Mikrofon tak

Waga 320 g

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 28000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 12 Hz Pokaż specyfikację

HyperX Cloud Alpha S - najlepsze słuchawki gamingowe do 500 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Zupełnie szczerze uważam, że podstawowe słuchawki HyperX Cloud Alpha są po prostu znakomite i mogę je polecić niemal każdemu. Jednak oczywistą rzeczą jest to, że każde słuchawki można z biegiem czasu udoskonalić. Dlatego powstał model HyperX Cloud Alpha S. Pod względem dźwięku słuchawki są podobne do zwykłych Alpha, ale łączą się z PC przez USB, mają udoskonalony kontroler w przewodzie który może regulować głośność komunikatorów i gier, większy i lepszy mikrofon, wirtualny dźwięk 7.1 i szereg innych, drobniejszych zmian. To bardzo dobre, godne polecenia i opłacalne w zakupie słuchawki gamingowe. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Waga 57 g

Impedancja 65 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 50 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 18 000 Hz Pokaż specyfikację

Razer Nari Ultimate - bezprzewodowe słuchawki do gier, które pozwalają poczuć wybuchy









4,6/5 Ocena benchmark.pl Razer Nari Ultimate mają technologię haptyczną Razer HyperSense, dzięki której dosłownie poczujemy efekty w grach na własnej skórze. Przelatujące samoloty, wybuchy, wystrzały, zderzenia - wszystko to nie tylko usłyszymy, ale też odczujemy. Ponadto na pochwałę zasługuje dźwięk przestrzenny THX Spatial Audio symulujący dźwięk w sferze 360 stopni wokół głowy. Razer Nari Ultimate są świetnie wykonane, atrakcyjnie wyglądające i komfortowe. W poduszkach mają nawet specjalny chłodzący żel, zmniejszający zmęczenie w czasie długiego grania. Chowany mikrofon zapewnia dobrą jakość czatów głosowych. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 107 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm), bezprzewodowa

Mikrofon tak

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz Pokaż specyfikację

Najlepsze słuchawki do grania naszym zdaniem

Najlepsze słuchawki dla graczy to HyperX Cloud Alpha S. To po prostu zaskakujące jak dobrze grają i jak bardzo wygodne są te słuchawki. HyperX Cloud Alpha S to niemal idealne słuchawki dla graczy, w cenie do 500 zł.

