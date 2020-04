Test Xiaomi Mi 10 Pro pokazał, że ten smartfon ma sporo zalet, ale też kilka słabych stron. Czy pokona konkurentów? Oto jego recenzja. Smartfon zawsze działa szybko, jest idealny do filmów i gier, ma nowoczesną łączność bezprzewodową i dobrą baterię, ale cena jest wysoka.

Xiaomi Mi 10 Pro - recenzja

Jeśli w najbliższym czasie planujesz kupno topowoego telefonu, to wstrzymaj się chwilę i zapoznaj z zaletami i wadami Xiaomi Mi 10 Pro. Może się okazać, że po tej recenzji zmienisz zdanie na jego temat. Czy Mi 10 Pro przyciąga, czy odpycha? Sprawdźmy to.

Wyświetlacz - duży i bardzo dobry

AMOLED jest tak dobry, że w zasadzie nie ma się do czego przyczepić. Kolory są znakomite, głębia czerni doskonała, a jasność i kontrast bardzo wysokie. Przekątna około 6,7 cala zapewnia komfortowe oglądanie filmów i granie, ai bardzo cienkie ramki sprawiają, że telefon wygląda nowocześnie i atrakcyjnie.

Rozdzielczość 1080 x 2340 px jest odrobinę niższa, niż w Samsungu Galaxy S20 Ultra i Huawei P40 Pro (odpowiednio 1440 x 3200 i 1200 x 2640 px), ale miałem w swoich rękach każdy z tych telefonów i uważam, że nie ma absolutnie żadnej różnicy. Obraz w Xiaomi Mi 10 Pro jest ostry jak brzytwa, zarówno w czasie przeglądania stron, oglądania zdjęć, filmów, jak i grania. Odrobinę niższa rozdzielczość może mieć minimalny wpływ na mniejsze zużycie energii (mniejsze obciążenie procesora).

W górnej ramce nie ma wcięcia, ale jest mała “dziura” w ekranie, w której umieszczono aparat przedni. Nie przeszkadza to w czasie korzystania z aplikacji i gier.

Wyświetlacz wspiera technologię HDR10+, co z pewnością uatrakcyjni obraz w filmach (pod warunkiem, że są kompatybilne). Ważne jest też 100% pokrycia przestrzeni kolorów P3 oraz △E poniżej 1.1. Słowem - jakość kolorów jest bardzo dobra, a jasność wystarcza nawet w słoneczny dzień.

Typ wyświetlacza: AMOLED 90 Hz

Wielkość: 6,67 cala

Rozdzielczość: 1080 x 2340 px

Jasność maks.: ok. 500 cd/m2 (ustawienia ręczne), ok. 800 (automatyczna), ponad 1000 cd/m2 (szczytowa)

HDR: tak (HDR10+)

Obsługa dotykowa - 6,7 cala + 180 Hz + 90 Hz

Subiektywnie nie lubię smartfonów z tak dużą przekątną, bo ciężko obsługuje się je jedną dłonią (mimo, że mam dość długie palce). Znacznie chętniej kupiłbym Mi 10 Pro z wyświetlaczem 5 cali, zamiast 6,7 cala. Można włączyć tryb obsługi jedną ręką, który pomniejsza interfejs, ale musiałbym z niego korzystać w zasadzie przez większość czasu, co przekreśla sens kupowania tak dużego smartfona.

Dodam jeszcze, że boki szkła zarówno z przodu, jak i z tyłu są zagięte. Mi to nie przeszkadza, bo nigdy nie używam folii lub szkieł ochronnych, ale wiem, że sporo osób nie lubi zagiętych ekranów.

Jeśli chodzi o ogólną sprawność działania, przyznaję, że reakcje na dotknięcia i gesty są bardzo szybkie i precyzyjne (rozpoznawanie dotyku 180 Hz). Ponadto odświeżanie obrazu 90 Hz sprawia, że wszelkie animacje są płynniejsze, a wzrok męczy się mniej w czasie dłuższego używania. Nie jest tak idealnie jak w przypadku 120-hercowego wyświetlacza w Galaxy S20 lub ROG Phone 2, ale jest odczuwalnie lepiej niż w zwykłym ekranie 60 Hz np. z Xiaomi Mi 9T Pro.

Obudowa - świetnie wykonana, ale gruba

Zmierzyłem grubość Xiaomi Mi 10 Pro suwmiarką i wychodzi na to, że w centrum obudowa ma 9,2 mm grubości, a wraz z wystającym aparatem 11,2 mm (odbiega to od oficjalnej specyfikacji smartfona). W praktyce telefon ma podobną grubość jak wcześniej testowany Samsung Galaxy S20 Ultra.

Ponadto telefon jest dość ciężki - waży 208 gramów. To wciąż mniej od Samsunga (222 g), ale na tyle dużo, żeby było to czuć w kieszeni. Noszenie Mi 10 Pro w letnich lub sportowych spodenkach, bez paska to nie jest najlepszy pomysł.

Wymiary (wy/sz/gr): 162,5 x 74,8 x 9 mm (w praktyce wraz z aparatem 11,2 mm)

Masa: 208 g

Materiały: szkło Gorilla Glass 5 (przód), szkło (tył), aluminium (krawędzie boczne)

Wodoszczelność: oficjalnie brak

Matowe szkło z tyłu wygląda pięknie

Mi 10 Pro wygląda atrakcyjnie, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Moim zdaniem znacznie lepiej od Samsunga Galaxy S20 Ultra. Świetne wrażenie robi matowe, “mrożone” szkło z tyłu obudowy, które odróżnia model Pro, od zwykłego Mi 10.

Brak wodoszczelności - to z pewnością wada

Mi 10 Pro oficjalnie nie jest smartfonem wodoszczelnym - przykładowo szufladka SIM nie ma odpowiednich zabezpieczeń. To nie koniecznie musi być problem, bo teoretycznie producent mógł zapewnić choćby ochronę przed zachlapaniami, ale trzeba podkreślić, że konkurencyjny Samsung ma pełną wodoszczelność.

Wpadnięcie do wanny, jeziora, kałuży, albo mocne opady deszczu mogą uszkodzić Xiaomi Mi 10 Pro - trzeba być tego świadomym.

Głośniki - jedne z najlepszych

Xiaomi Mi 10 Pro pod względem jakości dźwięku z głośników przebija większość konkurentów. Dwa głośniki grają lepiej niż w konkurencyjnym Samsungu Galaxy S20 Ultra. Słychać nawet sporą dawkę niższych tonów. Głośność maksymalna nie jest rekordowa, ale wystarczająca. natomiast jakość brzmienia, głębia, miękkość - po prostu miodzio!

A na słuchawkach jeszcze lepiej

Jakość dźwięku na słuchawkach jest po prostu fenomenalna, jak na smartfon. Dynamika, głębia, czystość, szczegółowość tonów wysokich, moc tonów niskich - wszystko zasługuje na ocenę bardzo dobrą.

W zestawie nie dostajemy słuchawek, ale jest przejściówka z USB typu C na mini jack 3,5 mm (ja używałem własnej, bo fabryczna najwyraźniej zaginęła w akcji). Jakość testowałem na małych, dokanałowych słuchawkach MEE Audio M6 Pro i Degauss Twelve Drivers oraz dużych Denon AH-D2000. W każdym przypadku jakość była świetna, a głośność wysoka. Słowem: jest dobrze.

Czytnik linii papilarnych - dobry, ale nie idealny

Czytnik umieszczono oczywiście pod powierzchnią wyświetlacza. Jest ukryty, więc nie szpeci obudowy. Działa precyzyjnie, ale niezbyt szybko - na poziomie porównywalnym z Samsungiem Galaxy S20 Ultra. Przykładowo czytnik w znacznie starszym smartfonie OnePlus 6 działa o wiele szybciej, ale umieszczony jest na obudowie z tyłu, a nie pod szkłem wyświetlacza.

Wyświetlacz zawsze włączony

Nie jest to funkcja nowa, ale warto o niej wspomnieć, bo jest przydatna. na zablokowanym ekranie może być wyświetlany zegar cyfrowy lub analogowy z atrakcyjnym tłem, a także podstawowe ikony powiadomień i status baterii.

Xiaomi Mi 10 Pro - czas pracy na baterii

Czas pracy: około 1,5 dnia

SOT: 6,5 - 7,5 godziny

Pojemność akumulatora: 4500 mAh

Ładowarka w zestawie: 20 V x 3,25 A = 65 W (Quick Charge 4.0+ oraz Power Delivery 3.0)

Łatwa wymiana baterii: nie

Bezprzewodowe ładowanie: tak (30 W)

Bezprzewodowe ładowanie zwrotne: tak (10 W)

Czas pracy na baterii oceniam pozytywnie, bo w czasie testu ani razu nie udało mi się rozładować telefonu w jeden dzień. Bateria Xiaomi Mi 10 Pro zawsze wystarczała przynajmniej na pełną dobę działania. Przy moim typowym sposobie używania telefon wytrzymywał 1,5 dnia, nawet jeśli przez większość czasu był połączony z internetem komórkowym i miał ustawione odświeżanie ekranu 90 Hz. Jak na bardzo wydajnego flagowca z dużym wyświetlaczem, jest to dobry wynik.

Ciekawostka - ładowarka większa, niż potrzeba

Xiaomi Mi 10 Pro dostajemy w zestawie z ładowarką aż 65 W (20 V x 3,25 A), ale sam telefon jest w stanie przyjąć 50 W. Okazuje się więc, że ładowarka przekracza możliwości smartfonu. Dlaczego? Zapewne dlatego, że może służyć również do zasilania laptopa. Tym bardziej, że poza nowoczesnym standardem Quick Charge 4.0+ wspiera też USB Power Delivery 3.0.

Prawdę mówiąc dostarcza ona identyczne parametry (W, V, A), jak zasilacz od mojego laptopa Huawei MateBook D 14”.

Czas ładowania baterii Xiaomi Mi 10 Pro

po 10 minutach: 30%

po 20 minutach: 52%

po 30 minutach: 74%

po 40 minutach: 90%

po 50 minutach: 100%

Naładuje Twojego smartwatcha lub inny smartfon

Warto również podkreślić to, że Xiaomi Mi 10 Pro ma 10-watowe ładowanie zwrotne. Oczywiście indukcyjne (bezprzewodowe). Można więc włączyć tę funkcję, odłożyć telefon wyświetlaczem do dołu i na jego plecki położyć smartwatch, słuchawki lub inny smartfon, z ładowaniem indukcyjnym Qi. Mi 10 Pro po prostu podzieli się energią ze swojego akumulatora. Przydatne, szczególnie w podróży.

Nowoczesna łączność bezprzewodowa

Tutaj warto podkreślić przede wszystkim nowy standard Bluetooth v5.1 z aptX HD i wsparciem dla AAC / LDAC / LHDC / LLAC, a także superszybkie Wi-Fi w standardzie “ax” (MIMO 8x8). Naturalnie jest też najnowsza łączność komórkowa 5G, dual SIM, NFC, a do tego wbudowany barometr i nadajnik IR do funkcji uniwersalnego pilota RTV.

Dużo szybkiej pamięci

Smartfon ma 256 GB pamięci masowej, z czego realnie dostępne jest maksymalnie 226 GB. Tyle wolnej przestrzeni wystarczy chyba każdemu. W sumie musi wystarczyć, bo miejsca dla karty pamięci microSD nie ma.

W dodatku jest to szybka pamięć UFS 3.0, która w odczycie sekwencyjnym osiąga 1677 MB/s, a w zapisie 743 MB/s. Wartości losowe są oczywiście niższe, ale wciąż dobre - odpowiednio 230 i 210 MB/s.

Telefon działa błyskawicznie

Jeśli do świetnej pamięci masowej dodamy 8 GB szybkiego RAM’u LPDDR5, który ma bardzo duży wpływ na szybkie działanie programów i systemu oraz w zasadzie najlepszy procesor, jaki można mieć w 2020 roku w smartfonach z Androidem, czyli Snapdragon 865, to otrzymujemy superszybki i superwydajny telefon.

Xiaomi Mi 10 Pro bez problemu radzi sobie z każdą grą, zaawansowanymi aplikacjami i multimediami. Zawsze działa szybko i stabilnie. Producent czuje się na tyle pewnie, że wręcz poleca nam w aparacie funkcję montowania filmów na smartfonie.

Ponarzekać można tylko na portu USB typu C, który ma standard 2.0 (czyli stary i wolny).

8.8 Wyniki benchmarków GFXBench T-Rex 90 kl/s GFXBench Manhattan 88 3DMark (Sling Shot) 9192 AnTuTu 8 590576 7.0 Parametry telefonu Taktowanie CPU 2840 MHz Pamięć RAM 8192 MB Przekątna ekranu 6.67 cale/cali Rozdzielczość w pionie 2340 px Waga 208 g 6.6 Bateria Bateria - rozmowy 1819 min. Bateria - internet 832 min. Bateria - filmy 1141 min. 9.5 Ocena subiektywna Jakość filmów 5.5 Jakość zdjęć 5.6 Jakość wykonania 5.5

Porównaj smartfony w rankingu.

System

W czasie testu smartfon miał system Android 10, z tradycyjną dla Xiaomi nakładką MIUI w najnowszej wersji 11.0.x. Szybkość działania, jak już wcześniej wspomniałem, jest po prostu doskonała, ale wciąż dobrym pomysłem jest skrócenie czasu animacji z 1x na 0,5x w opcjach programistycznych. Dzięki temu, subiektywnie, telefon przyspieszy jeszcze bardziej (dla procesora różnica jest znikoma, bo ma duży zapas mocy obliczeniowej).

Wygląd i funkcjonalność systemu są w zasadzie identyczne jak w innych modelach z MIUI 11.

Funkcja ignorowania przypadkowych dotknięć krawędzi wyświetlacza. Przydatne w telefonie z tak cienkimi ramkami. Można nawet ustawić jak duży jest obszar ignorowany.

Wyświetlacz pełnoekranowy, w którym ukrywamy dolny pasek z przyciskami systemowymi i zastępujemy go gestami.

Wbudowany antywirus i zaawansowana funkcja czyszczenia pamięci telefonu.

Pilot Mi, czyli sterowanie domowymi urządzeniami RTV przez nadajnik podczerwieni.

Bezprzewodowe ładowanie zwrotne np. do ładowania smartwatcha przez Qi.

Nagrywanie ekranu.

Szybkie współdzielenie plików Mi Share (Xiaomi, Redmi, a niedługo też Oppo, Vivo, Realme).

Druga przestrzeń, odizolowana i dodatkowo chroniona hasłem.

Tryb czytania / tryb nocny, czyli cieplejsze kolory wyświetlacza w nocy, które zmniejszają zmęczenie wzroku. Można też ustawić poziom jasności dla trybu nocnego.

Ekran zawsze włączony, czyli prezentacja podstawowych informacji nawet po zablokowaniu telefonu.

Zaawansowane opcje ustawień kolorów wyświetlacza.

Ciemny motyw (który polecam, bo lekko wydłuża czas pracy na baterii) i spory wybór tapet.

Chmura Xiaomi do synchronizacji ustawień, zdjęć, filmów, zakładek itp.

Czy Xiaomi Mi 10 Pro ma dobry aparat?

Niedługo będziemy publikowali porównanie aparatów w Xiaomi Mi 10 Pro i Samsungu Galaxy S20 Ultra, w którym znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje o ich aparatach. Dlatego poniżej umieszczę tylko kilka zdjęć i filmów, żebyście mogli wstępnie ocenić ich jakość.

Filmy 8K? Nie! To jest 6K

Producent podaje, że Xiaomi Mi 10 Pro nagrywa filmy 8K w 30 kl/s. Jeśli faktycznie by tak było, to miałby lekką przewagę nad Samsungiem Galaxy S20 Ultra, który nagrywa 8K w 24 kl/s.

Ale tak nie jest.

Xiaomi Mi 10 Pro wyposażono w sensor główny Samsung ISOCell S5KHMX. Wystarczy więc wpisać to hasło w Google, wejść na stronę Samsunga poświęconej temu sensorowi i bez problemu znajdziemy informację, że maksymalna wspierana rozdzielczość, to 6K 30 kl/s.

Mamy więc sprawę jasną - 8K w Xiaomi Mi 10 Pro (oraz zwykłym Mi 10) to zwykły chwyt marketingowy. Filmy 8K są interpolowane cyfrowo z 6K, co nie zapewnia równie wysokiej jakości jak w oryginalnym 8K. W przeciwieństwie do Galaxy S20 Ultra, gdzie faktycznie sensor S5KHM1 wspiera 8K.

Na szczęście rozdzielczość 4K 60 kl/s wystarcza do wszystkiego. Nie oszukujmy się - większość osób ma w domach wciąż telewizory 4K lub nawet zwykłe Full HD. Dlaczego? Bo materiałów w natywnej (oryginalnej) rozdzielczości 8K jest jak na lekarstwo. 8K to na razie zwykła fanaberia, ale oczywiście za rok, dwa, albo trzy może się to zmienić. Na razie jednak, w mojej opinii, brak 8K w smartfonach nie jest absolutnie żadną wadą.

Dobrą stabilizację uzyskujemy w Full HD 30 kl/s, w 4K jest gorsza, a w 8K nie ma jej wcale (lub jest znikoma). Przednie filmy Full HD 30 kl/s wyglądają dobrze. Są dość ostre i wyraźne.

Zdjęcia - tutaj kontrowersji jest mniej

Standardowo, w trybie automatycznym Mi 10 Pro robi zdjęcia 25 Mpx. Można ręcznie włączyć rozdzielczość 108 Mpx, choć moim zdaniem nie ma to sensu, bo rozmiar zdjęcia rośnie, a jakość wcale nie jest znacznie lepsza. Ciekawostką jest również to, że zdjęcia RAW w plikach DNG nie są zapisywane w pełnej rozdzielczości 108 Mpx, lecz 27 Mpx.



Zdjęcie z aparatu tylnego, podstawowego (1x)



Zdjęcie z aparatu tylnego, zoom 2x



Zdjęcie z aparatu tylnego, zoom 5x



Zdjęcie z aparatu tylnego, ultraszerokokątnego (0,6x)



Zdjęcie z aparatu tylnego, podstawowego (1x)



Zdjęcie z aparatu tylnego, zoom 2x



Zdjęcie z aparatu tylnego, zoom 5x



​​​​​​​Zdjęcie z aparatu tylnego, ultraszerokokątnego (0,6x)

Jakość zdjęć standardowych (1x) jest bardzo dobra, ale co ważne zoom 2x i 5x też wypada zaskakująco dobrze. Obraz jest ostry, dość szczegółowy i w pełni użyteczny. Oczywiście w dzień, bo w nocy nie imponuje.

Jest pewien problem… Standardowe zdjęcia nocne w trybie automatycznym wyglądają co najwyżej dostatecznie dobrze, ale po włączeniu trybu nocnego zdjęcia prezentowały się koszmarnie. Zupełnie rozjechane kolory, szum i ogólnie bardzo słaba jakość.



Noc, tryb automatyczny



Tryb nocny - błąd przetwarzania obrazu lub defekt aparatu

UWAGA! Jestem przekonany, że powyższe zdjęcie w trybie nocnym jest spowodowane przez błąd oprogramowania aparatu, albo po prostu wadę fabryczną mojego egzemplarza testowego.



Aparat przedni - tryb portretowy

Jakość zdjęć z aparatu przedniego jest w porządku. Być może nie jest to najwyższa liga, ale “selfiki” wyglądają po prostu dobrze.

Czy warto kupić Xiaomi Mi 10 Pro? Opinia

Mi 10 Pro to smartfon bardzo szybki, wydajny, z nowoczesną łącznością bezprzewodową, robiący dobre zdjęcia i filmy oraz pracujący dość długo na baterii. Ma znakomity wyświetlacz, wygląda dobrze, jest świetnie wykonany i po prostu atrakcyjny.

Ale…

Nie jest wodoszczelny, nie ma klasycznego wyjścia słuchawkowego, jest bardzo duży i dość ciężki, przez co niezbyt przyjemnie używa się go jedną dłonią, a na dodatek nagrywanie 8K to tak naprawdę 6K.

A najgorsza jest cena. Około 4400 zł na start, to grube przegięcie. Decyzja ta może sprawić, że Xiaomi zacznie tracić użytkowników na rzecz Samsunga, Apple i Huawei. Nie zrozumcie mnie źle - Mi 10 Pro to bardzo dobry smartfon, ale bez najmniejszego zastanowienia wolałbym kupić Samsunga Galaxy S20, a nawet Huawei P40 Pro bez aplikacji Google, niż dopłacać do Xiaomi. Ta marka była atrakcyjna, bo była znacznie tańsza (idealnym przykładem jest szybki Mi 9T Pro). Teraz jednak to się zmieniło i Xiaomi kosztuje tyle, co bardziej prestiżowi i niekiedy lepsi konkurenci.

Gdybym dostał ten telefon w prezencie, byłbym zachwycony, ale na pewno nie wydałbym na niego własnych pieniędzy.

​​​​​​​

Xiaomi Mi 10 Pro - ocena

bardzo szybkie działanie w każdej sytuacji

znakomity wyświetlacz AMOLED 90 Hz HDR

szybkie ładowanie przewodowe i dobry czas pracy na baterii

ładowanie indukcyjne i bezprzewodowe ładowanie zwrotne

łączność 5G, Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi “ax”

dobra jakość zdjęć i filmów

bardzo dobra jakość dźwięku z głośników i na słuchawkach



nagrywanie 8K to tak naprawdę powiększone 6K

telefon nie jest wodoszczelny

brak klasycznego wyjścia słuchawkowego 3,5 mm

czytnik linii papilarnych w ekranie powinien być szybszy

telefon jest ciężki, dość gruby i bardzo duży (obsługa jedną dłonią może być utrudniona)

80% 4,0/5

Zobacz również: