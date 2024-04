Darmowa wysyłka na Allegro. Już od 30 zł

Allegro rozwija swoją popularną usługę Smart!, w ramach której pojawia się nowa opcja. Dzięki Allegro MiniPrzesyłka możesz robić zakupy z darmową dostawą już od 30 zł. Jak to działa?

Allegro Smart! to usługa, którą ta popularna w Polsce platforma sprzedażowa wprowadziła z myślą o osobach chcących zaoszczędzić na zakupach w internecie. W podstawowej “wersji” usługi pozwala klientom nie płacić za dostawy pod warunkiem złożenia u jednego sprzedającego zamówienia o wartości 45 zł lub 65 zł (dla dostaw kurierem).

Smart! to również kilka innych korzyści, w tym m.in darmowe zwroty. Allegro postanowiło jednak rozbudować swoją usługę, czego efektem jest pojawienie się nowej opcji dostawy w ramach Smart! (na razie dla testowej grupy użytkowników).

Darmowa dostawa z Allegro Smart! od 30 złotych

Allegro MiniPrzesyłka – to nowość, która stanowi odpowiedź na potrzeby osób kupujących mniejsze produkty i generalnie o niższych cenach, dzięki czemu nie będziesz już musiał dobierać dodatkowych (nie do końca potrzebnych) produktów do koszyka, aby zwiększyć jego wartość i uzyskać darmową dostawę w ramach Allegro Smart!

Nowa opcja działa przy zakupach o wartości 30 zł, jednak – co istotne – jest przeznaczona wyłącznie do niewielkich przedmiotów. Co to oznacza? Ano tyle, że muszą to być przesyłki mieszczące się w skrzynkach na listy, czyli – jak wyjaśnia Allegro na swojej stronie – o wymiarach 32,5 cm długości, 23 cm szerokości i wysokości sięgającej 2 cm. Maksymalna waga takiej paczki kupionej w ramach Allegro MiniPrzesyłka w Smart! to 500 g. Do przesyłki zmieszczą się więc m.in. przewody USB lub etui na telefony.

W oficjalnym komunikacie platformy sprzedażowej czytamy też, że to po stronie sprzedawcy leży obowiązek zaznaczenia, że dany przedmiot jest oferowany w ramach tańszej opcji dostaw. Produkty objęte tą możliwością wysyłki można filtrować na stronie z wynikami wyszukiwań (filtr: Sposoby dostaw > Allegro MiniPrzesyłka).

Warto jednak zaznaczyć, że MiniPrzesyłka w ramach pakietu Smart! jest na tę chwilę stosunkowo unikalną opcją. Wynika to z faktu, iż tę formę dostawy (za darmo przy zakupach za 30 zł) mogą wybrać tylko ci, których Allegro zaprosiło do testów. Nie bez znaczenia pozostaje też słowo “testów”, bowiem funkcja będzie sprawdzana przez platformę do 30 czerwca 2024 r.