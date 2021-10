Po tak ciężkim roku globalnego horroru jakim była pandemia najlepsze gry na Halloween 2021 muszą być przerażające, żeby myślało się o nich całymi dniami. Wyruszaj więc z nami oglądając się wiecznie przez ramię. Kto wie co czai się w mroku

Najlepsze gry na Halloween 2021

Wybranie najlepszych gier na Halloween nie jest wcale proste. To nie najbardziej oczekiwane gry, które wciąż niezmiennie wywołują emocje, ani nawet gry, w które po prostu należy zagrać po nabyciu PlayStation 5 czy Xbox Series X. Tworząc zestawienia na przykład najlepszych gier na next genowe konsole często kierujemy się grafiką, która, nie ma co się oszukiwać, działa obecnie jak magnes. No bo wiadomo – kupujemy oczami.

Ale strach ma wiele twarzy, a każdy boi się czegoś innego. Dlatego w naszym zestawieniu najstraszniejszych gier na Halloween staraliśmy się ująć różne gatunki horroru, tak aby każdy czuł się ukontentowany. Jednocześnie niezwykle ważne było, by gry, które Wam polecamy dostępne były na większość platform cyfrowych. Nie każdy jest przecież szczęśliwym posiadaczem konsol nowej generacji.

Wyruszymy więc w otchłań kosmosu, odwiedzimy szpital psychiatryczny i spróbujemy ucieczki przed psychopatycznym mordercą. Oto TOP najlepszych gier wartych ogrania w tegoroczną wigilię zmarłych. Parafrazując klasyka - cicho wszędzie głucho wszędzie tego dnia z pewnością grane będzie.

Oto najlepsze gry-horrory, w które warto zagrać w Halloween:

Alien: Isolation (Obcy: Izolacja)

Producent: Creative Assembly

Platformy: PS3/PS4/X360/XONE/PC/Switch

Dotychczasowe gry z Obcym w tytule miały naprawdę mało wspólnego z horrorem Ridleya Scotta. Wystarczy spojrzeć na ostatnie produkcje pokroju Aliens: Fireteam Elite czy Predator Hunting Ground. Ich twórcy raczej średnio poradzili sobie z wczuciem się w mroczny, przerażający klimat Aliens, dając nam pozbawioną wyrazu bezmózgą sieczkę.

Co innego Alien Isolation – tu twórcy fantastycznie pokazali, że w starciu z drapieżnikiem idealnym, jakim jest Obcy, to my jesteśmy w roli ofiary. Wyobraźcie sobie symulację polowania, w której jesteś ściganym, a nie łowcą. Przetrwać pomoże nam jedynie znany z serii filmów detektor ruchu.

W naszej przygodzie jesteśmy wręcz bezbronni w starciu z kosmicznym potworem i totalnie osamotnieni. W kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku – głosiło hasło reklamowe pierwszego filmu z serii Aliens. I to motto najwidoczniej przyświecało też twórcom gry. Najmniejszy hałas i chwila nieuwagi mogą nas tutaj zgubić. Obcy nigdy wcześniej nie był tak przerażający (nie licząc filmów oczywiście).

Outlast

Producent: Red Barrels

Platformy: PS4/XONE/PC/Switch

Co prawda od premiery tejże gry w 2013 minęło trochę czasu, ale do dziś uważana jest ona za jedną z najstraszniejszych horrorów w jakie dane było nam zagrać. Outlast wykorzystuje znany i lubiany motyw filmów grozy - opuszczony (czy aby na pewno) szpital psychiatryczny. Duża dozę realizmu nadaje perspektywa pierwszej osoby perfekcyjnie połączona z możliwością wykorzystania noktowizora. Kamera tworzy wówczas ziarnisty, świecący, zielony obraz, który podkreśla fenomenalną atmosferę niepewności i grozy.

Outlast to gra potrafiąca przerazić nas bardziej niż niejedna produkcja filmowa. Osobiście zdarzało mi się po godzinie grania na słuchawkach, w zaciemnionym pokoju, sprawdzać czy aby na pewno zamknąłem drzwi do mieszkania. Ponoć zdarzają się gracze, którzy przeszli całą rozgrywkę do końca, ale nikt ich potem nie widział...

Layers of Fear

Producent: Red Barrels

Platformy: PS4/XONE/PC/Switch

Nasze rodzime studio Bloober Team takimi grami jak Blair Witch i Medium ugruntowało sobie pozycję na rynku gier grozy. Jednak to właśnie ich pierwsza produkcja trzyma nas w napięciu najbardziej. To krótka, ale przerażająco surrealistyczna podróż celem ukończenia magnum opus pewnego malarza. Aby tego dokonać będzie nam dane poznać jego domostwo.

Od samego początku zwiedzania posiadłości czujemy się, że ktoś ciągle nas obserwuje. Na początku czujemy się tylko delikatnie zaniepokojeni, gdy obrazy na ścianach patrzą na nas nieruchomymi oczami, ale szybko rezydencja zaczyna się wypaczać i doprowadzać nas coraz bardziej na skraj przerażenia. Czy to biurko było po tej stronie pokoju, kiedy ostatnio patrzyłeś? Jesteś pewny? I trzeba przyznać, że ten sposób prowadzenia narracji w grze doskonale się sprawdza. No skoro na samą myśl o takich akcjach macie ciarki na plecach to musi być dobrze, no nie?

Resident Evil II Remake

Producent: Capcom

Platformy: PS4/XONE/PC

Pewnie zadacie sobie pytanie – dlaczego nie umieściłem tutaj na przykład Resident Evil Biohazard? Po pierwsze na pewno wpływ na to ma moja dozgonna miłość to drugiej odsłony tejże serii. To właśnie od niej zaczynałem swoją przygodę z „Residentem” jeszcze na starej PSX.

Po drugie – to remake pierwsza klasa. Ba, to wręcz modelowy przykład dekonstrukcji i zbudowania gry na nowo. Całość dostosowano do dzisiejszej mechaniki, a także zaimplementowano nowy silnik graficzny. To co najlepsze pozostało jednak niezmienne – mowa tu o świetnej historii i grywalności. Twórcy nie stracili ducha pierwowzoru dając nam ogromną dawkę sentymentu z idealnie wymieszaną dozą grozy. Absolutny „must have” dla fanów serii, ale także dla każdego miłośnika zombie horrorów.

Dead by Daylight

Producent: Behaviour Interactive

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC/Switch

Na koniec mamy coś specjalnego dla fanów rozgrywek online. Jak już wspominałem są rożne oblicza strachu - mamy space horrory, zombie horrory czy klasyczne ghost stories. Są też slashery, które, jak wielu kultowych morderców, zawsze udaje się wskrzesić na nowo. Przykładem tego jest chociaż Michael Myers, który cyklicznie powraca zza grobu. To jest powód, dla którego Dead by Daylight jest nadal jednym z najczęściej granych horrorów od czasu premiery w 2016 roku.

Podstawowa mechanika przetrwania jest tu dość prosta – czterech graczy próbuje za wszelką cenę przetrwać polowanie, które urządził sobie na nich seryjny morderca. A że w tym starciu to on jest największym kozakiem często widzimy wyjątkowo brutalne i krwawe sceny wieszania uciekinierów na hakach, cięcia ich piłą mechaniczną, miażdżenia głów, przebijania na wylot, wyrywania języków czy zjadania wątroby.

Żeby uniknąć takiego końca potencjalne ofiary muszą wykazywać się pomysłowością, unikać walki w zwarciu i starać się zastawiać pułapki. W razie czego muszą też taktycznie brać nogi za pas, gdy sytuacja robi się gorąca. A o to z pewnością nie trudno, bo na przestrzeni lat twórcy postarali się o dorzucenie do gry szeregu dodatków DLC, które dodały Michaela Myersa, Ghost Face’a, Pineheada, Leatherface i wielu innych. To oni sprawiają, że wrażenia z gry zawsze są świeże. Zresztą po co ja to mówię – sam sprawdź.

A jakie gry-horrory są Waszym zdaniem najlepsze na ten halloweenowy wieczór?

Oczywiście wiemy, że to mocno subiektywna lista. Każdy z nas boi się przecież czegoś innego. Zdajemy sobie też sprawę z tego, że zabrakło tutaj produkcji z 2021 roku. No ale skoro wyszliśmy z założenia, że mają to być gry, które są dostępne na wielu platformach to nie mogło być inaczej. Chętnie jednak poznamy Waszą opinie w co warto zagrać w halloweenowy wieczór. Podzielcie się z nami Waszymi typami najlepszych horrorów na taką okazję. Czekamy na komentarze.