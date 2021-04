W zeszłym tygodniu informowaliśmy o nowych zegarkach sportowych produkcji Suunto. Poznaliśmy nową wersję "siódemki" - 7 Titanium oraz przeznaczony dla najbardziej wymagających - model 9 Baro Titanium. Sprawdzimy, co dokładnie oferuje ten drugi - flagowy model Suunto.

Zegarek sportowy dla najbardziej wymagających

Kilka dni temu pisaliśmy o dwóch nowych zegarkach sportowych od Suunto. Mowa o modelach 7 Titanium (ulepszony Suunto 7) oraz 9 Baro Titanium. Przyjrzymy się dokładniej temu drugiemu, który producent definiuje jako produkt premium przeznaczony dla najbardziej wymagających użytkowników. Jakie funkcjonalności oferuje i co sprawia, że Suunto 9 Baro Titanium jest premium?

Co nowego oferuje Suunto 9 Baro Titanium?

Wytrzymałość

Jeden z kluczowych parametrów, który jest istotny dla użytkowników zegarków sportowych to ich wytrzymałość. Częsta aktywność oznacza większe narażenie na uszkodzenie urządzenia - szczególnie w przypadku sportów outdoorowych, jak np. wycieczki górskie.

Pierścień zegarka Suunto 9 Baro Titanium jest wykonany z tytanu - jak zresztą nazwa wskazuje. W porównaniu z poprzednim modelem - jest on teraz bardziej minimalistyczny. Wyświetlacz zabezpieczono szafirowym szkłem - tak, jak często ma to miejsce w klasycznych zegarkach analogowych. Dzięki temu ryzyko powstania rys jest znacząco zminimalizowane. Oprócz ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi - bezpieczne jest także korzystanie z urządzenia podczas sportów wodnych - a to za sprawą wodoszczelności (do 100 metrów).

Konsktrukcja wykonana z tytanu klasy 5 oraz szafirowe szkło minimalizuje ryzyko mechanicznego uszkodzenia zegarka.

Nieodłączną część zegarka stanowi również element, dzięki któremu możemy go bezpiecznie nosić na ręce - pasek. W nowym modelu 9 Baro Titanium jest on wykonany z tekstylnego materiału, a producent zapewnia, że jest on odporny na ścieranie. W zestawie znajdują się dwie długości - tak, aby każdy mógł znaleźć idealny dla siebie rozmiar.

Militarny standard MIL-STD-810H Nowy model Suunto 9 przeszedł pomyślnie testy zawarte w standardzie MIL-STD-810H, który gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie w określonych ciężkich warunkach oraz odporność na konkretne uszkodzenia. Lista testów, które przeprowadzono: Test Method 500.6 Low Pressure (Altitude)

Test Method 501.7 High Temperature, operational

Test Method 502.7 Low Temperature, operational

Test Method 503.7 Temperature Shock

Test Method 507.6 Humidity

Test Method 510.7 Sand and dust

Test Method 516.8 Shock

Test Method 516.8 Drop

Test Method 521.4 Icing/Freezing Rain

Nawigacja turn-by-turn Komoot

Kolejna rzecz wyróżniająca zegarek sportowy od standardowych smartwatchy to nacisk na nawigację. W Suunto bynajmniej nie odeszło to na dalszy plan. Użytkownik ma dostęp do nawigacji Komoot, która sprawi, że podczas pieszych wycieczek w górach, czy zjazdów rowerami po krętych szlakach - nie wylądujesz na odludziu. Nawigacja offline turn-by-turn zaprowadzi do wyznaczonego celu wyświetlając powiadomienie o zbliżającym się zakręcie. Bez konieczności ciągłego sprawdzania trasy - będziemy informowani o każdym nadchodzącym miejscu, w które należy skręcić.

Suunto 9 Baro Titanium - tworzenie trasy w nawigacji Komoot

Podczas prowadzenia do celu będzie możliwe wyświetlenie aktualnego tempa lub wysokości, na której znajduje się użytkownik.

Nawigacja turn-by-turn doprowadzi użytkownika do wyznaczonego celu bez ryzyka zgubienia się na trasie.

Dla osób, które lubią zapisywać interesujące miejsca przygotowano obsługę punktów POI (point of interest). Są to miejsca, które można zapisać z poziomu zegarka, ale też telefonu (Android oraz iOS) - i do których w każdej chwili można uruchomić nawigację. Rozwiązanie dobre do wykorzystania w ramach zaznaczenia np. punktu odpowiedniego do postoju podczas marszu.

Tydzień pracy bez ładowania

Wybierając się na wycieczkę dłuższą niż kilka godzin użytkownicy Suunto 9 Baro Titanium docenią długi czas działania na baterii. Maksymalny czas, który osiągają w pełni naładowane akumulatory zegarka to aż 170 godzin.

Tryby baterii w Suunto 9 Baro Titanium Urządzenie pozwala na wybór jednego z czterech predefiniowanych trybów baterii: Wydajność, Wytrzymałość, Ultra oraz Wycieczka. Ten pierwszy oznacza pracę urządzenia przez niewiele ponad dobę, bo 25 godzin, natomiast ostatni - Wycieczka - wydłuża ten czas do 7 dni (170 godzin) ciągłej pracy z włączonym odbiornikiem GPS. W trybie Ultra wyłączony jest nadgarstkowy pomiar tętna. Z kolei w trybie Wytrzymałość urządzenie będzie pracować do 40 godzin ze stałym pomiarem tętna z nadgarstka, a ekran podczas ćwiczeń zostanie wyłączony.

Każdorazowe rozpoczęcie aktywności wyświetli szacowany pozostały czas działania bez ładowania i jeśli użytkownik uzna, że to za mało - może zmienić tryb na bardziej oszczędny.

Fakt, że zegarek należy do grupy smart potwierdza funkcja inteligentnego informowania o konieczności naładowania na podstawie historii aktywności. Zanim zdecydujesz się na kolejne ćwiczenie, a zegarek wykryje, że aktualne naładowanie może być niewystarczające - zasugeruje Ci zmianę trybu pracy baterii lub naładowanie go.

Informacje wyświetlane na ekranie

Suunto 9 Baro Titanium pozwala na wyświetlanie szeregu różnych informacji na wyświetlaczu. Wśród nich istotny jest ekran Weather (Pogoda), który podczas aktywności na świeżym powietrzu ostrzega użytkownika o zbliżających się zmianach pogodowych. Dla osób, które chcą skończyć aktywność przed zachodem słońca znalazła się opcja wyświetlania dokładnej godziny, o której słońce zachodzi i wschodzi.

Zegarek ma wbudowane ponad 80 trybów sportowych do wyboru.

Ekran Loop (Pętla) jest z kolei tym, który będą wybierać sportowcy uprawiający biegi lub narciarstwo. Na tym ekranie stale wyświetlane są parametry takie jak czas jednego okrążenia, czas ogółem, ale także aktualne tętno oraz całkowity przebyty dystans.

Opcja Safe (Bezpieczeństwo) jest funkcjonalnością przeznaczoną dla tych, którzy chcą czuć się bezpiecznie podczas wykonywania aktywności. Zegarek umożliwia dostęp do aktualnych współrzędnych GPS oraz wysokości. Informacje można w łatwy sposób udostępnić, kiedy potrzebna jest pomoc - lub po prostu chcemy zapisać konkretną lokalizację.

Nawigowanie względem określonego kierunku to z kolei funkcja, którą wykorzystamy w sytuacji konieczności przemieszczenia się w określonym kierunku na określoną odległość. Użytkownik może ustalić kierunek, w którym zmierza oraz jaki dystans musi pokonać, aby dotrzeć do celu. Zegarek na bieżąco będzie informował, czy użytkownik nie zbacza z trasy.

Suunto 9 Baro Titanium jest kompatybilny z telefonami pracującymi pod kontrolą systemów Android oraz iOS.

Wygląd zegarka

Choć wydawać się może, że wygląd w przypadku zegarków sportowych odgrywa drugoplanową rolę - to w Suunto 9 Baro Titanium producent zadbał i o tę kwestię. Wcześniej wspomniany minimalistyczny wygląd jest efektem pozbycia się z koperty dodatkowych przetłoczeń oraz wyżłobień. Pierścień jest całkowicie gładki (nie licząc wystających przycisków do obsługi), a jego konstrukcja z tytanu klasy 5 sprawia, że urządzenie jest w całej gamie najlżejsze (66,9 g). Wymiary urządzenia to: 50 x 50 x 16.5 mm.

Decydując się na zakup - można wybierać spośród dwóch wersji kolorystycznych. Jedna z nich to klasyczna czerń nazwana przez producenta Charcoal Black Titanium, natomiast druga, niebieska - Granite Blue Titanium - jest całkowitą nowością w gamie produktów Suunto.

Co sądzicie o nowym Suunto? Korzystacie z zegarków sportowych/smartwatchy, czy jesteście wierni klasycznym, analogowym zegarkom?

Materiał powstał w ramach współpracy z marką Suunto.

Źródło: suunto.com

