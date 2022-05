Synology RT6600ax to pierwszy router tego producenta zgodny z Wi-Fi 6, który jednocześnie jako pierwszy prezentuje nam najnowszą odsłonę systemu SMR – wersję 1.3. A to właśnie ten system czyni z routerów Synology tak unikatową propozycję do domu lub firmy.

4,9/5

Synology jest głównie znane z produkcji wyśmienitych urządzeń NAS, takich jak testowany przez nas już jakiś czas temu Synology DS1621xs+, ale nie można zapominać, że w swojej ofercie ma również szeroką gamę wszelkiego sprzętu sieciowego (a ostatnio również dysków). Do tego typu sprzętów sieciowych naturalnie zaliczają się również routery i właśnie ich najnowszy router – Synology RT6600ax, postanowiliśmy dokładnie przetestować. To, co wyróżnia go na tle typowej konkurencji, to niesamowicie funkcjonalny system operacyjny SRM (który opisaliśmy wcześniej przy recenzji Synology RT2600ac), ale to nie wszystko, co ma do zaoferowania.



Zawartość zestawu wygląda bardzo standardowo, choć nieco może zaskoczyć zasilacz o mocy 45 W.

Synology RT6600ax to największy domowy router, jaki testowaliśmy

Router po wyjęciu z opakowania od razu daje do zrozumienia, że jest to zupełnie inna liga niż typowe routery domowe – jest bardzo duży i masywny. Waga 1,6 kg to absolutny rekord i oznacza, że jest cięższy od sporej części laptopów biznesowych… Nie jest to jednak masa dodana bez powodu, gdyż w środku znajdziemy bardzo masywny radiator odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniej temperatury podzespołów, nawet pod ekstremalnym obciążeniem.



Praktycznie cała obudowa pokryta jest otworami wentylacyjnymi – Synology bardzo poważnie podchodzi do tematu chłodzenia.

Router posiada sześć na stałe przymocowanych dookólnych anten, których ułożenie można dowolnie regulować, co przyda się np. w przypadku montażu routera na ścianie. Anteny podzielono na dwie grupy. Cztery z nich połączone są z najwydajniejszym zakresem 5 GHz (a w zasadzie 5,9 GHz, ale o tym nieco dalej), oferując pełne MU-MIMO 4x4:4, podczas gdy pozostałe dwie anteny używane są przez układ obsługujący drugi z zakresów 5 GHz oraz zakres 2,4 GHz. Tak się bowiem składa, że Synology RT6600ax to router trzyzakresowy.



Miło widzieć, że nadal ktoś poważnie traktuje kwestię sygnalizacji pracy sprzętu i nie ogranicza się do jednej diody!

Na szczycie urządzenia znajdziemy aż 7 kontrolek sygnalizujących status różnych układów routera. Cztery z nich odpowiadają za każdy z portów LAN – coś, czego już dawno nie widzieliśmy i bardzo miło, że Synology postanowiło je zastosować (znacznie ułatwiają diagnozowanie problemów z łącznością). Co ciekawe, Wi-Fi zostało tu potraktowane po macoszemu – wszystkie 3 zakresy współdzielą diodę, mimo że można nimi sterować niezależnie. Podobnie wygląda kwestia WAN (jedna dioda), mimo że router ten można podłączyć przynajmniej na dwa sposoby z Internetem.



Przycisk do szybkiego przyłączania urządzeń do Wi-Fi faktycznie jest łatwo i SZYBKO dostępny z boku urządzenia.

Solidna porcja złączy z jednym dużym ALE

Z tyłu urządzenia wyprowadzono łącznie 5 złączy RJ45, z czego jedno służy wyłącznie za port WAN (1 Gbps), trzy kolejne jako porty LAN/VLAN (1 Gbps), a ostatni można skonfigurować według uznania do każdego z tych trybów pracy. Ten uniwersalny port również oferuje przepustowość 2,5 Gbps, co pozwala podpiąć do routera kolejny przełącznik 2,5 GbE lub (co znacznie bardziej praktyczne) NAS ze złączem 2,5 GbE – co o tyle zabawne, że Synology nie ma w swojej ofercie takich serwerów (postanowili pominąć ten „standard” i przeskoczyć od razu na pełne 10 Gbps).



Złącza nie są ekranowane, co może nieco zaskakiwać w sprzęcie tej klasy.

Obok głównego portu WAN umieszczono pasujący kolorystycznie port USB 3.2 pierwszej generacji (5 Gbps), który pozwala zasilać podłączone sprzęty prądem 0,9 A przy napięciu 5 V. O ile obecność tego portu to absolutna zaleta opisywanego routera, tak nie ukrywamy, że w tej cenie albo nawet bardziej przy tej funkcjonalności routera, jaką oferuje Synology RT6600ax, spodziewaliśmy się przynajmniej 2 portów USB tej klasy. Ten mały detal to niepozornie może być największa wada tego modelu.



Ponownie doceniamy profesjonalizm Synology – tym razem objawiający się odpowiednim oznaczeniem koloru portów.

W przeciwieństwie do poprzedniego modelu (RT2200ac), nie znajdziemy tu nawet dodatkowego portu USB 2.0 z boku urządzenia. Jest za to jeszcze więcej otworów wentylacyjnych :)

Spód routera to w zasadzie jeden wielki otwór wentylacyjny, jednak udało się tu przemycić uchwyty do montażu ściennego oraz plakietkę zdradzająca tajne hasło („synology”) do fabrycznej sieci Wi-Fi. Router stoi bardzo pewnie na 4 gumowych nóżkach – głównie za sprawą swojej masy.

Specyfikacja routera Synology RT6600ax

Standard sieci: Przewodowe: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab;

Bezprzewodowe: IEEE 802.11ax/ac/a/n @5GHz;

IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz Anteny: 6 zewnętrznych dookólnych Transmisja: 2,4 GHz: MU-MIMO 2x2;

5 GHz-1: OFDMA + MU-MIMO 4x4;

5 GHz-2: OFDMA + MU-MIMO 2x2 Procesor: 4 rdzenie 1,8 GHz Pamięć RAM: 1024 MB Pamięć FLASH: Szerokość kanałów: 20/40/80/160 MHz Szyfrowanie: WPA/WPA2/WPA3-PSK, WPA/WPA2-Enterprise, WEP Obsługa USB: Tak, 1 x USB 3.2 Gen 1;

Serwer multimedialny;

Serwer Samba;

Serwer FTP;

Serwer wydruku;

Modem GSM Protokoły: IPv4 i IPv6 Połączenie WAN: PPPoE, PPTP, L2TP, Automatic IP, Static IP;

Dual WAN;

Agregacja WAN;

DDNS;

Obsługa modemów 3G/4G (USB);

VPN Porty: 3 x RJ45 LAN Gigabit Ethernet;

1 x RJ45 WAN Gigabit Ethernet;

1 x RJ45 WAN\LAN 2,5 GbE Przyciski: Reset/Restart, WPS, LED, Wi-Fi, Power Dodatkowe funkcje: Kształtowanie wiązki;

OFDMA;

1024-QAM;

QoS (adaptacyjny/tradycyjny/manualny);

Port Forwarding;

DMZ Host;

VPN (L2PT/OVPN/PPTP/IPSec);

UPnP;

Kontrola rodzicielska;

Historia URL;

IPTV Zapora sieciowa: Tak;

Dodatkowa ochrona przed wirusami;

Kwarantanna zainfekowanych komputerów w sieci Wymiary: 275 x 184 x 165 mm;

(szerokość x głębokość x wysokość z antenami);

masa 1600 g Limity transmisji: 2.4 GHz: 600 Mbps (N);

5 GHz-1: 4333 Mbps (AC) / 4804 Mbps (AX);

5 GHz-2: 866 Mbps (AC) / 1200 Mbps (AX) Gwarancja: 2 lata Cena w dniu testu: 1649 zł

Praktycznie 2x mocniejsza specyfikacja niż u poprzednika

Synology postarało się, aby wraz ze wzrostem funkcjonalności oraz przepustowości routera stosownie również wzrosły jego parametry. Co prawda, nie jest to jeszcze sprzęt w architekturze x86 w stylu podstawowych Celeronów Intela, które można odszukać w mocniejszych NAS Synology, ale i tak specyfikacja robi wrażenie i plasuje w tej kwestii model RT6600ax w ścisłej czołówce dostępnych dziś routerów.

Tak mocne podzespoły wymagają zwykle aktywnego chłodzenia, ale Synology zadbało o sprawną wymianę ciepła w pasywnej konstrukcji

Nie tylko zwiększono ilość rdzeni z dwóch do czterech, ale również podniesiono ich taktowanie do 1,8 GHz. Pamięć RAM także się podwoiła do poziomu całego gigabajta. To jednak wszystko, co już wcześniej widzieliśmy w topowych routerach Wi-Fi 6, w przeciwieństwie do tego, co widzimy w specyfikacji jednego z zakresów 5 GHz.

Synology RT6600ax wykorzystuje dosłownie 100% potencjału Wi-Fi 6, zbliżając się do zakresu 6 GHz, w jakim operuje Wi-Fi 6E!

Testowany dziś router jest pierwszym, jakiego spotykamy, który oferuje możliwość wykorzystania wcześniej legalnie zarezerwowanych kanałów zakresu 5 GHz, aż do kanału 181, co przekłada się na częstotliwość 5925 MHz. Co to oznacza w praktyce? Otóż możliwość operowania na 160 MHz szerokości zakresu, na częstotliwości, do której inne routery nie mają dostępu.



Można zatem odpowiednio zdystansować pracę obu zakresów 5 GHz, oferowanych przez router (choć ten drugi operuje tylko na szerokości kanału 80 MHz) względem siebie oraz innych pobliskich sieci. W zasadzie można by się zastanawiać, dlaczego Synology nie wybrało już standardu Wi-Fi 6E, który wprost wykorzystuje częstotliwość 6 GHz wzwyż – w praktyce jednak ograniczyłoby to kompatybilność z urządzeniami klienckimi (to nadal nie jest popularny standard).

System SRM sprawia, że router Synology przewyższa konkurencję

W ostatnich latach routery domowe przeszły istotną transformację - z urządzeń, które „po prostu działały”, do poziomu mini centrum zarządzania dostępem do Internetu. Synology już w poprzednich wersjach systemu SRM wyróżniał się tym, za co w naszym odczuciu należał mu się większy rozgłos niż realnie otrzymał. Możliwe, że ich nowy router to zmieni, gdyż wnosi interakcję z routerem na zupełnie nowy poziom. Nie oznacza to jednak, że jest trudny w konfiguracji – wprost przeciwnie!



Po podłączeniu się do domyślnej sieci, automatycznie zostaniemy przekierowani na stronę pierwszej konfiguracji, gdzie ustalamy wszystkie podstawowe parametry.

Po tym, jak router pierwszy raz uruchomimy i skonfigurujemy, zostaniemy przeniesieni na pulpit systemu SRM – tak się bowiem składa, że jest to system okienkowy, którego obsługujemy podobnie jak Windows, tylko że poprzez okienko przeglądarki naszego komputera/telefonu. Tutaj możemy nie tylko przejść do osobnych paneli zarządzania różnymi aspektami pracy routera, ale również instalować dodatkowe aplikacje, zwiększające funkcjonalność routera.



Sklepik z aplikacjami pozwala jeszcze bardziej zwiększyć funkcjonalność tego routera.

Do dyspozycji mamy nawet prawdziwy menedżer plików, który pozwala bezpośrednio z poziomu routera operować na zawartości podpiętych przez USB nośników danych. Tu od razu uprzedzamy, że nośnik taki będzie niezbędny, aby wykorzystać pełen potencjał dodatkowo zainstalowanych aplikacji (i tu już możecie zacząć podejrzewać, dlaczego zirytował nas tylko jeden port USB…).



Bezpośrednio na routerze można nawet wykonywać operacje rozpakowywania i pakowania plików. Można również pobierać pliki bezpośrednio na router (na podpięty nośnik).

Każdy aspekt pracy routera ma swój dedykowany panel sterowania. Jeżeli zajrzymy do Wi-Fi Connect, to ujrzymy wszystkie ustawienia dotyczące pracy sieci bezprzewodowej. Możemy tu dezaktywować domyślnie włączone Smart Connect (połączenie wszystkich zakresów w jedną sieć) i niezależnie zarządzać każdym zakresem. Łącznie RT6600ax pozwala utworzyć aż 15 niezależnych SSID. Trzeci zakres docelowo ma służyć do komunikacji z węzłami Mesh (który również jest nowością w SRM 1.3, choć w typowy dla domowych routerów sposób działa z użyciem IEEE 802.11r), ale jeżeli tych nie potrzebujemy, to nada się idealnie na niezależną sieć dla gości :)



Ustawienia sieci bezprzewodowej, pomimo ilości dostępnych opcji, zupełnie nie przytłaczają.

Ustawienia zaawansowane Wi-Fi ustępują tylko tym znanym nam z routerów ASUS, choć w zasadzie trudno nam wskazać, co więcej by się tutaj przydało. Może tylko wymuszenie pracy na konkretnej szerokości kanału. Naturalnie tutaj też możemy sprawdzać listę podłączonych urządzeń oraz obciążenie łącza, jakie generują.





Sieć gości może posiadać nawet cyklicznie generowane hasło, które będzie do nas wysyłane na e-mail!

Centrum sieciowe z kolei pozwala nam zarządzać siecią lokalną (LAN), np. przez tworzenie sieci wirtualnych, czego nie potrafili poprzednicy RT6600ax (oraz większość konkurencji). Każdy fizyczny port można przypisać pod inną sieć wirtualną (np. podpinać pod nie przełączniki i kolejne punkty dostępowe/komputery).



Obsługa sieci wirtualnych to nowość w systemie SRM 1.3, a w tym zakresie, w jakim zostało to zaimplementowane, nie ma obecnie konkurencji na rynku domowych routerów.

Tutaj również można zarządzać naszym łączem internetowym lub w zasadzie łączami, gdyż tych można realnie używać nawet trzech niezależnie. Dwa złącza WAN oraz modem LTE, podpięty pod USB, mogą działać redundancyjnie lub niezależnie dla każdej z trzech utworzonych sieci wirtualnych. To już poziom funkcjonalności na poziomie „Enterprise”! Choć niestety ograniczony przez tylko jeden port USB…



Synology tradycyjnie wyróżnia się w kwestii bezpieczeństwa sieci.

Panel sterowania faktycznie służy do zarządzania samym systemem – tutaj możemy tworzyć konta użytkowników (i określać poziom ich dostępu) i zarządzać podłączonymi urządzeniami (pod ten jeden port USB…).



Nieczęsto zdarza się widzieć router, który tak wiele potrafi zrobić z podpiętym do siebie dyskiem - a to tylko jedna z licznych opcji wykorzystania portu USB.

Jedną z dodatkowych aplikacji jest VPN Plus Server, czyli usługa VPN, działająca na poziomie routera, zatem obejmująca wszystkie lub wskazane przez nas urządzenia w naszej sieci lub sieciach wirtualnych. W ramach standardowej licencji (nabywanej wraz z routerem) otrzymujemy limit 40 urządzeń/sieci, które można niezależnie pod VPN podpiąć. Niestety nie mieliśmy możliwości dokładnie przetestować tej usługi – dość jednak powiedzieć, że próżno szukać jej u konkurencji.



Licencja na VPN dla 40 urządzeń to zaskakujący bonus.

Ostatni panel, jaki będziemy tu omawiać, to Safe Access – czyli innymi słowy mocno rozbudowany system kontroli rodzicielskiej. Możemy tworzyć profile i to zarówno dla użytkowników, którym przypisujemy urządzenia, jak i dla całych sieci, które wcześniej utworzyliśmy (tam ustalone reguły odnoszą się do wszystkich urządzeń).



.



Synology oferuje w zasadzie więcej niż nawet najlepsze w tej materii routery konkurencji, a do tego robi to znacznie przejrzyściej.

Profile można nawet wzbogacić o wgrane przez nas grafiki, aby łatwiej je identyfikować. Każdemu użytkownikowi możemy ustawić nie tylko dni i godziny (co do kwadransu), w jakich może korzystać z sieci, ale również wybrać, ile łącznie czasu (na wszystkich swoich urządzeniach) może spędzić online.



Taki sprzęt powoli staje się niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowego rozwoju naszych dzieci...

Naturalnie wybrać możemy poziom blokowania treści spośród trzech domyślnie dostępnych i jeszcze jednego przez nas określonego (przy czym te domyślne też można potem edytować). Dodatkowo można jeszcze wymusić na takich użytkownikach używanie „bezpiecznego wyszukiwania” w popularnych wyszukiwarkach (co filtruje wyniki zawierające treści nieodpowiednie dla nieletnich oraz w miejscu pracy).

Synology DS router – czyli nie zapomniano o niezbędnej dziś aplikacji mobilnej

Aplikacja dostępna do pobrania za darmo na Android i iOS pozwala również szybko dokonać pierwszej konfiguracji routera lub od razu zalogować się na router już wcześniej skonfigurowany. Od razu po jej uruchomieniu widzimy, czy z routerem i naszą siecią wszystko w porządku oraz jak wygląda obciążenie sieci. Szybko możemy przejść do ustawień Wi-Fi (tych podstawowych) oraz wygenerować kod QR (do wybranej sieci), z którego pomocą nasi goście będą mogli łatwo się podłączyć. Druga zakładka pozwala podejrzeć pełną listę podpiętych klientów wraz z monitorowanym na bieżąco ruchem, jaki generują.



Klientom z listy można przypisać wysoki lub niski priorytet dostępu do sieci (QoS).

Zakładka Safe Access oferuje dostęp do najważniejszych ustawień oraz zarządzania profilami ustawionymi w panelu o tej samej nazwie. Co więcej, tutaj możemy również użytkownikom łatwo przyznawać „nagrody” w postaci dodatkowego czasu w Internecie (np. za odrobienie lekcji).



Niesamowite, że tak zaawansowany system kontroli udało się tak zgrabnie przenieść do aplikacji mobilnej.

Dodatkowo można też z poziomu aplikacji aktywować WPS, monitorować ruch, a także zarządzać darmowym VPN, zaporą sieciową oraz urządzeniami USB.



Aplikacja pozwala na zmianę tylko namiastki ustawień, ale zwykle to wystarcza do doraźnego sterowania siecią.

Testy wydajności – jak testowaliśmy router Synology RT6600ax?

Tak potężny router trudno porządnie sprawdzić w domowych warunkach lub nawet w ramach naszych redakcyjnych operacji. Podobnie czas, jaki było nam dane z nim obcować, był zbyt krótki, aby określić czy jest idealnie stabilny – tu możemy jedynie powiedzieć, że ani razu przez 2 tygodnie testów bez restartowania routera nie było problemów ze stabilnością lub przepustowością łącza – a to nie zawsze jest osiągalne w przypadku nawet podobnie wycenionych konstrukcji konkurencji. Pozostało nam zatem sprawdzić wydajność połączeń, począwszy od sieci WAN.

Pomiar przepustowości WAN i LAN routera Synology RT6600ax [Mbps]

WAN 1GbE pobieranie 931 WAN 1GbE wysyłanie 914 WAN 2,5GbE pobieranie 2231 WAN 2,5GbE wysyłanie 2190 LAN->LAN 912 2x (LAN -> LAN)

średnia prędkość 907

Nie spodziewaliśmy się tutaj w sumie żadnych innych wyników – router spokojnie może obsłużyć łącze o przepustowości ponad 2000 Mbps, korzystając ze złącza 2,5 GbE. Prawdopodobnie jednak używać będziemy portu 1 Gbps, który również wypada stosownie do klasy sprzętu. Kolejno sprawdziliśmy prędkość jedynego portu USB, w jaki Synology wyposażyło swój najnowszy router.



Dyski HDD będą ograniczać możliwości routera - najlepiej podpiąć dysk SATA SSD.

Co prawda, nie udało się osiągnąć obiecanych 5 Gbps (co powinno pozwolić odczytywać z naszego nośnika z jego pełną prędkością 480 MB/s), ale wyniki i tak przewyższają kilkukrotnie to, co zwykle oferują domowe routery, nawet te z najwyższej półki (te z niższych często nawet nie przekraczają 20 MB/s).

Przepustowości Wi-Fi mamy pod dostatkiem, ale dodatkowe węzły Mesh zdecydowanie są mile widziane

Testy sieci bezprzewodowej przeprowadziliśmy w naszej typowej dla pojedynczych routerów lokalizacji – możecie zatem te wyniki porównywać z innymi testami. Jest to piętrowy dom jednorodzinny o powierzchni około 220 m2 ze zbrojonym betonowym stropem między kondygnacjami.



Router umieszczono na wyższej kondygnacji w lokalizacji nr 7 (oznaczono go na pomarańczowo).

Do testów zasięgu oraz przepustowości połączenia w różnych lokalizacjach użyliśmy najwyższej klasy ultrabooka (HP Spectre X360 14), wyposażonego w układ Wi-Fi 6 (Intel AX201), natomiast do testów wydajności Wi-Fi w różnych konfiguracjach i rozmiarach plików użyliśmy zintegrowanej w naszej platformie testowej karty Wi-Fi 6E (Intel AX210).

Pomiar zasięgu routera Synology RT6600ax [dbm]

mierzone z pomocą Intel AX201 w HP Spectre X360 14, więcej = lepiej

Lokalizacja testowa nr 1 -42

-44

-40 Lokalizacja testowa nr 2 -50

-54

-50 Lokalizacja testowa nr 3 -70

-73

-62 Lokalizacja testowa nr 4 -67

-70

-68 Lokalizacja testowa nr 5 -72

-76

-72 Lokalizacja testowa nr 6 -80

-85

-78 Lokalizacja testowa nr 7 -39

-41

-36 Lokalizacja testowa nr 8 -54

-58

-50 Lokalizacja testowa nr 9 -67

-69

-63 Legenda: Zakres 5 GHz-1

Zakres 5 GHz-2

Zakres 2,4 GHz

Zdecydowanie wyróżnia się tutaj pierwszy z zakresów 5 GHz (ten szybszy), praktycznie zrównując się siłą sygnału z zakresem 2,4 GHz (co zwykle nie ma miejsca, ze względu na naturę częstotliwości – im niższa, tym lepiej penetruje przeszkody). Niestety w najodleglejszej lokalizacji sygnał i tak był raczej słaby (co zwykle ma miejsce przy testach pojedynczego routera).

Pomiar przepustowości Wi-Fi (pobieranie) [Mbps]

mierzone z pomocą Intel AX201 w HP Spectre X360 14, więcej = lepiej

Lokalizacja testowa nr 1 1570

808

336 Lokalizacja testowa nr 2 1439

712

312 Lokalizacja testowa nr 3 780

344

248 Lokalizacja testowa nr 4 724

328

256 Lokalizacja testowa nr 5 362

208

200 Lokalizacja testowa nr 6 84

13

96 Lokalizacja testowa nr 7 1579

832

352 Lokalizacja testowa nr 8 1258

608

296 Lokalizacja testowa nr 9 840

312

272 Legenda: Zakres 5 GHz-1

Zakres 5 GHz-2

Zakres 2,4 GHz

Pomiar przepustowości Wi-Fi (wysyłanie) [Mbps]

mierzone z pomocą Intel AX201 w HP Spectre X360 14, więcej = lepiej

Lokalizacja testowa nr 1 1114

624

240 Lokalizacja testowa nr 2 1002

568

208 Lokalizacja testowa nr 3 306

120

168 Lokalizacja testowa nr 4 394

136

192 Lokalizacja testowa nr 5 145

48

88 Lokalizacja testowa nr 6 22

4

48 Lokalizacja testowa nr 7 1241

680

256 Lokalizacja testowa nr 8 880

544

232 Lokalizacja testowa nr 9 656

288

200 Legenda: Zakres 5 GHz-1

Zakres 5 GHz-2

Zakres 2,4 GHz

Przepustowość routera Synology wypada minimalnie poniżej tego, co oferują najszybsze (odpowiednio droższe) routery, operujące w tym samym standardzie, choć należy pamiętać, że Synology nie będzie musiał konkurować z innymi sieciami o wolne pasmo, gdyż może wykorzystać zakresy niedostępne dla innych routerów. Drugi z zakresów 5 GHz wypada odczuwalnie gorzej, nawet bardziej niż sugeruje to jego specyfikacja, ale za to zakres 2,4 GHz osiąga bardzo dobre wyniki.

Pomiar prędkości przesyłania mniejszych plików [Mbps]

mierzone z pomocą Intel AX210, więcej = lepiej

Kopiowanie dużego pliku

(MKV 20 GB) 914

1579

1241

778 Kopiowanie średnich plików

(MP3 3-9 MB) 730

1096

797

585 Kopiowanie małych plików

(JPG 50-300 KB) 58

69

70

39 Kopiowanie bardzo małych plików

(TXT 1-50 KB) 17

19

16

11 Legenda: LAN (1GbE) -> LAN (1GbE)

Wi-Fi (5 GHz-1) -> LAN (2,5GbE)

LAN (2,5GbE) -> Wi-Fi (5 GHz-1)

Wi-Fi (5 GHz-1) -> Wi-Fi (5 GHz-1)

Synology RT6600ax zaiste jest bardzo szybkim routerem - zarówno w samym przetwarzaniu pakietów, jak i w komunikacji pomiędzy interfejsami. Warto zwrócić uwagę na fakt, że komunikacja między Wi-Fi a np. NAS, wpiętym w złącze 2,5 GbE, może być szybsza niż ta między dwoma komputerami, połączonymi przez złącza 1 GbE! Nawet wymiana danych między dwoma komputerami połączonymi bezprzewodowo (do tego samego zakresu 5 GHz) zbliża się prędkością do tego, co oferuje połączenie tych urządzeń przewodowo.

Czy zasilacz o mocy 45 W jest faktycznie niezbędny?

Na koniec pozostawiliśmy jeszcze testy poboru energii przez nowy router Synology. Ten, przypominamy, fabrycznie wyposażony został w aż 45-watowy zasilacz (3,[email protected]). To zaskakująco dużo, jak na tego typu sprzęt (zwłaszcza że chłodzony jest pasywnie). Oto jak wygląda to w praktyce.

Pomiar poboru energii przez router Synology RT6600ax

Spoczynek 10 Spoczynek z USB (dysk SSD) 10,5 Obciążenie Wi-Fi (1 zakres) 12 Obciążenie Wi-Fi (2 zakresy) 14 Obciążenie Wi-Fi (3 zakresy) 14,5 Obciążenie pełne (Wi-Fi + LAN) 16 Obciążenie pełne + USB (SSD) 19

Okazuje się, że pobór energii jest na podobnym poziomie, co wcześniejsze modele tego producenta. Nawet gdy uwzględnimy dodatkowe 4,5 W, jakie może dostarczyć przez USB, to raczej nigdy nie przekroczymy znacznie 20 W poboru prądu z gniazdka. To w zasadzie niższe odczyty niż w przypadku kilku wcześniej testowanych routerów o zbliżonych osiągach.

Czy warto kupić nowy router Synology RT6600ax?

To pierwszy raz, kiedy dane nam było bliżej obcować z routerem od Synology i szczerze jesteśmy zachwyceni nie tylko solidnością wykonania i wysokimi osiągami, ale przede wszystkim niesamowitą funkcjonalnością, jaką oferuje system SRM, pod kontrolą którego ów router pracuje. Ten poziom możliwości zarządzania wręcz kojarzy nam się ze znacznie droższymi sprzętami NAS i nie spodziewaliśmy się go ujrzeć w tak przecież zwyczajnie wycenionym routerze.



Obecność portu 2,5 Gbps najbardziej ucieszy posiadaczy nowoczesnych NASów.

Nie można tez przejść obojętnie obok zakresu 5,9 GHz, w jakim może pracować jeden z układów Wi-Fi. To pozwala niemalże zagwarantować niezakłócone korzystanie z pełni możliwości łącza bezprzewodowego Wi-Fi 6 (2,4 Gbps dla pojedynczego klienta). Obecność dodatkowego zakresu 5 GHz oznacza gotowość na pracę w sieci typu Mesh (z innymi routerami/punktami zgodnymi z SRM 1.3 – na ten moment jednak inne niż RT6600ax nie występują…).



Jakośc użytych materiałów stoi na bardzo wysokim poziomie.

Niesamowicie rozbudowana kontrola rodzicielska (lub pracownicza) sprawia, że router ten sprawdzi się świetnie w nowoczesnym domu (i biurze), gdzie chcemy ograniczyć ilość czasu spędzanego na Youtube i Facebooku (to w sumie dotyczy się tak biura, jak i domu :P). Licencja na VPN oraz dodatkowe aplikacje do zainstalowania na routerze jeszcze bardziej uatrakcyjniają wybór.

Synology RT6600ax wziął nas z zaskoczenia swoją wydajnością i funkcjonalnością – teraz czeka nas wymiana routera w biurze…

Przepustowość Wi-Fi w połączeniu z portem 2,5 GbE pozwala na różne scenariusze optymalnego użycia – przykładowo dostęp do szybkiego NAS przez wielu klientów bezprzewodowych jednocześnie. Biorąc pod uwagę szybkość przetwarzania danych przez ten router, można się nawet pokusić o pracę bezpośrednio na tak podpiętym NAS. Praktycznie jedyna skaza, jaką dopatrujemy się w tym routerze, to obecność tylko jednego portu USB. Coś, do czego w innych routerach byśmy się nie przyczepili, gdyż nie oferują nawet namiastki tego, co z USB może zrobić Synology RT6600ax.



To w sumie bardzo ekologiczny router - można powiedzieć, że "zielony" :)

Cena tego routera to obecnie 1650-1700 zł, zatem wyraźnie mniej niż w przypadku innych routerów o zbliżonej lub nawet nieco słabszej specyfikacji sprzętowej. Biorąc pod uwagę dodatkową przewagę, jaką Synology daje na pozostałych polach, trudno ten router ocenić inaczej niż widzicie poniżej. Do ideału zabrakło dosłownie jednego, dodatkowego złącza USB i może jeszcze jednego portu 2,5 GbE.

Nasza ocena Synology RT6600ax w wysokim segmencie routerów: 98% 4.9/5







Opinia o Synology RT6600ax Plusy trzy zakresy pracy Wi-Fi – w tym jeden z obsługą częstotliwości do 5,9 GHz,

obsługa kilku źródeł Internetu jednocześnie i niezależnie,

port 2,5 Gbps z możliwością przypisania jako WAN lub LAN,

porty LAN (1 Gbps) z opcją pracy jako vLAN,

system SRM 1.3 (prawdopodobnie największa funkcjonalność na rynku),

obsługa również przez wygodną aplikację mobilną,

w cenie licencja na VPN dla 40 urządzeń,

ekstremalnie zaawansowana kontrola rodzicielska,

możliwość rozbudowy do sieci Mesh,

bardzo dobra cena względem możliwości,

szybki port USB 3.2 gen 1. Minusy tylko jeden port USB ogranicza potencjał routera,

tylko jeden port 2,5 GbE również ogranicza potencjał routera,

brak innych punktów niż RT6600ax do budowy sieci Mesh.

Sprzęt do testów dostarczył producent - Synology.