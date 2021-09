Testujemy Zotac ZBOX Magnus One ECM73070C - miniaturkę z GeForce RTX 3070 na pokładzie. To maleństwo pod względem wydajności nie ma się czego wstydzić!

Zotac ZBOX Magnus One to miniaturowy komputer typu barebone, czyli wymagający dokupienia pamięci RAM i dysku (w sprzedaży znajdują się również modele wyposażone w te podzespoły)

Model ECM73070C został wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 i procesor Intel Core i7 10700

Ceny Zotac ZBOX Magnus One w tej najwydajniejszej konfiguracji (bez RAM i SSD) zaczynają się od 7400 złotych

ocena redakcji:









4,7/5

Miniaturowe komputery są dobre, bo są dobre i... miniaturowe. Dawniej komputer kojarzył się wyłącznie z dużą obudową desktop, a dziś możemy stać się posiadaczami naprawdę małego komputerka, który to naprawdę w niczym nie ustępuje swoim dużym braciom. Oczywiście nie będzie oferował takich możliwości rozbudowy, natomiast jeśli chodzi o wydajność to naprawdę wstydu nie ma. Najlepszym tego przykładem jest Zotac ZBOX Magnus One wyposażony w kartę NVIDIA GeForce RTX 3070. Jako, że ceny karty graficznych znowu poszły w górę, zakup gotowca w wersji mini może się niespodziewanie okazać całkiem dobrym pomysłem.

Zotac ZBOX Magnus One - mini PC dla gracza

Wszystkim którzy chcą mieć wydajny komputer, ale nie są zainteresowani wielką obudową pod biurkiem polecamy zerknięcie na nowe mini-PC firmy Zotac. Wyposażone w procesory Core 10-tej generacji oraz karty graficzne serii GeForce RTX 3xxx oferują naprawdę przyzwoite możliwości.

W nasze ręce trafił model z Core i7 oraz RTX 3070, ale osoby dysponujące mniejszym budżetem mogą z powodzeniem zadowolić się modelem z Core i5 10400 oraz GeForce RTX 3060.

Zotac ZBOX Magnus One - specyfikacja

Model Zotac ZBOX Magnus One ECM73070C Procesor Intel Core i7 10700 (8 rdzeni/16 wątków, taktowanie do 4,8 GHz) Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3070 (Zotac Twin Edge) Złącza na dyski 1 x 2,5 SATA i 2 x M.2 PCIe 4 (jeden na SSD, drugi na Intel Optane) Sloty RAM 2 x DDR4 2933 MHz SO-DIMM (do 64 GB) Porty 2 x LAN (1000 i 2500 Mbps)

4 x USB 3.1

4 x USB 3.0 (z przodu jeden typu A i jeden typu C)

3 x DP 1.4a

2 x HDMI (2.1 dla dedykowanej karty i 1.4 dla zintegrowanej),

1 x audio combo (mini-jack) Łaczność bezprzewodowa Wi-Fi 6 (Killer AX1650) i Bluetooth 5 Zasilacz 500W 80+ Platinum Wymiary / pojemność 265,5 x 126 x 249 mm / 8,3 litra Inne Kensington lock, czytnik kart flash OS w zależności od wersji

Do dyspozycji mamy dwa sloty SO-DIMM, a nasz testowy model wyposażony był w jedną pamięć o pojemności 16 GB. Nie jest to optymalna konfiguracji, która nie pozwoli w pełni rozwinąć możliwości sprzętu.

Uwagę zwraca również zasilacz klasy Platinum, co pozwoliło jeszcze bardziej zwiększyć energooszczędność tego niewielkiego komputera.

Zotac ZBOX Magnus One - od środka

Po otwarciu obudowy naszym oczom ukaże się przedewszystkim karta GeForce RTX 3070 - oczywiście w wersji Zotaca, wyposażona w dwa wentylatory.

Po drugiej stronie PCB znajdziemy całą resztę - procesor z niewielkim coolerem, dwa sloty SO-DIMM, miejsce na podłączenie nośnika 2,5 cala SATA oraz dwa gniazdka M.2 - w jednym możemy zainstalować SSD PCIe/SATA, a w drugim Intel Optane Memory. W zasadzie na tym możliwości konfiguracji tego maleństwa się kończą, ale jak na takie rozmiary i tak jest dobrze.

Jeśli kupujecie model w którym już zainstalowano pamięć i dysk, to zwróćcie szczególną uwagę na RAM. W naszym przypadku był to jeden układ pamięci, co ma swoje plusy i minusy. Z plusów należy wymienić łatwą rozbudowę w przyszłości, a z minusów, że pamięć w konfiguracji jednokanałowej nie pozwoli na pracę procesora z pełną wydajnością. Maksymalne taktowanie z jakim może pracować RAM to 2933 MHz.

Pomimo niewielkich rozmiarów, całość została przemyślana tak, by dostęp do podzespołów był łatwy, a możliwości instalacji proste.

Płyta główna oparta jest na chipsecie Intel H470, ale opcje UEFI BIOS nie są przesadnie rozbudowane. Podczas rozgrywki w wymagające gry cały komputer pobiera z gniazdka nieco ponad 300 watów.

Zotac ZBOX Magnus One - testy wydajnościowe

Porównajmy wydajność mini PC Zotaca do naszej platformy testowej z procesorem AMD Ryzen 5900X. Nasz testowy Magnus One z pewnością będzie tracił przez użycie tylko jednego modułu pamięci RAM - dla pełnej wydajności warto skorzystać z konfiguracji dwukanałowej (a więc nie 1 x 16 GB, a 2 x 8 GB).

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

NVIDIA GeForce RTX 3080 17510 AMD Radeon RX 6800 XT 17289 ASUS ROG RX 6800 OC 15104 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 14526 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 14430 NVIDIA GeForce RTX 3070 13487 Zotac ZBOX Magnus One ECM73070C 12450 AMD Radeon RX 6700 XT 11989 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 11584 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 11550

Horizon: Zero Dawn – 1920 x 1080

[kl./s.] najwyższa jakość

NVIDIA GeForce RTX 3080 166

117 AMD Radeon RX 6800 XT 162

114 ASUS ROG RX 6800 OC 142

99 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 141

103 NVIDIA GeForce RTX 3070 134

99 Zotac ZBOX Magnus One ECM73070C 133

94 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 132

98 AMD Radeon RX 6700 XT 124

93 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 121

91 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 113

86 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Horizon: Zero Dawn – 2560 x 1440

[kl./s.] najwyższa jakość

NVIDIA GeForce RTX 3080 136

101 AMD Radeon RX 6800 XT 132

97 ASUS ROG RX 6800 OC 116

85 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 115

87 NVIDIA GeForce RTX 3070 108

83 Zotac ZBOX Magnus One ECM73070C 107

80 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 106

83 AMD Radeon RX 6700 XT 98

76 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 96

76 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 90

71 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Horizon: Zero Dawn – 3840 x 2160

[kl./s.] najwyższa jakość

NVIDIA GeForce RTX 3080 81

66 AMD Radeon RX 6900 XT 79

63 AMD Radeon RX 6800 XT 74

59 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 65

54 ASUS ROG RX 6800 OC 64

51 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 61

52 NVIDIA GeForce RTX 3070 60

50 Zotac ZBOX Magnus One ECM73070C 59

47 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 54

46 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 51

44 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Wszystko wygląda pięknie, ale jest jedno "ALE". Nasze wyniki opierają się na 99% odczytów, pomijając 1% skrajnych wyników, by zapobiec wypaczeniu wykresów. Tymczasem wyraźnie widać, że na testowej konfiguracji od czasu do czasu zdarzają się mikroprzycięcia, które psują płynność zabawy. Winowajcą jest tu jednokanałowa konfiguracja RAM. Rozumiemy zamysł sprzedawania komputera w takiej opcji, by potem umożliwić łatwą rozbudowę, ale jeśli mielibyśmy wam coś podpowiedzieć - to kupujcie takie zestawy od razu z dwiema pamięciami RAM (np. 2 x 8 GB). Komputer będzie działać sprawniej, a w razie potrzeby rozbudowy po prostu sprzedacie jeden zestaw RAM i kupicie drugi.

Zotac ZBOX Magnus One - czy warto kupić?

Zotac ZBOX Magnus One z Core i7 i GeForce RTX 3070 to doskonały przykład miniaturowego, a zaraz bardzo wydajnego komputera, który z powodzeniem może służyć jako maszyna dla gracza. Model z Core i7 i GeForce RTX 3070 (bez pamięci i SSD) można znaleźć w polskich sklepach w cenie od 7400 złotych. Sporo, ale jeśli spróbujecie sami złożyć zestaw o podobnej konfiguracji, to może się okazać, że cena wcale nie jest aż tak wyśrubowana. Mniej wydajna wersja z Core i5 i GeForce RTX 3060 kosztuje od 4500 złotych (wersja bez OS, RAM i SSD).

Oczywiście takie małe konstrukcje nie mają samych zalet. Należy się liczyć z głośną pracą pod obciążeniem oraz z tym, że procesor i karta graficzna nie będą osiągać 100% swoich możliwości ze względu na dość rygorystyczne limity energetyczne, które nie są niczym dziwnym w komputerze tej wielkości. Obniżenie wydajności procesora szczególnie dobrze widać w programach, które wykorzystują wiele rdzeni procesora, natomiast w mniejszym stopniu w grach.

Jeśli imperatywem są dla nas rozmiary komputera i nie zamierzamy poświęcać przez to wydajności, to ZBOX Magnus One z pewnością jest jedną z ciekawszych propozycji na rynku. Podczas przebieżki po sklepach widzieliśmy również kilka interesujących promocji na ten sprzęt, co jeszcze bardziej podnosi jego atrakcyjność. Zotac przyzwyczaił nas do produktów wysokiej jakości i nie inaczej jest tym razem.