Zastanawiasz się w jaki sposób wylogować się z Messengera? Facebook utrudnia to zadanie do granic możliwości, aby tylko zatrzymać każdego użytkownika w aplikacji. Wylogowanie z Messengera na telefonie i komputerze przebiega w inny sposób. Zobacz, jak to zrobić.

Po co chcesz się wylogować z Messengera? Facebook woli cię zatrzymać

Może się zdarzyć, że z jakiegoś powodu musisz zalogować się do Messengera na nieznanym urządzeniu. Być może nie masz dostępu do swojego smartfona lub komputera, a koniecznie potrzebujesz kontaktu przez ten komunikator. Zalogowanie jest oczywiście banalne.

Problem pojawia się natomiast wtedy, kiedy zechcesz wylogować się z Messengera. Jak to zrobić, kiedy w aplikacji na smartfonie nie widać przycisku „Wyloguj”? Zobacz nasz poradnik, w którym pokażemy ci w kilku prostych krokach, jak wylogować się z Messengera na każdej platformie.

Jak wylogować się z Messengera na iPhone?

Wylogowanie z Messengera przebiega nieco inaczej w przypadku urządzeń z iOS i Android. Jeśli korzystasz z iPhone'a i chcesz wylogować się z Messengera, musisz otworzyć aplikację Facebooka (lub zalogować się na swoje konto powiązane z Messengerem w przeglądarce).

Przez aplikację Facebook wylogujesz się z Messengera na każdym urządzeniu lub tylko na wybranych

W aplikacji Facebook otwórz główne Menu (to oznaczone trzema kreskami na dole ekranu po prawej stronie). Następnie kliknij rozwijaną listę Ustawienia i prywatność i wybierz Ustawienia.

Po przeniesieniu się do ustawień, kliknij Bezpieczeństwo i logowanie w sekcji Bezpieczeństwo. W tym miejscu wyświetli się zakładka Miejsce logowania, a obok niej przycisk Zobacz wszystkie - kliknij go.

Po wyświetleniu wszystkich zalogowanych sesji Facebook i Messenger możesz skorzystać z dwóch opcji:

Wyloguj się z konkretnego urządzenia klikając ikonę trzech kropek po prawej stronie przy wybranym smartfonie lub komputerze a następnie wybierz przycisk Wyloguj się. Pamiętaj w tym miejscu, aby wylogować się ze wszystkich nieznanych sesji! Wyloguj się ze wszystkich sesji. Przejdź na sam dół ekranu i użyj przycisku Wyloguj się ze wszystkich sesji. Dzięki tej opcji wylogujesz się z Messengera i Facebooka na każdym urządzeniu, na którym jest aktywne Twoje konto. To najbezpieczniejszy sposób wylogowania z Messengera, bo gwarantuje, że wylogujesz się na każdym urządzeniu.

Jak wylogować się z Messengera na telefonie z Android?

Aby wylogować się z Messengera na Androidzie, możesz wykorzystać sposób podany powyżej (wylogowanie na iOS). Należy to zrobić przez aplikację Facebook lub logując się na „fejsa” w przeglądarce.

Android daje natomiast jeszcze jeden sposób na wylogowanie się z Messengera. Nie trzeba w jego przypadku uruchamiać Facebooka. Zobacz jak to zrobić.

Aby wylogować się z Messengera na Androidzie, należy przejść do ustawień aplikacji i wyczyścić jego dane

W pierwszej kolejności musisz otworzyć Ustawienia (ikona z kołem zębatym na liście aplikacji). Wyszukaj w tym miejscu menu Aplikacje i kliknij je.

W tym miejscu wyświetlą się wszystkie zainstalowane na twoim smartfonie aplikacje. Poszukaj na liście Messengera, a kiedy to zrobisz - kliknij jego ikonę lub nazwę. System przeniesie cię do widoku, który pozwala odinstalować aplikację, wymusić jej zatrzymanie etc.

Jeśli chcesz wylogować się z Messengera na Androidzie - w otwartym menu kliknij przycisk Wymuś zatrzymanie. W następnej kolejności otwórz menu Pamięć wewnętrzna i podręczna, a następnie użyj przycisków Wyczyść pamięć wewnętrzną oraz Wyczyść pamięć podręczną.

W tym momencie Messenger zostanie „wyczyszczony” i aplikacja wyloguje cię z twojego konta.

Jak wylogować się z Messengera na komputerze?

Często korzystasz z Messengera? Jeśli tak, to prawdopodobnie używasz dedykowanej aplikacji na komputerze. To wygodniejsze, niż logowanie się w przeglądarce i korzystanie z komunikatora za jej pośrednictwem. Co natomiast zrobić, aby wylogować się z Messengera na komputerze z aplikacji?

Tutaj na szczęście Meta ułatwia zadanie i wylogowanie z Messengera na komputerze przebiega wyjątkowo szybko.

Wystarczy, że klikniesz swoje zdjęcie w lewym dolnym rogu i wybierzesz zakładkę Preferencje. Kolejnym krokiem jest przewinięcie w dół do sekcji Konto i pomoc, a następnie odnalezienie przycisku Wyloguj. Po jego kliknięciu aplikacja automatycznie wyloguje cię z konta.

Messenger w przeglądarce - jak się wylogować?

Aby korzystać z Messengera na komputerze wcale nie jest potrzebna dedykowana aplikacja. Wystarczy zalogować się na swoje konto na stronie messenger.com poprzez przeglądarkę internetową. Ale jak później wylogować się z Messengera? Otóż i w tym przypadku sprawa jest całkiem prosta.

Wylogowanie z Messengera w przeglądarce jest wyjątkowo szybkie. Wystarczy kliknąć swoje zdjęcie i kliknąć przycisk Wyloguj

Przejdź do menu Messengera klikając ikonę użytkownika w lewym dolnym rogu (twoje zdjęcie). Otworzy się lista, na końcu której znajdziesz przycisk Wyloguj. Wystarczy go kliknąć, a zostaniesz wylogowany z Messengera w przeglądarce.

Jeśli nie chcesz się wylogować z Messengera, to wypróbuj tryb „nie przeszkadzać” na smartfonie

Messenger to potężny komunikator, z którego obecnie korzysta się nie tylko do rozmów prywatnych, ale też komunikacji służbowej. Często to właśnie za jego pośrednictwem tworzy się grupę z współpracownikami, gdzie dzielimy się mniej lub bardziej istotnymi szczegółami z życia w pracy.

Czasami zatem trudno całkowicie uciec od Messengera wylogowując się z niego. Poza tym - często wymaga to stosunkowo dużo pracy. W związku z tym, jeśli chcesz wylogować się z Messengera na własnym urządzeniu, warto skorzystać z trybu „nie przeszkadzać" na smartfonie. Dzięki niemu skupisz się na najważniejszych zadaniach, a powiadomienia z komunikatora nie będą zaprzątać ci głowy.