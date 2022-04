Dobry telefon do selfie 2022 ma dobry przedni aparat, nagrywa wysokiej jakości wideo, działa szybko i pozwala wygodnie obsługiwać aplikacje społecznościowe. Zobacz ranking telefonów z dobrym aparatem przednim.

Telefony z dobrym przednim aparatem

Niezależnie od tego gdzie robisz zdjęcia, to oczekujesz, że będą one wyglądały dobrze. A czym najczęściej ludzie robią zdjęcia? Oczywiście tym, co mają pod ręką, czyli smartfonem. Dlatego przygotowałem dla Was dwa rankingi - jeden poświęcony telefonom z najlepszym aparatem przednim, a drugi ogólnie najlepszym smartfonom do zdjęć i filmów (wliczając w to również aparaty tylne i inne funkcje). Zapraszam!

Jaki telefon do selfie warto kupić?

Czy można nagrywać filmy 8K aparatem przednim w telefonie?

Tak, można. Idealnym przykładem jest Asus ZenFone 8 Flip oraz starszy, ale wciąż dobry Asus ZenFone 7 Pro, które nagrywają wideo 8K z przodu i z tyłu. Jak to możliwe? Otóż aparat tylny i przedni to dokładnie ten sam moduł, po prostu telefon go odwraca, w zależności od tego z której strony chcemy zrobić zdjęcie. Oprócz tego coraz więcej telefonów nagrywa też wideo 4K 30 lub 60 kl/s z przodu.

4K i 8K ile to Mpx?

4K UHD to 3840 x 2160 px = 8 Mpx

8K UHD to 7680 × 4320 px = 33 Mpx

Czy zawsze lepiej jest nagrywać wideo 8K? Odpowiedź jest prosta - nie zawsze. Filmy 4K często mają więcej klatek na sekundę, czyli lepszą płynność. Natomiast czasami opłaca się pomniejszyć wideo 8K do 4K i uzyskać mniejsze szumy oraz lepszą ostrość.

Czy aparat przedni może być równie dobry jak tylny?

Tak! Aparat przedni może być nie tylko taki sam, ale wręcz ten sam co tylny. Ponownie idealnym przykładem są telefony Asus ZenFone 8 Flip i ZenFone 7 Pro, które po prostu odwracają tylny aparat do przodu. Zaleta takiego rozwiązania jest ogromna. Po pierwsze uzyskujemy identyczną jakość zdjęć i filmów z przodu i z tyłu (bo są robione tym samym sensorem i obiektywem). Ponadto obniżone są też koszty produkcji.

Smartfon z dobrym aparatem przednim - główne cechy

Czego powinniśmy oczekiwać od obecnych dobrych telefonów do selfie? Rozdzielczość filmów 4K UHD to już powoli standard w aparacie przednim, ale powinniśmy tego wymagać raczej od modeli klasy średniej i smartfonów flagowych.

Większą uwagę powinniśmy skupiać na jakości obiektywu oraz sensora. W praktyce im większy rozmiar optyki, tym więcej światła pada na sensor, a dobra, szklana soczewka powinna zapewnić wyższą jakość zdjęć i filmów. Aby realnie sprawdzić i ocenić jakość przedniej kamerki warto przeczytać nasze recenzje smartfonów. Poniekąd można też patrzeć na oznaczenia jasności obiektywu - typowo jest to f/2.0 lub f/1.8, a nawet mniej. Im niższa cyfra, tym lepiej (chociaż są oczywiście pewne granice).

W niektórych smartfonach znajdziemy ultraszerokokątne obiektywy do grupowych, wieloosobowych selfików. Obecnie jednak stanowią one rzadkość. Częściej efekt ten można uzyskać poprzez odwrócenie aparatów tylnych, wśród których jest obiektyw ultraszerokokątny (np. w telefonie Asus ZenFone 7 Pro).

Większa rozdzielczość przedniego aparatu ma znaczenie tylko wtedy, gdy obiektyw jest w stanie nadążyć za nią. Innymi słowy zarówno optyka, jak i sensor muszą cechować się wysoką rozdzielczością. 32 Mpx lub 20 Mpx z przodu może zagwarantować lepszą jakość w mocnym świetle, ale zazwyczaj 12 Mpx w zupełności wystarczy.

Funkcje programowe też się liczą. Wiele współczesnych smartfonów oferuje już w domyślnej aplikacji aparatu różne filtry, maski nakładane na twarz lub animowane „emotki”, których ruchy są zsynchronizowane z mimiką twarzy użytkownika. Korzystanie z nich cały czas jest męczące, ale okazjonalnie efekty potrafią być całkiem zabawne. Poza tym w sklepie Google Play i AppStore jest mnóstwo programów oferujących dodatkowe efekty, niezależnie od używanego smartfona.

Dla wielu osób duże znaczenie ma też tryb portretowy w przednim aparacie. Dzięki niemu możemy wykonać zdjęcia z małą głębią ostrości, na których postać człowieka (lub twarz) będzie ostra, a tło za nią będzie rozmyte. Taki efekt nazywany jest bokeh i w wielu smartfonach można go regulować, nawet po wykonaniu zdjęcia. Tutaj wyróżnić warto np. iPhone 12, który ma specjalny sensor wykrywający głębię, dzięki czemu lepiej rozpoznaje gdzie stosować rozmycie.

Autofokus w przedniej kamerce się przydaje, ale nie zawsze jest potrzebny. Czasami aparaty ze stałą ostrością (bez AF) spisują się lepiej, bo ostrość nie gubi się w trudniejszych warunkach oświetleniowych.

Lampa doświetlająca z przodu może być przydatna, ale nie jest to element obowiązkowy. Po pierwsze dlatego, że twarz w ten sposób doświetlona nie zawsze wygląda dobrze i zbyt mocno odcina się od tła. Po drugie czasami lepsze jest doświetlanie za pomocą wyświetlacza, a nie diody - jest to delikatniejsze i bardziej naturalne światło, którego barwę można lepiej kontrolować.

Ostatnim elementem jest sam wyświetlacz. Oczywiście jego wielkość to kwestia indywidualnych preferencji, ale dobry telefon do selfie powinien oferować w miarę duży i wyraźny podgląd kadru. Tym bardziej, że fotografujemy lub nagrywamy często na wyprostowanej ręce lub z kijka do selfie, więc telefon mamy kilkadziesiąt centymetrów, a nawet ponad metr od twarzy. Dlatego najlepiej spisują się duże wyświetlacze od 5,8 do 6,5 cala. Ponownie jednak zaznaczę, że jest to kwestia gustu. Jeśli ktoś ma małe dłonie i nie lubi dużych smartfonów, to nie ma sensu, by kupował wielką kobyłę, tylko dlatego, że raz na tydzień pstryka sobie autoportret.

Telefony do selfie. Oto polecane modele

Redmi Note 11 - tani telefon z dobrym przednim aparatem do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli chcesz żeby Twój telefon robił dobre zdjęcia przednim aparatem, ale nie potrzebujesz nagrywać filmów 4K, to Redmi Note 11 będzie dobrym telefonem do selfie. Testowałem Redmi Note 11 i zdecydowanie mogę potwierdzić, że w cenie poniżej 1000 zł jest to jeden z lepszych telefonów. Oczywiście nie można tutaj oczekiwać tak wysokiej jakości zdjęć, jak w modelach za ponad 2000 zł, ale Redmi Note 11 dostaje wyróżnienie za całokształt. To po prostu przyjemny w użyciu smartfon, który nadaje się do robienia selfie i publikowania ich w mediach społecznościowych. Działa dość szybko, ma duży wyświetlacz AMOLED 90 Hz, pracuje 2 dni na jednym ładowaniu, na dual SIM, NFC i klasyczne wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 680

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 50 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 179 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Realme GT Master Edition - dobry aparat przedni w telefonie do 1300 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 Realme GT Master ma przedni aparat 32 Mpx, który pozytywnie zaskakuje w cenie do 1300 zł. Największą zaleta aparatu do selfie jest szczegółowość. W mocnym świetle dziennym można liczyć na bardzo dobre oddanie detali i jakość zbliżoną do znacznie droższych telefonów. Ponadto oferują bardzo dobry HDR, z naprawdę szerokim zakresem tonalnym, a także udany tryb portretowy, z dość precyzyjnym odcinaniem i rozmazywaniem tła wokół postaci. Realme GT Master ma nowoczesny, wydajny procesor, przynajmniej 6 GB RAm, działa szybko, nadaje się do gier, nagrywa wideo 4K z tyłu i Full HD z przodu oraz ma bardzo szybkie ładowanie akumulatora. Typowy czas pracy na baterii wynosi do 1,5 dnia. To niedrogi telefon dobry do selfie i multimediów. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,43 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 778G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 Mpx Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 178 g

Samsung Galaxy M52 5G - najlepszy telefon do selfie do 1500 zł Ocena benchmark.pl









4,1/5 Jeśli możesz wydać 1500 zł, to zdecydowanie weź pod uwagę jeden z najlepszych smartfonów do selfie w tej cenie, czyli Samsung Galaxy M52 5G. O nim można pisać niemal wyłącznie w superlatywach. Robi bardzo dobre zdjęcia z przodu i z tyłu, a do tego nagrywa wideo 4K 30 kl/s z obu stron. Jeśli więc potrzebujesz wyższej szczegółowości w nagraniach przednich, które będziesz publikować w social mediach, to w klasie średniej trudno szukać czegoś lepszego. Ponadto Galaxy M52 5G ma bardzo dobry procesor, 6 GB RAM, znakomity wyświetlacz AMOLED 120 Hz, szybki czytnik linii papilarnych, NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach i baterię na dwa dni działania. To jeden z najbardziej opłacalnych telefonów do selfie na rynku w 2022 roku. Ma możliwości fotograficzne bardzo zbliżone do droższego Galaxy A52s 5G. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 778G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 12 +5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 175 g

Samsung Galaxy A52s 5G - telefon z dobrym aparatem przednim do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Między Galaxy M52 5G, a Galaxy A52s 5G nie ma aż tak wielkiej różnicy pod względem fotograficznym. Szczególnie w kwestii jakości i możliwości aparatu przedniego. Szybkość i wydajność też jest identyczna, a akumulator nawet mniejszy. Dlaczego więc polecam ten droższy model? Powody są przynajmniej dwa. Galaxy A52s 5G ma wodoszczelną obudowę, odporna nawet na całkowite zanurzenie w wodzie. Może to być przydatne w wielu sytuacjach, również podczas fotografowania na zewnątrz. Ma też stabilizację optyczną w aparacie tylnym, co też się liczy, bo przecież nie zawsze robimy tylko zdjęcia selfie, prawda? Dodatkowym atutem są dwa głośniki stereo. To jeden z lepszych smartfonów do selfie, za około 2000 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 12 + 5 + 5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 189 g

vivo V23 5G - najlepszy aparat z przodu w telefonie do 2500 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Najciekawszy telefon do selfie w 2022 roku to vivo V23 5G. Ma z przodu dwa aparaty. Pierwszy z nich jest klasyczny, szerokokątny i ma rozdzielczość aż 50 Mpx, natomiast drugi ma tylko 8 Mpx, ale obiektyw o jeszcze szerszym polu widzenia. Największe wyrazu uznania należą się za pierwszy z nich. Aparat przedni 50 Mpx z całą pewnością zaliczam do najlepszych, w telefonach klasy premium. Łączy 4 piksele w 1, więc w trybie automatycznym zdjęcia mają 12,5 Mpx. Dzięki temu zabiegowi obraz ma znacznie mniej widoczne szumy, przy zachowaniu bardzo dobrej ostrości. Zdecydowanie imponuje pod względem szczegółowości i naturalnego wyglądu twarzy. Daje sobie radę dobrze również pod światło. Pozostała specyfikacja smartfonu też jest dobra. Warto pochwalić przede wszystkim 12 GB RAM i dobry procesor Dimensity 920, które w połączeniu zapewniają płynną, szybką i stabilną pracę, nawet z wieloma otwartymi zakładkami w przeglądarce internetowej oraz kilkoma aplikacjami. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,44 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 920 5G

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 181 g

Asus ZenFone 8 Flip - najlepszy telefon do selfie na rynku za 3600 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Najlepsze aparaty w smartfonach zazwyczaj znajdują się z tyłu. Jak więc uzyskać z przodu taką samą jakość? Asus ZenFone 8 Flip po prostu podnosi aparaty tylne i kieruje je do przodu. Dzięki temu jest to jeden z nielicznych telefonów na rynku, który nagrywa z przodu wideo 8K 30 kl/s, ma identyczny tryb nocny jak z tyłu oraz taką samą jakość obrazu w każdych warunkach. Można z przodu używać nie tylko aparatu podstawowego, ale też ultraszerokokątnego. Nie ma lepszego rozwiązania pod względem relacji ceny do jakości. ZenFone 8 Flip to po prostu smartfon z najlepszym przednim aparatem na rynku. Jest też bardzo szybki, świetny do gier, ma dobre głośniki stereo, wyświetlacz AMOLED, 5G i NFC. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 64 Mpx + 12 Mpx + 8 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 230 g

Motorola Edge 30 Pro - dobre zdjęcia przednie w smartfonie do 3800 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Spójrzcie tylko na tę specyfikację: aparat 60 Mpx z przodu plus nagrywanie 4K, dwa aparaty 50 Mpx z tyłu plus wideo 8K, a do tego wyświetlacz OLED 144 Hz, nawet 12 GB RAM, najlepszy procesor mobilny stosowany w telefonach z Androidem, czyli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, bardzo szybkie ładowanie od zera do pełna w około pół godziny, Wi-Fi 6E, 5G, NFC i garść innych przydatnych cech. To właśnie jest Motorola Edge 30 Pro. Telefon najwyższej klasy, w cenie poniżej 4000 zł. Rzecz jasna te 60 Mpx w aparacie przednim smartfon pomniejsza do 15 Mpx, ale dzięki temu uzyskujemy dobrą ostrość, przy znacznie mniejszych szumach. Motorola Edge 30 Pro to w zasadzie jedno z najlepszych urządzeń mobilnych na rynku. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 Mpx + 50 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 196 g Zobacz wyniki

Najlepszy smartfon do selfie to:

Najlepszy aparat przedni ma telefon Asus ZenFone 8 Flip. Jego aparaty tylne odchylają się do góry tak, że stają się aparatami przednimi. Dzięki temu uzyskujemy najwyższą możliwą jakość zdjęć oraz nagrywanie wideo 8K z przodu.