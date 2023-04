AQUAPHOR J Shmidt 500 to elektroniczny dzbanek filtrujący do uzdatniania wody, który jest prawdziwie bezwzględny dla wszelkich zanieczyszczeń! Jeśli pijesz dużo wody (bo wiesz, że tak trzeba) to może być coś dla ciebie!

ocena redakcji:









5/5

Płatna współpraca z marką AQUAPHOR

Wszyscy powinniśmy wypijać od 2 do 3 litrów. Mało tego, bez wody możemy przeżyć jakieś 7 dni. Bez pizzy przeżyjemy nawet miesiąc albo i dwa, ale bez czystej, zdrowej wody - tydzień. A poważnie - tu nie ma żartów. Woda to życie! Wody trzeba pić dużo, a elektroniczny dzbanek filtrujący do uzdatniania wody AQUAPHOR J Shmidt 500 to rozwiązanie dla tych, którzy stawiają na wodę z kranu!

Woda z kranu nie taka zdrowa?

Woda z kranu jest pijalna. To znaczy, jeśli odpowiednie instytucje poświadczają, że możemy ją pić, to znaczy, że tak jest. Czasem jednak, choć jakieś tam normy spełnia, bywa ciut zanieczyszczona, “wzbogacona” metalami ciężkimi: ołowiem, miedzią i rtęcią. To o tyle problematyczne zanieczyszczenia, że nie można usunąć ich w zakładach uzdatniania wody, a do tego nie widać ich i nie czuć. Metale te z wolna gromadzą się w naszym ciele i z czasem mogą doprowadzić do poważnych awarii.

Poza ołowiem, miedzią i rtęcią w przypadku wody z kranu mamy jeszcze do czynienia z bakteriami, które gromadzą się w starych rurach, a nawet ze zwykle wysoką zawartością żelaza w wodzie. Do tego chlor, pestycydy, mikroplastik, hormony, pozostałości leków… To wszystko, co wypijamy z wodą z kranu, z czasem budzi się w nas do życia i powoduje problemy zdrowotne.

Ale, ale! Nie ma co płakać, trzeba przeciwdziałać! Jak? Tu na scenę wchodzi elektroniczny dzbanek filtrujący AQUAPHOR J Shmidt 500. Rzecz, która wodę umiarkowanej jakości, przerabia na wodę premium. To znaczy, na zdrową wodę, pozbawioną wszelkiego paskudztwa.

Zobacz skuteczność filtracji AQUAPHOR J Shmidt 500 na naszym filmie!

AQUAPHOR J Shmidt 500 - wydajny, efektywny i świetnie wykonany dzbanek filtrujący

Dzbanek jaki jest, każdy widzi. AQUAPHOR nie wymyślał tu koła na nowo, a po prostu przyłożył się do zaprojektowania urządzenia i postawił na świetne materiały. AQUAPHOR J Shmidt 500 jest lekki, bardzo poręczny i wykonany z bezpiecznego oraz odpornego na stłuczenia i uszkodzenia Tritanu. Tritan nie zawiera BPA, BPS ani bisfenoli, a do tego jest wolny od działań estrogennych i androgennych. Z naukowego na ludzki - przez ten materiał do wody nie przenikają żadne hormony, a sam w sobie jest neutralny dla naszego zdrowia - w końcu to z Tritanu wykonuje się butelki dla niemowląt!

Jakość wykonania to niejedyny wyróżnik dzbanka AQUAPHOR J Shmidt 500. W dzbanku zastosowano filtrację wysokociśnieniową, która wyciąga wszystkie zanieczyszczenia z wód wodociągowych - taką filtrację spotkać możemy np. w filtrach podzlewowych. Do tego mamy tu membranę kapilarną, która służy do wychwytywania zanieczyszczeń. Rzecz zbudowana jest z wielu warstw półprzepuszczalnego materiału, przez którego pory o wielkości od 0,05 do 0,1 mikrona przeciśnie się wyłącznie woda.

Coby sobie lepiej wyobrazić wspomnianą wielkość - pory są do 800 razy mniejsze niż grubość ludzkiego włosa! To wszystko sprawia, że takie zanieczyszczenia jak chlor, metale ciężkie, pestycydy, związki organiczne rozmaitej natury, a nawet mikroplastik, hormony czy pozostałości po lekach i bakterie zostają oddzielone od przefiltrowanej wody.

Dodajmy jeszcze, że dzbanek ma pojemność 2,8 litra, a jeden wkład filtrujący pozwala na przefiltrowanie nawet 500 litrów wody. I jasne, że może przefiltrować nieco mniej, jeśli mamy naprawdę arcy zanieczyszczoną wodę, ale tak czy inaczej, ta wydajność sprawia, że AQUAPHOR J Shmidt 500 to najbardziej wydajny dzbanek na rynku.

Co warto dodać, to fakt, że pijąc wodę filtrowaną przez dzbanek nie musimy kupować wody butelkowanej - tym samym AQUAPHOR J Shmidt 500 potrafi zastąpić nawet ponad 300 plastikowych butelek. Koszt nowego filtra to z kolei 80 zł, więc całkiem, całkiem.

Jak to działa?

AQUAPHOR J Shmidt 500 ma wbudowaną mikropompę, a to sprawia, że filtracja dzieje się naprawdę szybko, na poziomie 1 litra wody na minutę. Tu nie musimy czekać aż woda łaskawie sama przesączy się przez filtr, jak ma to miejsce w standardowych dzbankach. Wystarczy, że dzbanek jest naładowany - a ładujemy go przez port USB - i pompa działa. Poziom naładowania baterii obserwujemy sobie stale na wieczku dzbanka w formie wskaźnika LED, który to informuje nas również o stanie zużycia filtra.

Wiemy jak, ale czy AQUAPHOR J Shmidt 500 działa?

AQUAPHOR J Shmidt 500 to zaawansowany, nawet bardzo, produkt, ale jak sprawdza się w praktyce? Jeśli chodzi o walory smakowe i to, czym taka przefiltrowana woda wyróżnia się od wody nieprzefiltrowanej, to musicie mi zaufać, że smakuje wyraźnie lepiej. Albo inaczej - jest ona po prostu smaczna, czego o wodzie z kranu powiedzieć często nie można.

Skuteczność AQUAPHOR J Shmidt 500 zaprezentowałem na filmie, podczas testu na żywym organizmie - z błękitem metylenowym oraz roztworem żelaza. Wspomniane roztwory, to roztwory nieprawdopodobnie zanieczyszczone, które AQUAPHOR J Shmidt 500 uzdatnił. Innymi słowy, testowany dzbanek sprawił, że coś niepijalnego stało się pijalne.

Uzdatnienie tak zanieczyszczonej wody, to jest coś absolutnie niebagatelnego. Pokazuje to też dobitnie i wyraźnie, jak wysoki jest poziom filtracji oferowany przez to urządzenie, bo skoro poradziło sobie z czymś tak zanieczyszczonym, to uzdatnianie wody z kranu nie będzie stanowiło dla tego dzbanka żadnego, najmniejszego nawet problemu.

AQUAPHOR J Shmidt 500 - warto wybrać się do sklepu?

Na naszym materiale wideo pokazałem wam cały proces uzdatniania wody kompletnie nienadającej się do picia, którą AQUAPHOR J Shmidt 500 uzdatnił. Sprawił, że z mieszaniny chemikaliów otrzymaliśmy wodę, którą po nagraniu wlałem sobie do bidonu, bo akurat przyjechałem do redakcji na rowerze.

Powyższe pokazuje wyraźnie, że AQUAPHOR J Shmidt 500 to absolutny must have dla tych, którzy już wiedzą, jak ważne jest picie rekomendowanej przez WHO ilości wody dziennie i coś, za czym rozglądać już mogą się ci, którzy powoli się do tego przekonują.

Opinia o Aquaphor J.Shmidt 500 Plusy szybka filtracja,

optymalna pojemność,

wydajność urządzenia,

tanie filtry, Minusy brak