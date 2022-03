Tania drukarka to nie tylko taka, która jest po prostu tania w zakupie. Ważne, aby jej eksploatacja nie rujnowała naszego budżetu, a i przy okazji była wielozadaniowa. Dwie propozycje od HP do biura i domu doskonale spełniają oba warunki.

Urządzenia HP goszczą na biurkach wielu domów i biur, a zaufanie wśród użytkowników nie wzięło się znikąd. Dobrej jakości materiały, zadowalająca cena, jeszcze lepsza wydajność i to, na czym zależy każdemu - tania eksploatacja.

Specjalnie dla Was przyjrzeliśmy się dwóm urządzeniom wielofunkcyjnym od HP. Oba są skierowane do zupełnie innych odbiorców, ale w pratyce dzielą wiele cech wspólnych, a najważniejszą z nich jest ekonomiczne zużycie tonera. Przekonajcie się sami, jak tanie może być drukowanie i która z drukarek HP jest dla Ciebie idealna.

Zobacz drukarki HP Ink Tank 315 oraz Neverstop Laser 1200w na filmie

Pierwsze urządzenie -HP Ink Tank 315 to propozycja raczej do domowych zastosowań. Drukowanie dokumentów, materiałów dla ucznia lub studenta, a jak przyjdzie potrzeba, to i zdjęć z wakacji. Wyjątkowo wygodny (i czysty) w obsłudze sposób napełniania tuszu i koszty eksploatacji, których właściwie nie odczujecie.

HP Neverstop Laser 1200w to z kolei maszyna do zadań biurowych, która już po wyjęciu z opakowania może wydrukować do 5000 stron. Z uzupełnieniem tonera zatem nie musicie się śpieszyć. Bezprzewodowe połączenie, zadawanie poleceń z telefonu oraz tworzenie skrótów ułatwiających codzienną pracę - a w to wszystko ukryte w tej niewielkiej, jak na biurowe warunki, drukarce.

Wy też uważacie, że tania w zakupie drukarka nie zawsze okazuje się tania w eksploatacji? Zatem przy kolejnych zakupach zwróćcie uwagę na propozycje od HP.

Materiał powstał w ramach współpracy z marką HP.