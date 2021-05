Dzień Dziecka zbliża się wielkimi krokami. Jeśli wciąż nie wiesz, co kupić (a pewnie nie wiesz, skoro tu zaglądasz), to mamy dla ciebie kilka propozycji. Jedne są bardziej oczywiste, drugie mniej. Wszystkie mają naszą rekomendację.

Wybieramy prezent na Dzień Dziecka 2021

Czasu jest niewiele, więc przejdźmy od razu do rzeczy. Wybraliśmy najciekawsze (naszym zdaniem) pomysły na prezent na Dzień Dziecka 2021. Znaleźliśmy też dla ciebie najciekawsze oferty cenowe. Podpowiadamy więc, co wybrać, by wybrać dobrze i nie zapłacić więcej niż jest to konieczne. No więc jak sprawić dziecku radość, ale też czegoś go przy okazji nauczyć?

Robot bawi i uczy – to świetny pomysł na prezent z okazji Dnia Dziecka

Bo są zabawki, które mają po prostu bawić i są takie, których zadaniem jest też rozwijanie młodego człowieka. Nie będziemy ukrywać – te drugie to nasze ulubione. Szczególnie fajne są to robociki, które uczą programowania. I to wcale nie są to drogie rzeczy. Zerknij na Mio od Clementoni – wprowadza w świat programowania blokowego, a do tego jeszcze pozwala bawić się na kilka różnych sposobów.

Jeśli możesz wydać trochę więcej, to nie znamy osobiście żadnego chłopaka, na którym nie zrobiłby wrażenia LEGO Boost. To zestaw, na który składa się przeszło 840 klocków, z których buduje się robota (z dużą dozą swobody) oraz elementy, pozwalające wprawić go w ruch – silnik i najróżniejsze czujniki. Nie dość, że można dać popis kreatywności, to jeszcze ile przy tym jest (rozwijającej!) zabawy. I tak, „rozwijającej”, bo zbudowanego robota można potem zaprogramować.

Jeszcze jedna ciekawostka dla młodych budowniczych

Super ciekawostką dla młodych budowniczych może okazać się ten zestaw Trefla. W pudełku znajduje się ponad 470 cegiełek i akcesoria, dzięki którym postawią replikę warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki. To świetna zabawa, a przy okazji rozwija przestrzenną wyobraźnię i manualne zdolności.

Sprawdzone pomysły – klasyka gatunku

Gdy słychać propozycję „zagrajmy w coś!”, jest kilka takich gier, które zawsze są dobrą odpowiedzią, bo nigdy się nie nudzą. To na przykład Scrabble czy Chińczyk, ale dla wielu absolutnym numerem jeden jest Monopoly. Szalenie wciąga, nagradza logiczne myślenie i zawiera element bezpośredniej rywalizacji. Jeśli dziecko, dla którego szukasz prezentu nie ma tej gry, masz już doskonały pomysł.

A to już prezent, którym trudno nie trafić w gust młodego faceta. Mega Myjnia Samochodowa spod znaku Hot Wheels pozwala przejechać zakręcony tor, umyć resoraka i przeskoczyć przez paszczę krokodyla. Co tu dużo mówić? Zabawy jest przy tym co niemiara.

Z kolei hitem dla dziewczynki jest nieśmiertelna Barbie. Oczywiście nie jest bez znaczenia to, jaki konkretnie zestaw się wybierze. Imponujący jest Wymarzony Kamper, tworzący środowisko do wspólnej zabawy z koleżankami. A tak poza tym, to spójrz na zdjęcie – to kawał zabawki!

Od dłuższego już czasu hitem są NERFy, czyli zabawkowe karabiny i pistolety – w pełni bezpieczne dla dzieci. Chcąc trafić w gusta młodych, najlepiej postawić na „broń” sygnowaną marką Fortnite. Świetnie prezentuje się na przykład wyrzutnia AR-L z 10-strzałkowym automatem i dwoma składanymi celownikami.

Na koniec (rozwijająca) ciekawostka

Na koniec ciekawostka – w jednych kręgach znana lepiej, w innych niekoniecznie. Do rzeczy – Gravitrax (bo o nim mowa) jest zestawem, pozwalającym konstruować najrozmaitsze tory, a przy okazji poznawać tajniki fizyki. Dzieci, bawiąc się, uczą się tego, jak działa grawitacja, magnetyzm czy kinetyka. Do tego zabawka też rozwija kreatywność i planowanie przestrzenne. Na początek polecamy zestaw startowy (a w razie czego – na kolejne okazje – można dokupić dodatkowe elementy).

I jak? Wiesz już, co twój syn, brat, siostra, chrześniak czy wnuk dostanie na prezent? A może masz inny pomysł, którym chcesz się podzielić zresztą benchmarkowców? Śmiało – sekcja komentarzy jest do twojej dyspozycji.