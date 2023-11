Jak sprawdzić nieznany numer telefonu

Chcesz wiedzieć, do kogo należy dzwoniący do Ciebie nieznany numer? Jest wiele sposobów na sprawdzenie tego! Poznasz je w poradniku benchmark.pl

Otrzymujesz telefony od nieznanych numerów? Zwykle liczymy na to, że to nowy numer znajomego lub telefon z pracy. Odbieramy połączenie, a w słuchawce odzywa się głos zachęcający nas do kupna jakiegoś produktu, udziału w ankiecie, czy inna forma reklamy. To niestety częsta sytuacja, która spotyka każdego z nas. Na szczęście są pewne sposoby na sprawdzenie, kto dzwonił. Jeśli widzisz połączenie od kogoś spoza listy kontaktów, po prostu sprawdź czyj to numer. Gdy jest to niechciany rozmówca - możemy zablokować numer, aby już do nas nie dzwonił. Z dzisiejszego poradnika dowiesz się, jak sprawdzić kto dzwoni, a także co dalej zrobić z tą informacją.

Ktoś dzwoni - czy mogę sprawdzić, czyj to numer?

Otrzymując połączenie od osoby spoza listy kontaktów, zwykle widzimy tylko sam numer telefonu. Czasami jednak mimo tego, że to nieznany rozmówca, na ekranie zobaczymy jego nazwę. Najczęściej jest to możliwe dzięki powiązaniu numeru telefonu z nazwą firmy. Takie informacje często publikują same firmy, bez trudu pobiera je m.in. Google. Dzięki temu w smartfonach z Androidem czasami zobaczymy nie jedynie numer, a także dodatkowe informacje o dzwoniącej do nas osobie.

Są również sposoby na samodzielne wyszukanie numeru danej osoby lub firmy w Internecie. W tym celu zwykle po prostu wpisujemy ten numer w wyszukiwarce internetowej (np. Google, Bing). Jeśli numer znajduje się na stronie jednej z firm, czy w jej materiałach marketingowych jest spora szansa, że sprawdzimy, kto dzwoni.

W sieci funkcjonują też odrębne bazy danych, gdzie to sami użytkownicy telefonów wpisują, kto z danego numeru do nich dzwonił. Jeśli zobaczymy informację, że dany numer należy do naciągaczy lub oszustów podszywających się pod jakąś firmę - może być to dla nas istotna wiedza. Gdy tak komentarz na temat wpisanego przez nas numeru telefonu zostawi wiele osób, czasem setki lub nawet tysiące - możemy być pewni, że jest prawdziwa. Z informacji znajdujących się w podobnych rejestrach numerów telefonów korzystają też aplikacje na smartfony. Dzięki nim proces sprawdzania kto do mnie dzwoni na telefon jest o wiele prostszy.

Co zrobić, gdy dzwoni do nas nieznany numer?

Przede wszystkim - nie powinniśmy obawiać się dzwoniącego do nas numeru. Pamiętajmy, że zawsze możemy się rozłączyć, a samo odebranie połączenia telefonicznego nigdy nie jest płatne. Co innego, jeśli oddzwonimy na numer, który puścił “strzałkę” lub był tak zwanym “głuchym telefonem” (nikt nie odzywał się po drugiej stronie). Jeśli zadzwonisz na numer premium lub za granicę - opłaty mogą być bardzo wysokie, na co liczą niektórzy oszuści korzystający z metody Wangiri.

Czasem nieznany numer może jednak należeć nie do oszustów lub nachalnego marketera, a do zwykłej firmy. Być może kończy Ci się polisa ubezpieczeniowa, bank ma dla Ciebie jakąś propozycję lub to telefon w innej sprawie. Nie zawsze telefony z nieznanych numerów są pożądane, często są to po prostu standardowe oferty handlowe firm, którym kiedyś udzieliliśmy zgodę na telemarketing. Czasami telefon z banku może być oszustwem.

Tak więc, co zrobić, gdy dzwoni do nas nieznany numer? Możemy po prostu odebrać telefon i sprawdzić, kto dzwoni. Dobrym rozwiązaniem jest też wyszukanie w Internecie (lub przy pomocy specjalnej aplikacji), do kogo należy dany numer telefonu. W kilka chwil przekonamy się, czy numer warto zablokować, a może po prostu odebrać kolejne połączenie lub oddzwonić.

Strony do sprawdzania numerów telefonicznych

W sieci wystarczy wpisać numer telefonu, który chcemy sprawdzić, aby sporo się o nim dowiedzieć. Jest tam sporo wyszukiwarek i rejestrów, gdzie wiele osób dodaje komentarze do wielu numerów. Oczywiście, takie opinie nie zawsze są w 100% rzetelne - mogą w końcu pochodzić choćby od konkurencyjnej firmy. Pozytywne opinie czasami są natomiast pisane przez właścicieli lub pracowników firmy. Jeżeli negatywnych wpisów jest jednak bardzo dużo (na przykład kilkaset), a pozytywnych - bardzo mało, to dla nas znak ostrzegawczy,. Warto mieć się na baczności podczas rozmów z kimś dzwoniącym z numeru negatywnie ocenionego przez wielu Internautów.

Jak korzystać z takiej strony? Najczęściej wystarczy po prostu na nią wejść, choć często jesteśmy tam kierowani bezpośrednio z wyników wyszukiwania. Wpisujemy więc (np. w Google) frazę “czyj to numer x” w miejscu “x” podając po prostu ten numer. Czytając opinie na jego temat upewnij się, że numer w 100% się zgadza. Jeśli bowiem wyszukiwarki nie znajdą podanego przez nas numeru, czasem wyświetlą nam informacje na temat podobnego, na przykład różniącego się jedną cyfrą.

Oczywiście, aby inne osoby mogły skorzystać z naszego doświadczenia, również możemy wpisywać informacje do takich wyszukiwarek numerów telefonu. Taki system ocen i opinii na temat różnych firm, czy numerów telefonu, jest w końcu bardzo przydatny dla każdego z nas.

Skuteczne metody blokowania niechcianych i podejrzanych połączeń

Nawet telefony sprzed lat, których na pewno nie nazwałbym smartfonem, miały opcję blokowania numerów telefonu. Należało dodać niechciany numer do książki kontaktów, a następnie w opcjach kontaktu znaleźć opcję blokowania lub wpisania na “czarną listę”.

Dziś jest to o wiele prostsze. Gdy widzimy na ekranie swojego smartfona monit o połączeniu przychodzącym,zwykle od razu możemy zablokować dany numer. Nowoczesne telefony mają też opcję blokowania wszystkich połączeń spoza listy kontaktów. To dość radykalne rozwiązanie. Jeśli Twój znajomy zgubi swój telefon (lub rozładuje mu się bateria) i zadzwoni Ciebie z pożyczonego od przypadkowej osoby telefonu - nie zobaczysz połączenia. Czasem jednak i takie rozwiązania są dobrym wyborem, na przykład jeśli nie chcemy, by nieznane osoby dzwoniły do dziecka lub osoby starszej. Często to te grupy użytkowników padają bowiem ofiarami prób wyłudzeń i oszustw przez telefon.

Możemy natomiast zaufać nowoczesnym algorytmom. Znajdziemy je zarówno w smartfonach z Androidem, jak i na iOS. Możemy wyrazić zgodę na blokadę numeru uznanego za nasz “mądry” smartfon za niechciany, podejrzany, czy jeśli został znaleziony w bazie telefonów-oszustów. Takie rozwiązanie wydaje się całkiem rozsądne. Możemy też skorzystać z zewnętrznych aplikacji sprawdzających numer. Co zrobić, gdy dzwoni do nas nieznany numer? Jeśli mamy odpowiednie oprogramowanie, nie musimy przejmować się tym problemem!

Jak działają aplikacje sprawdzające numer?

Możemy poszukać konkretnego numeru, a właściwie jego właściciela, w Internecie. Zdecydowanie wygodniejsze jest jednak poszukiwanie sprawdzonej aplikacji, która zrobi to za nas. Jak działają aplikacje sprawdzające numer? Także korzystają z baz danych, gdzie trafiły już informacje i opinie innych użytkowników telefonów komórkowych. Dzięki licznym informacjom, aplikacja jest w stanie przekonać się, czy może zakwalifikować połączenie jako próbę oszustwa/wyłudzenia, natrętny telefon - reklamę, czy jest ono “normalne” i w pełni bezpieczne.

Sprawdzenie, kto do mnie dzwoni, często kończy się blokadą takiego numeru. Dlaczego? Zwykle w tej sytuacji okazuje się, że jakaś firma dzwoni do nas z propozycją kupna produktu lub wybrania ich usług. Często połączenia (lub próby dodzwonienia się, a nawet “głuche telefony”) odbierane są jako uciążliwe, niechciane. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób korzysta z aplikacji do blokowania niechcianych połączeń telefonicznych. Jak zablokować numer? Możemy zrobić to ręcznie (np. w systemie Android lub w iOS) lub zdać się na algorytmy zainstalowanej aplikacji i innych użytkowników. Jeśli większość osób negatywnie ocenia telefony z danego numeru, nic dziwnego, że są one potem blokowane.

Jak korzystać z aplikacji do sprawdzania numerów?

Jak działają aplikacje do sprawdzania numerów telefonicznych? Musimy najpierw pobrać jeden z dostępnych programów. Przyznajemy aplikacji wymagane odstępy, aby miała możliwość “czuwania” nad jakością połączeń przychodzących. Osoby z naszej listy kontaktów nie są blokowane (chyba, że samodzielnie ustawimy taką blokadę). Telefony z numerów spoza listy są natomiast błyskawicznie weryfikowane w bazach. Jeśli są podejrzane - otrzymamy odpowiednią informację na ekranie. Jeśli natomiast jednoznacznie wskazują na oszustwo, czy inne nadużycia - połączenie i numer są po prostu automatycznie blokowane.

Korzystanie z aplikacji do sprawdzania telefonów jest więc banalnie proste. Nie musimy robić właściwie nic, aby otrzymywać przydatne połączenia. Warto jednak dobrze wybrać program, z którego skorzystamy. Pamiętajmy, że aplikacja uzyskująca dostęp do danych z naszego smartfona powinna pochodzić ze sprawdzonego źródła. Wybierz polecany przez wielu użytkowników program, w którego przypadku kwestie prywatności i ochrony danych użytkownika nie budzą wątpliwości.