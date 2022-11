To smartfon niedrogi, ale bardzo uniwersalny. Jeden z najlepszych telefonów w tej cenie i zdecydowana czołówka pod względem jakości aparatu. Ma dobry aparat główny z tyłu, o rozdzielczości 50 Mpx, którym potrafi zrobić zaskakująco atrakcyjne, szczegółowe zdjęcia zarówno w dzień, jak i wieczorem lub w słabo oświetlonych wnętrzach. Oprócz tego ma aparat ultraszerokokątny do fotografii krajobrazu, architektury i większych grup osób. Przedni aparat 16 Mpx też spisuje się dobrze. Telefon nagrywa wideo Full HD z obu stron, co w tej cenie jest obecnie standardem. Ważną zaletą jest to, że Motorola Moto G52 ma duży, bardzo jasny wyświetlacz AMOLED 90 Hz, który jest czytelny nawet w słoneczny dzień. Procesor Snapdragon 680 i 4 GB RAM, to dość podstawowe wartości, ale wystarczają do wygodnej obsługi większości aplikacji, przeglądania internetu, a nawet grania w proste gry. Ważne, że pamięci masowej szybko nie zabraknie, bo Motorola ma jej 128 GB. Na pokładzie jest też NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach i bateria na 2 dni działania. Jeśli dobry aparat w telefonie do 1000 zł, to przede wszystkim Motorola Moto G52.

Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 680

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 169 g