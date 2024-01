Snap Phone Tripod Stand MOVAS firmy MOFT to nie jest zwykły stojak na smartfon. Jest bardzo kompaktowy, trzyma się telefonu magnetycznie i utrzymuje ekran urządzenia wysoko. A do tego może służyć za mini-statyw!

Sądząc po tym, co widać w kawiarniach, domach, pociągach i samolotach, największym problemem smartfonów jest fakt, że nie chcą same stać, podczas gdy my oglądamy sobie tiktoki, youtuby czy inne zapychacze czasu. Albo, od czasu do czasu, coś czytamy. Podobnie, nie chcą stać same, gdy próbujemy zrobić wypasione selfie, albo powiedzieć coś mądrego do kamery... Tak czy inaczej, radujcie się, bo ten problem właśnie został rozwiązany!

Rozwiązaniem problemów ze stawianiem smartfonów jest Snap Phone Tripod Stand MOVAS firmy MOFT. Firmy, która dosłownie tryska kreatywną energią, zarówno jeśli chodzi o nazwy, jak i wymyślanie produktów. Bo trzeba przyznać, że pod względem pomysłu Snap Phone Tripod Stand MOVAS robi piorunujące wrażenie. Oto... Coś. Coś wielkości karty kredytowej i grubości trzech kart. Wystarczy kilka ruchów, żeby to coś rozłożyło się niczym origami i zmieniło w malutki, ale bardzo funckjonalny stojak-statyw na smartfon. Pora opowiedzieć o nim więcej.

Magnetyczny, ale nie tylko do iPhone'a

Pierwsza rzecz, którą musicie wiedzieć o stojaku Snap Phone Tripod Stand MOVAS to to, że do zamocowania do smartfonu korzysta z magnetycznego połączenia zgodnego z MagSafe. Jeśli w tym momencie uznałeś, że nie ma co czytac dalej, bo masz telefon z Androidem, a nie iPhone, to poczekaj, aż dowiesz się drugiej rzeczy: firma MOFT dodaje w zestawie prostą, ale ładnie wykonaną i elegancko wyglądającą... Blaszkę. Wystarczy nakleić ją na plecach dowolnego smartfonu i czary mary, mamy kompatybilność z MagSafe! To naprawdę działa - wiem, bo sam używam tak zmodyfikowanego smartfonu.

MOVAS przyczepia się do telefonu łatwo i trzyma go zaskakująco mocno. Na tyle mocno, że nie miałem obaw przed noszeniem smartfonu trzymanego za stojaczek. Po pełnym rozłożeniu gadżet MOFT jest naprawdę wysokim stojakiem - bez potrzeby pochylania się i przyjmowania niewygodnej pozycji można go bez problemu używać przy wideorozmowach, nagrywaniu wideo czy, jakże by inaczej, oglądaniu filmów.

To nie tylko stojak, ale też statyw! No, mini-statyw...

Możliwe jest regulowanie pochylenia górnej części stojaka, a zawias, który łączy ruchome elementy ma dobrze dobrany opór, pozwalający bez problemu ustawić każdą wybraną pozycję. No, prawie każdą - w pewnym momencie środek ciężkości całej tej instalacji przesuwa się za obrys podstawy i... Wiadomo. Ważne jest to, że zawias pozwala na ustawienie telefonu także w pozycji, w której jego aparat tylny jest skierowany lekko w górę, co umożliwia wykorzystanie Snap Phone Tripod MOVAS jako mini-statywu przy nagrywaniu wideo czy robieniu zdjęć. Trzeba przyznać, że zwykłe standy tego nie potrafią.

Stosunkowo niewielka baza, na jakiej opiera się w pełni rozłożony stojak w połączeniu z wysoko położonym środkiem ciężkości sprawiają, że MOVAS nie jest bardzo stabilny i na przykład podczas jazdy pociągiem po linii ze starszymi torami może się przewrócić. Stojaczek kiepsko sobie radzi także na każdej nierównej lub miękkiej powierzchni - nie spodziewaj się, że postawisz go stabilnie na przykład na kołdrze. Jednak jest na to pewna rada. Jak zapewne zauważyliście, pisałem cały czas o "w pełni rozłożonym" stojaku. A co, jeśli nie rozłoży się go do końca?

Tryb "prosty" daje stabilność

Otóż MOVAS-a można używać też bez rozkładania podstawy, otwierając jedynie główny zawias. Wtedy nie tylko podstawa, na której opiera się stojak jest szersza i stabilniejsza, ale też i środek ciężkości zestawu jest dużo niżej, więc telefon stoi dużo, dużo stabilniej, czy to w pionie, czy w poziomie. Oczywiście, w ten sposób trzeba znów pochylać się, żeby oglądać ulubione youtuby, no i nie da się wycelować aparatu głównego w górę, ale cóż, coś za coś.

Kiedy nie jest używany, MOVAS może siedzieć przyczepiony magnetycznie do pleców smartfonu, nie zwracając niczyjej uwagi i nikomu nie przeszkadzając... No dobra, to nie całkiem tak. Obecności złożonego stojaka zdecydowanie nie da się przegapić i mi na przykład mocno przeszkadza w swobodnym noszeniu i używaniu telefonu. Jednak wiele osób używa przyczepianych do pleców smartfonu portfeli i jest zadowolone, więc zakładam, że im na przykład stojak od MOFT też by nie przeszkadzał. Trzeba jednak pamiętać, że chociaż MOVAS ma grubość kilku kart kredytowych, to waży od nich dużo, dużo więcej. Solidna konstrukcja, ale przede wszystkim potężny magnes sprawiają, że ten stojaczek ma wyraźnie odczuwalną masę 85 gramów.

Czy warto kupić Snap Phone Tripod MOVAS - opinia

To unikalny gadżet. Jeśli potrzebujesz stojaczka, który nie tylko jest mały i świetnie trzyma się telefonu ale też oferuje możliwość robienia zdjęć i kręcenia filmów (bo pozwala umieścić smartfon tak, żeby obiektyw aparatu był skierowany poziomo albo do góry), to ten mały sprzęcik może być odpowiedzią na twoje modlitwy. Jest bardzo solidnie wykonany, estetyczny i wygodny w użyciu. Jeśli preszkadza ci jego rozmiar, kiedy jest złożony na plecach smartfonu, zawsze możesz go odczepić i wsunąć do kieszeni. Jeśli przeszkadza ci waga - cóż, raczej nic sie nie da zrobić. Nie znam żadnego rozwiązania, które oferowałoby te możliwości i było lżejsze.

