Xiaomi Mi 10T Pro może być najbardziej opłacalnym smartfonem flagowym w tym roku. Jest bardzo szybki, działa wybitnie płynnie dzięki wyświetlaczowi 144 Hz, robi dobre zdjęcia, nagrywa filmy 8K, pracuje dość długo na baterii i ma nowoczesną łączność, w tym 5G. Pierwsze wrażenia.

Bez dyskusji, Xiaomi Mi 10T Pro to epicki smartfon

Xiaomi Mi 10T Pro ma dzisiaj premierę, a ja testuję go od kilku dni. Recenzja na benchmark.pl już wkrótce, ale najpierw chcę się z Wami podzielić pierwszymi wrażeniami. A są one łagodnie rzecz ujmując dobre.

Dlaczego? Oto najważniejsze powody.

Bo… wyświetlacz 144 Hz jest fenomenalny

Jak to śmiga… nie wie nikt, dopóki nie zobaczy tego na własne oczy. Serio. Przesiadka ze smartfona 60 Hz, na 144 Hz, to jak skok w nadświetlną. Różnica, którą docenisz, dopiero, gdy ją poczujesz.

Odświeżanie 144 Hz, oznacza znakomitą płynność animacji, przewijania, przełączania aplikacji i generalnie wszystkiego, co się dzieje na wyświetlaczu. Ma też bezpośredni wpływ na zmniejszenie zmęczenia oczu, podczas długiego używania telefonu.

Ekran jest jasny, ostry i czytelny, nawet w słoneczny dzień, a do tego nie razi w oczy wieczorem. Wyświetlacz nie jest wykonany w technologii AMOLED, lecz LCD, ale zupełnie szczerze - nie ma z tym żadnego kłopotu. Kolory są nasycone, kontrast dobry, kąty widzenia też. Słowem: jest świetnie.

Warto też zaznaczyć, że te 144 Hz nie są stałe, lecz adaptacyjne. To zaleta, bo w czasie oglądania YouTube, Netflix lub przeglądania zdjęć oszczędzamy energię, natomiast w grach zyskujemy płynność.

Bo… jest bardzo szybki i dobry do gier

Połączenie wyświetlacza 144 Hz z topowym procesorem, szybką pamięcią masową oraz pamięcią RAM o pojemności 8 GB, zapewnia ultra komfortową obsługę. Smartfon reaguje błyskawicznie w każdej sytuacji, nawet jeśli w tle otwartych jest sporo aplikacji, a w przeglądarce internetowej zostawimy ponad 20 lub 30 otwartych kart. Xiaomi Mi 10T Pro jest nie do zajechania.

144 herce oznaczają też, że można uzyskać 144 kl/s w grach, które wspierają taką płynność. W wydajnością nie ma problemu, więc realnie można liczyć na ponad 100 kl/s, co jest wynikiem bardzo dobrym. Dostajemy wydajność i szybkość na poziomie najlepszych flagowców, ale w znacznie niższej cenie.

Warto też wspomnieć o dwóch donośnych głośnikach stereo, które nadają się do grania i oglądania filmów.

Bo… robi dobre zdjęcia i filmy

Cena jest atrakcyjna, zdjęcia są świetne, ale trzeba było pójść na pewne kompromisy. W smartfonie nie ma oddzielnego aparatu z zoomem optycznym, więc można przybliżać obraz na zasadzie kadrowania sensora głównego. Ma on aż 108 Mpx, więc zoom 4x sprawia, że wycinamy z niego 25-megapikselowy fragment ze środka. Jakość jest jednak dobra, więc nie ma na co narzekać.

Aparat podstawowy jest na miarę najlepszych flagowców. Pod tym względem Mi 10T Pro należy do elity najlepszych smartfonów do zdjęć i filmów. Obraz jest ostry, jasny, kontrastowy i bardzo szczegółowy. Do tego dochodzi jeszcze aparat ultraszerokokątny, który jest OK, ale brakuje mu ostrości.

Mi 10T Pro nagrywa też z tyłu filmy 8K30 lub 4K60, lecz z przodu widać kolejny kompromis - aparat do selfie zapisuje świetne zdjęcia, ale nagrywa tylko filmy Full HD 30 kl/s.

Więcej zdjęć oraz filmy 8K zobaczycie już wkrótce, w pełnej recenzji.

Bo… wytrzymuje więcej niż dzień na baterii

W nowych flagowcach, z wielkimi wyświetlaczami, wysokim odświeżaniem, a także wydajnymi komponentami, trzeba się cieszyć, jeśli czas pracy przekracza 1 dzień. W tym przypadku tak jest. Oczywiście finalnie odpowiem na to w recenzji, ale już teraz widzę, że po całym dniu zostaje jeszcze zapas energii.

Wadą jest brak ładowania bezprzewodowego (indukcyjnego), ale do zalet zaliczam szybką ładowarkę 33 W, która uzupełnia energię w niecałą godzinę.

Bo… ma rewelacyjny czytnik linii papilarnych

Przykładasz palec na ułamek sekundy i pyk - odblokowane! I tak w zasadzie za każdym razem. Czytnik nie jest pod szkłem wyświetlacza, lecz z boku i całe szczęście. Działa on po prostu błyskawicznie i nie ma z nim problemów, dopóki palec nie jest mokry.

Bo… jest nowoczesny i funkcjonalny

Mi 10T Pro może korzystać z bardzo szybkiego Internetu 5G. Ma też dual SIM, łączność zbliżeniową NFC do płatności w sklepach za pomocą telefonu, nowoczesny Bluetooth 5.1 do słuchawek TWS oraz bardzo szybkie Wi-Fi 6 (ax) do internetu domowego.

Nie ma jednak miejsca dla karty microSD, nie ma klasycznego wyjścia słuchawkowego 3,5 mm (jest przejściówka), a jego obudowa nie spełnia oficjalnie standardu wodoszczelności. Rzecz jasna nieoficjalnie możliwe jest, że wytrzyma deszcz lub zachlapania, ale producent o tym nie wspomina.

Smartfonem zarządza nowoczesny Android 10 z najnowszą nakładką MIUI 12, która jest nie tylko ładna, ale przede wszystkim bardzo funkcjonalna i dobrze zoptymalizowana. Nic nie przycina i nie zamula, a w systemie znajdziemy garść przydatnych funkcji i aplikacji.

Pochwalić też trzeba bardzo dobrze dopracowane efekty haptyczne - silniczek wibracyjny jest najlepszy, jaki dotychczas spotkałem w smartfonach Xiaomi i nie tylko.

Mi 10T Pro sprawia wrażenie bardzo solidnego i dobrze wykonanego telefonu. Jest duży i dość ciężki, ale przy tym leży w dłoni dość wygodnie, dzięki odpowiednio zaokrąglonej obudowie.

Bo... polska cena Xiaomi Mi 10T Pro jest atrakcyjna

Xiaomi Mi 10T Pro 128 GB - 2499 zł

- 2499 zł Xiaomi Mi 10T Pro 256 GB - 2799 zł

Dzisiaj, 15.10.2020, rusza przedsprzedaż wszystkich modeli Xiaomi Mi 10T, a od 26.10.2020 smartfon trafi do regularnej sprzedaży. Warto się pospieszyć bo kupując smartfon 10T Pro klienci otrzymają w zestawie oczyszczacz powietrza Mi Air Purifier 3H, a przy zakupie Mi 10T bezprzewodowe słuchawki Mi True Wireless Earphones 2.

Bo… jest po prostu dobry

Pierwsze wrażenia z używania Xiaomi Mi 10T Pro są bardzo pozytywne. Smartfon zaskakuje przede wszystkim wybitną wręcz szybkością działania - pracuje jak najlepszy flagowiec. Nie brakuje mu również innych zalet. Czy podtrzymam swoją wstępną opinię w pełnej recenzji? O tym przekonacie się niebawem. Udanego dnia!

