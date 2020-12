Czy można kupić wysokiej jakości kamerę sportową za ułamek ceny topowych modeli? Jak pokazuje Xblitz Move 4K+ można! Sprawdźmy co potrafi kamera sportowa za niespełna 500 zł.

Recenzja Xblitz Move 4K+

Nie tylko GoPro! Takie hasło powinno przyświecać wszystkim producentom, którzy planują pokazać światu swoje kamery sportowe i przebić się do świadomości klientów poszukujących produktów z najwyższej półki. Czy byłaby to jednak dobra strategia promocyjna dla Xblitz Move 4K+? Otóż nie, ze względu na grupę odbiorców. Kamera od Xblitz jest bowiem dedykowana osobom poszukującym uniwersalnego sprzętu z przedziału entry level, o najlepszym stosunku ceny do jakości i w tej roli sprawdza się świetnie.

Xblitz Move 4K+, czyli wodoodporna kamera sportowa dla każdego

Co potrafi kamera Xblitz Move 4K+? Na papierze nie ustępuje wiele znacznie, znacznie droższym konkurentom. Nagrywa filmy w rozdzielczości 4K w 24 kl/s. Trochę mały klatkaż jeżli chodzi o sceny sportowe, a jeśli komuś zależy na nagraniach w slow motion może zdecydować się na rozdzielczość HD i nagrywać filmy w 120 kl/s. Co ważne w kontekście jakości filmów, to fakt, że zastosowany i odpowiednio oprogramowany sensor Sony zapewnia więcej niż przyzwoitą jakość w nagraniach w niesprzyjającym warunkach oświetleniowych.

Kamerka od Xblitz jest urządzeniem wyraźnie czerpiącym inspiracje od liderów rynku, ale wychodzi to tylko na plus dla użytkownika! Cieszyć musi obecność 2 ekranów, w tym jednego dotykowego oraz drugiego informacyjnego - bardzo praktyczny przedni ekran OLED, a na wyróżnienie zasługuje również łatwa obsługa. Poza oczywistościami, jak nagrywaniem w 4K czy kręceniem filmów w 120 kl/s sprzęt wspiera funkcje czasem mocno bonusowe, jak nagrywanie w trybie Time lapse, co przydaje się przy kreatywnym filmowaniu gwieździstego nieba czy samochodów jeżdżących autostradą po zmroku.

Kamerka jest mała, doskonale spasowana i wykonana z dobrej jakości materiałów

Funkcje funkcjami, ale Xblitz Move 4K+ urzeka jeszcze dwoma aspektami. Po pierwsze urządzenie jest świetnie wykonane! Kamerka jest mała, doskonale spasowana i wykonana z dobrej jakości materiałów - plastikowa, ale gumowana i matowa obudowa musi się podobać. Poza tym - jest bardzo solidna! Po drugie, ilość akcesoriów dołączonych do zestawu może przyprawić o zawrót głowy! W pudełko jest wszystko, czego możemy potrzebować na początek przygody z nagrywaniem sportowych i turystycznych filmików, a jak czegoś nam zabraknie, to sporo czasu minie zanim zdamy sobie z tego sprawę.

Xblitz Move 4K+ - specyfikacja techniczna:

Rozdzielczość filmów: 3840 x 2160 pikseli

Kąt widzenia obiektywu: 170 stopni

Wyświetlacz: 2 cale TFT LCD dotykowy, 0,66 cala OLED

Obsługa kart pamięci: microSD, do 128 GB

Akumulator: 1350 mAh

Łączność Wi-Fi: Tak

Pilot: Tak

Mikrofon: Tak

Głośnik: Tak

Wodoodporność: Tak, do 30 m

Wymiary: 59 x 41 x 21 mm

Waga: 66 g

Dodatkowe funkcje: Tryb nocny, Time lapse, Slow motion, stabilizacja żyroskopowa

Bogaty zestaw akcesoriów

Pudełko, w którym skrywa się Xblitz Move 4K+ nie wyróżnia się niczym szczególnym. Ot, klasyczne opakowanie ze zdjęciem sprzętu i wymienieniem jego najistotniejszych cech. To jednak, co pudełko skrywa w środku może już robić wrażenie, mając na uwadze cenę testowanego urządzenia. W solidnym kartonie znajdziemy kamerkę umieszczoną w piankowej wytłoczce oraz… wszystkie akcesoria montażowe, jakie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić: od naklejek z taśmą dwustronną, po bardzo, bardzo solidną obudowę wodoodporną.

Spoglądając na samą zawartość zestawu szybko można dojść do wniosku, że jeśli nie chcemy wydawać majątku, a kamerę sportową będziemy w piątek montowali na kierownicy roweru, w sobotę na klatce piersiowej, a w niedzielę na głowie, bo wypieramy się popływać, a może i ponurkować, to Xblitz Move 4K+ jest najlepszym wyborem. Bogactwo akcesoriów montażowych po prostu powala na kolana, a jak dodamy do tego kompatybilność z akcesoriami dedykowanymi do kamer GoPro, otrzymamy niekończące się możliwości.

Co ciekawe, kupując Xblitz Move 4K+ znajdziemy w pudełku nie tylko wszystkie potrzebne i niepotrzebne akcesoria montażowe, ale również opaskę pozwalającą na bezprzewodowe sterowanie pracą kamery. Przegenialne rozwiązanie, jeśli ktoś na ten przykład lubi poskakać sobie na desce czy BMX-ie w skateparku - wystarczy, że postawimy kamerę na statywie w odpowiednim miejscu, a potem przed wykonaniem danej ewolucji włączymy nagrywanie za pomocą opaski. Nic dodać, nic ująć - świetnie pomyślane.

Wrażenia z codziennego użytkowania

Już kilka pierwszych chwil użytkowania upływa pod wrażeniem obcowania z kamerą stworzoną dla sportowców amatorów. To doskonały sprzęt do spakowania do plecaka i zabrania ze sobą na górską wędrówkę, świetny na rower czy do skateparku, sprawdzający się w wodzie - innymi słowy, pozbawiony użytkowych wad. Funkcjonalność i jakość materiału wyjściowego (o czym za chwilę) sprawiają, że wszyscy miłośnicy sportu wszelakiego oraz w ogóle aktywnego stylu życia, którzy lubią nagrywać filmy z wakacji, a czasem też ze swoich szalonych, sportowych przygód i wrzucać je na swój kanał w serwisie YouTube - hobbystycznie, nie zarobkowo - będą zachwyceni.

Przed wyruszeniem w teren wybieramy zwykle jeden ze sposobów montażu kamery i decydujemy się na ten najlepiej odpowiadający zadaniom, przed którymi zechcemy ją postawić. Dzięki pokaźnemu zestawowi gadżetów dołączanych do kamery przez producenta, Xblitz Move 4K+ łatwo właściwie skonfigurować, dzięki czemu mamy pewność, że kamera jest dobrze zamontowana na kierownicy roweru czy w innym miejscu, a tym samym - bezpieczna.

Pochwalić trzeba obsługę kamery oraz nawigację po menu. Dzięki kombinacji dotykowego ekranu z dużymi przyciskami - dwa znajdują się na górze obudowy, a jeden na froncie - sprzęt łatwo obsługiwać nawet w zimowych rękawicach, po prostu kiedy jest to możliwe sterujemy dotykowo, a kiedy nie - wykorzystujemy przyciski. Szczęśliwie, menu jest na tyle rozbudowane, a przy tym ma tak płaską strukturę, że poszczególne ustawienia możemy szybko zmieniać za pomocą pojedynczego przycisku lub dotknięcia ekranu.

Na brawa zasługuje też pilot w postaci opaski. Łatwo się go łączy z kamerą i równie łatwo się nim steruje, choć można sobie wyobrazić, że będzie wykorzystywany stosunkowo rzadko. Podobnie zresztą ma się sprawa z dedykowaną aplikacją, jest użyteczna i przyjazna, ale od kamery sportowej wymagamy przede wszystkim stabilnej pracy oraz nagrywania fajnych, dynamicznych filmów. To sprzęt do zabawy, o czym nie zapomnieli w Xblitz.

Jakość nagrań

Jak nagrywa Xblitz Move 4K+? Powiedzmy, że kamera ma dwa oblicza. To pierwsze widzimy po tym, jak bezproblemowy jest to sprzęt. Działa świetnie nawet na mrozie, a kombinacja 2 ekranów pomaga łatwo zarządzać pracą urządzenia. Ta przyjemna obsługa idzie w parze z jakością nagrań, które są dokładnie takie, jak należało tego oczekiwać. Szeroki kąt fajnie oddaje dynamikę rejestrowanych filmów, szczegółowość jest na bardzo dobrym poziomie, podobnie jak reprodukcja kolorów czy ekspozycja. Oczywiście możemy te wartości zmienić w ustawieniach kamery, ale bazując na trybie auto też nikt nie powinien czuć się rozczarowany.

Drugie oblicze filmów nagrywanych za pomocą Xblitz Move 4K+ to kwestia stabilności. Przy wyłączeniu stabilizacji żyroskopowej podczas jazdy na rowerze obraz drga i przy większych hopkach jest to mocno dokuczliwe dla oglądających. Po włączeniu stabilizacji sytuacja ulega wyraźnej poprawie, ale obraz zaczyna nieco pływać, czego należało w sumie oczekiwać. Jak to rozwiązać? Cóż, można kupić gimbal albo… Przyzwyczaić się do tego. Pamiętajmy, że Xblitz Move 4K+ nie kosztuje 1500 zł. Reasumując, stabilizacja nie zachwyca, ale ogólna jakość to mocne 4 z plusem.

Czy warto kupić kamerę sportową Xblitz Move 4K plus?

Jak pozycjonuje się Xblitz Move 4K+ na tle droższej i lepiej rozpoznawalnej konkurencji? Cóż, ogólnymi możliwościami sprzęt ten nie zastąpi topowych kamer na rynku, ale dla przeciętnego użytkownika będzie więcej niż wystarczający. Jakość nagrań, prostota użytkowania i olbrzymie możliwości wykorzystania kamery ograniczone jedynie wyobraźnią użytkownika to bezsprzeczne zalety propozycji od Xblitz. Dodając do tych cech bardzo korzystną cenę (449 zł) otrzymujemy świetny produkt. Nic, tylko kupować.

Xblitz Move 4K+ - ocena końcowa:

Bardzo dobra jakość wykonania

Bardzo bogaty zestaw akcesoriów

Dedykowany pilot

Dobra jakość nagrań

Łatwa obsługa

Bardzo atrakcyjna cena



Nienajlepsza stabilizacja obrazu

80% 4/5

