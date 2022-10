Nasze TOP 10 seriali na HBO Max to istny kalejdoskop gatunków. Będzie dramatycznie, zabawnie, historycznie i fantazyjnie. A co najważniejsze – za każdym razem na najwyższym poziomie. Być może któryś z tytułów zagości wkrótce na Waszych ekranach? Przekonajcie się!

Ilość nowości na HBO Max potrafi przytłoczyć. Przygotowaliśmy więc coś z myślą o miłośnikach seriali. Zapewne nie zdążycie obejrzeć wszystkich dostępnych na platformie tytułów. Dokonując wyboru któregoś z poniższych, zdecydowanie nie będziecie jednak żałować.

Najlepsze seriale na HBO Max

Czarnobyl

Najlepiej oceniane seriale HBO Max otwiera “Czarnobyl” – dramat historyczny, przedstawiający fabularyzowaną odsłonę katastrofy w Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu. Tytuł śledzi losy związanych ze zdarzeniem polityków, naukowców i strażaków, których decyzje miały bezpośredni wpływ na wystąpienie i skalę destrukcji tej największej w dziejach awarii reaktora atomowego. Serial oparto częściowo na książce Swiatłany Aleksijewicz pt. “Krzyk Czarnobyla”.

Gra o Tron

Pora na najlepsze seriale fantasy HBO Max. A skoro tak, wybór jest oczywisty. “Gra o Tron” to w końcu coś więcej niż serial – to element popkultury.

Oparta na głośnej sadze pt.: "Pieśń Lodu i Ognia" autorstwa George'a R.R. Martina seria śledzi dążenia rodów Siedmiu Królestw do zawładnięcia Żelaznym Tronem – symbolem niepodzielnej władzy. Droga do niego wiedzie przez intrygi, zdrady i wojny, czyniąc z tytułu porywający seans.

Miarą osiągniętego przez serial sukcesu jest m.in. powstanie jego spin-offa i prequela pt. “Ród Smoka”, który od niedawna możecie oglądać na łamach tej samej platformy.

Biuro

Najlepsze seriale komediowe HBO Max reprezentuje “Biuro” – amerykański mockument, będący remakiem brytyjskiej produkcji o tym samym tytule.

Śledzimy w nim perypetie pracowników firmy papierniczej Dunder Mifflin w Scranton, którzy na co dzień muszą zmagać się z nieznośnym, wbrew własnemu mniemaniu, menedżerem regionalnym w osobie Michaela Scotta (Steve Carell) oraz jego wiernym zastępcą – Dwightem Schrutem (Rainn Wilson).

Gdyby tego było mało, granica między życiem zawodowym i prywatnym bohaterów zaczyna się zacierać, czyniąc przestrzeń biurową sceną dla pracowniczych romansów. Jak widać, w “Biurze” trudno o nudę.

Sukcesja

Jeżeli chodzi o najlepsze seriale dramatyczne HBO Max, prym pośród nich wiedzie “Sukcesja”. Jak sam tytuł wskazuje, jego akcja rozwija się wokół wątku pewnej schedy – i to nie byle jakiej. Oto bowiem ważą się losy jednej z największych korporacji mediowych na świecie – Waystar Royco – będącej jednocześnie rodzinnym biznesem.

Na jej czele stoi Roy Logan (Brian Cox) – silna osobowość i ojciec czwórki, dorosłych już, dzieci. Kiedy przychodzi do wyznaczenia jego biznesowego następcy, konflikt zawisa w powietrzu. “Sukcesja” staje się zaś polem do prowadzenia intryg, od których nie sposób się oderwać.

Kompania braci

5. pozycja w rankingu to z kolei coś dla tych, którzy upodobali sobie seriale wojenne HBO Max. “Kompania braci” przenosi na ekran historię opisaną w bestsellerowej powieści Stephena E. Ambrose'a o tym samym tytule. Autor w swojej pracy bazował na ustnych relacjach weteranów, kronice i książkach, obrazujących tę historię, dokładając starań w dochowaniu wierności ówczesnym wydarzeniom.

Tytuł przybliża nam losy członków Kompanii E 506 pułku piechoty spadochronowej 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA – począwszy od jej sformowania, przez szkolenie, na wojennych starciach kończąc. Tym samym ukazuje drogę, jaką musieli przejść zwykli ludzie, aby dokonywać później niezwykłych czynów i budować więzi silniejsze niż czas.

Rick i Morty

Zwariowany naukowiec – Rick – oraz jego wnuk – Morty – to duet reprezentujący najlepsze seriale animowane HBO Max.

Choć w założeniu tytuł miał być parodią filmu “Powrót do przyszłości”, z czasem zaczął żyć własnym życiem, obecnie licząc sobie już 6 sezonów. Na ich przestrzeni bohaterowie odbywają liczne podróże po alternatywnych rzeczywistościach i odległych galaktykach, będące okazją do wielu niewybrednych żartów, nawiązań popkulturowych i zgłębiania złożonej psychologii postaci.

Sherlock

Uwspółcześniona historia o najsłynniejszym detektywie w dziejach to esencja tego, czym są dobre seriale kryminalne HBO Max.

Sherlock (Benedict Cumberbatch) to człowiek o niebywałej intuicji, zdolny do rozwiązywania najbardziej skomplikowanych zagadek drogą dedukcji. Jego niezastąpionym kompanem okazuje się niejaki Watson (Martin Freeman) – lekarz i weteran wojenny, którego inteligencja emocjonalna stanowi brakujący element w całej układance. Kiedy działają razem, w Londynie nic się przed nimi nie ukryje.

Prawo ulicy

W Baltimore każdy patrzy nie dalej niż na czubek własnego nosa – dotyczy to również policji. Takie okoliczności są istnym rajem dla przestępczości narkotykowej, której przedstawiciele zbierają pokaźne żniwo, podczas gdy bieda wylewa się zza każdego rogu ulicy. Kiedy jeden z nich zostaje oczyszczony od zarzutu zabójstwa, w grę wkracza duet stróżów prawa: Jimmy McNulty (Dominic West) i Shakima Greggs (Sonja Sohn). Czy zdołają zaprowadzić w mieście choćby namiastkę sprawiedliwości?

Detektyw

Martin Hart (Woody Harrelson) i Rust Cohle (Matthew McConaughey) to dwaj detektywi, których łączy wspólna zawodowa przeszłość – śledztwo w sprawie morderstwa o znamionach zbrodni rytualnej.

Ich losy rozdzieliły się, jednak do czasu. Zjednoczy ich bowiem kolejne śledztwo, prowadzone w sprawie niezwykle zbliżonej do tej sprzed lat. To zaś przywoła trudne wspomnienia…

Rodzina Soprano

Polecane seriale HBO Max zamyka “Rodzina Soprano” – opowieść o włosko-amerykańskiej rodzinie mafijnej z New Jersey. Jej głową jest Tony Soprano (James Gandolfini), który, próbując pogodzić pełnione przez siebie role gangstera, męża i ojca, ostatecznie trafia pod opiekę psychiatryczną. Czy, nie będąc do końca szczerym co do swojej profesji, zdoła uporać się z nękającymi go atakami paniki?

Źródło: HBO, materiały prasowe