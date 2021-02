Dobry telefon do selfie 2021 powinien nagrywać filmy 4K lub 8K i robić wysokiej jakości zdjęcia. Nie chodzi tutaj o największą liczbę Mpx, lecz o realną jakość obrazu, ciekawe funkcje, filtry, bokeh i ogólną wygodę używania. Liczy się też wysoka wydajność i dobry wyświetlacz.

Najlepszy telefon do selfie 2021

Aparat przedni w telefonie często wykorzystywany jest do nagrywania vlogów i robienia zdjęć selfie oraz ich publikacji w mediach społecznościowych. Obojętnie czy chcemy mieć telefon do selfie, telefon do Youtube, smartfon do Instagrama, czy po prostu telefon z dobrym aparatem przednim, każdemu z nas przyświeca podobny cel - zdjęcia i filmy mają być piękne, a liczba efektów, filtrów i opcji upiększania twarzy maksymalnie duża.

Jaki telefon z dobrym aparatem przednim warto kupić?

Czy można nagrywać filmy 8K aparatem przednim w telefonie?

Oczywiście, że tak. Idealnym przykładem jest Asus ZenFone 7 Pro, który nagrywa wideo 8K z przodu i z tyłu, bo robi je tym samym aparatem (po prostu go odwraca). Coraz więcej telefonów nagrywa też filmy 4K 60 kl/s z przodu.

4K i 8K ile to Mpx?

4K UHD to 3840 x 2160 px = 8 Mpx

8K UHD to 7680 × 4320 px = 33 Mpx

Czy zawsze lepiej jest nagrywać wideo 8K? Odpowiedź jest prosta - nie zawsze. Filmy 4K często mają więcej klatek na sekundę, czyli lepszą płynność. Natomiast czasami opłaca się pomniejszyć wideo 8K do 4K i uzyskać mniejsze szumy oraz lepszą ostrość.

Czy aparat przedni może być równie dobry jak tylny?

Tak! Aparat przedni może być nie tylko taki sam, ale wręcz ten sam co tylny. Ponownie idealnym przykładem są telefony Asus ZenFone 7 Pro, ZenFone 6 i Samsung Galaxy A80, które po prostu odwracają tylny aparat do przodu.

Zaleta takiego rozwiązania jest ogromna. Po pierwsze uzyskujemy identyczną jakość zdjęć i filmów z przodu i z tyłu (bo są robione tym samym sensorem i obiektywem). Ponadto obniżone są też koszty produkcji, a konstrukcja staje się mniej skomplikowana (bo oddzielnego aparatu przedniego nie ma, jest tylko tylny).

Smartfon z dobrym aparatem przednim - główne cechy

Czego powinniśmy oczekiwać od obecnych dobrych telefonów do selfie? Rozdzielczość filmów 4K UHD to już powoli standard w aparacie przednim, ale powinniśmy tego wymagać raczej od modeli klasy średniej i smartfonów flagowych.

Większą uwagę powinniśmy skupiać na jakości obiektywu oraz sensora. W praktyce im większy rozmiar optyki, tym więcej światła pada na sensor, a dobra, szklana soczewka powinna zapewnić wyższą jakość zdjęć i filmów. Aby realnie sprawdzić i ocenić jakość przedniej kamerki warto przeczytać nasze recenzje smartfonów. Poniekąd można też patrzeć na oznaczenia jasności obiektywu - typowo jest to f/2.0 lub f/1.8, a nawet mniej. Im niższa cyfra, tym lepiej (chociaż są oczywiście pewne granice).

W niektórych smartfonach znajdziemy ultraszerokokątne obiektywy do grupowych, wieloosobowych selfików. Obecnie jednak stanowią one rzadkość. Częściej efekt ten można uzyskać poprzez odwrócenie aparatów tylnych, wśród których jest obiektyw ultraszerokokątny (np. w telefonie Asus ZenFone 7 Pro).

Większa rozdzielczość przedniego aparatu ma znaczenie tylko wtedy, gdy obiektyw jest w stanie nadążyć za nią. Innymi słowy zarówno optyka, jak i sensor muszą cechować się wysoką rozdzielczością. 32 Mpx lub 20 Mpx z przodu może zagwarantować lepszą jakość w mocnym świetle, ale zazwyczaj 12 Mpx w zupełności wystarczy.

Funkcje programowe też się liczą. Wiele współczesnych smartfonów oferuje już w domyślnej aplikacji aparatu różne filtry, maski nakładane na twarz lub animowane „emotki”, których ruchy są zsynchronizowane z mimiką twarzy użytkownika. Korzystanie z nich cały czas jest męczące, ale okazjonalnie efekty potrafią być całkiem zabawne. Poza tym w sklepie Google Play i AppStore jest mnóstwo programów oferujących dodatkowe efekty, niezależnie od używanego smartfona.

Dla wielu osób duże znaczenie ma też tryb portretowy w przednim aparacie. Dzięki niemu możemy wykonać zdjęcia z małą głębią ostrości, na których postać człowieka (lub twarz) będzie ostra, a tło za nią będzie rozmyte. Taki efekt nazywany jest bokeh i w wielu smartfonach można go regulować, nawet po wykonaniu zdjęcia. Tutaj wyróżnić warto np. iPhone 12, który ma specjalny sensor wykrywający głębię, dzięki czemu lepiej rozpoznaje gdzie stosować rozmycie.

Autofokus w przedniej kamerce się przydaje, ale nie zawsze jest potrzebny. Czasami aparaty ze stałą ostrością (bez AF) spisują się lepiej, bo ostrość nie gubi się w trudniejszych warunkach oświetleniowych.

Lampa doświetlająca z przodu może być przydatna, ale nie jest to element obowiązkowy. Po pierwsze dlatego, że twarz w ten sposób doświetlona nie zawsze wygląda dobrze i zbyt mocno odcina się od tła. Po drugie czasami lepsze jest doświetlanie za pomocą wyświetlacza, a nie diody - jest to delikatniejsze i bardziej naturalne światło, którego barwę można lepiej kontrolować.

Ostatnim elementem jest sam wyświetlacz. Oczywiście jego wielkość to kwestia indywidualnych preferencji, ale dobry telefon do selfie powinien oferować w miarę duży i wyraźny podgląd kadru. Tym bardziej, że fotografujemy lub nagrywamy często na wyprostowanej ręce lub z kijka do selfie, więc telefon mamy kilkadziesiąt centymetrów, a nawet ponad metr od twarzy. Dlatego najlepiej spisują się duże wyświetlacze od 5,8 do 6,5 cala. Ponownie jednak zaznaczę, że jest to kwestia gustu. Jeśli ktoś ma małe dłonie i nie lubi dużych smartfonów, to nie ma sensu, by kupował wielką kobyłę, tylko dlatego, że raz na tydzień pstryka sobie autoportret.

Telefony do selfie. Oto polecane modele

Asus ZenFone 7 Pro - telefon z najlepszym aparatem przednim 8K









4,7/5 Ocena benchmark.pl Jaki telefon nagrywa filmy 8K z przodu i z tyłu? Oczywiście Asus ZenFone 7 Pro. Jest to możliwe dlatego, że jego tylne aparaty są podnoszone. Po naciśnięciu przycisku rozkładają się i możemy korzystać z nich robiąc zdjęcia i filmy przednie. ZenFone 7 Pro to idealny telefon do nagrywania vloga, który można polecić początkującym YouTuberom i Instagramerom. Poza tym można też skorzystać z obiektywu ultraszerokokątnego z obu stron. ZenFone 7 Pro działa bardzo szybko, ma duży, jasny wyświetlacz AMOLED 90 Hz i dobrą baterię. W dodatku jest tańszy od wielu innych nowych flagowców. To smartfon do selfie, którego warto kupić. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 64 + 12 + 8 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 230 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Samsung Galaxy S20 FE - telefon z najlepszym aparatem przednim do 2500 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli wolisz coś tańszego, ale wciąż bardzo dobrego, to zwróć uwagę na Galaxy S20 FE. Nagrywa filmy 4K60 aparatem przednim i tylnym, a do tego robi dobrej jakości zdjęcia selfie. Ma udany tryb HDR, tryb portretowy, wyświetlacz AMOLED 120 Hz, bardzo wydajny procesor Snapdragon 865, baterię na około 1,5 dnia typowego działania i obudowy w kilku ciekawych kolorach. Galaxy S20 FE to jeden z najlepszych smartfonów na rynku. Wybitnie dobry pod względem relacji jakości do ceny. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 990

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 + 12 + 8 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 193 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Samsung Galaxy A71 - najlepszy telefon do selfie za 1500 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Tak, zdaję sobie sprawę, że za niewiele większe pieniądze można kupić znacznie szybszy i wydajniejszy smartfon Xiaomi Mi 10T ze 144-hercowym wyświetlaczem, ale… Samsung ma ekran AMOLED, robi lepsze zdjęcia aparatem przednim, nagrywa filmy 4K z przodu oraz jest smuklejszy i lżejszy. Galaxy A71 ma już rok na karku, ale w cenie do około 1500 zł wciąż jest dobrym telefonem do selfie, nawet w 2021 roku. Można też poczekać na jego następcę, Galaxy A72. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 730

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 Mpx + 12 Mpx + 5 Mpx + 5 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 179 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

POCO X3 NFC - telefon z dobrym aparatem przednim do 1000 zł









4,3/5 Ocena benchmark.pl POCO X3 NFC jest godny pochwały niemal pod każdym względem. W cenie do około 1000 zł to jeden z najlepszych telefonów do selfie, który wyróżnia się jednocześnie 120-hercowym wyświetlaczem, szybkim działaniem, atrakcyjnym wyglądem i długim czasem pracy na baterii. To po prostu bardzo dobry i dość tani smartfon z dobrym aparatem przednim, ale warto wziąć pod uwagę to, że jest bardzo ciężki i duży. Jego obsługa jedną ręką nie jest wybitnie wygodna, ale w pozostałych kwestiach POCO X3 to mistrz opłacalności. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 732G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 13 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 215 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację Zobacz wyniki

Apple iPhone 12 mini - najlepszy mały telefon do selfie









4,6/5 Ocena benchmark.pl Jeśli chcesz mieć mały telefon, ale szybki, wydajny, nowoczesny i robiący bardzo dobre zdjęcia również aparatem przednim, to polecam iPhone 12 mini. W zasadzie jest to telefon flagowy, który bardzo dobrze spisuje się w każdej sytuacji, a jednocześnie można go wygodnie obsługiwać jedną ręką. Jest przy tym bardzo lekki - waży niewiele ponad 130 gramów. Nagrywa wysokiej jakości filmy 4K60 z przodu i z tyłu. Korzysta z systemu pomiaru głębi za pomocą promieni IR, co przekłada się na świetny tryb portretowy z rozmytym tłem i efektami oświetlenia (z przodu). Ma też świetny tryb nocny, wyświetlacz OLED, łączność 5G i wodoszczelną obudowę. Apple iPhone 12 mini jest jednym z najlepszych telefonów do selfie w 2021 roku. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 14

Wyświetlacz (przekątna) 5,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) A14 Bionic

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 Mpx + 12 Mpx

Waga 133 g Pokaż specyfikację

Telefon z najlepszym aparatem przednim. Opinia

Naszym zdaniem najlepszym telefonem do selfie i nagrywania vlogów jest Asus ZenFone 7 Pro. Ma rozkładany aparat tylny, który pozwala nagrywać wysokiej jakości filmy 8K 30 kl/s lub 4K 60 kl/s z przodu i z tyłu, a także robić dobrej jakości zdjęcia. Ma także obiektyw ultraszerokokątny, przydatny w czasie robienia grupowych selfie. ZenFone 7 Pro działa bardzo szybko i ma dobry wyświetlacz AMOLED.

