Po trzech latach w produkcji i dwóch we wczesnym dostępie, Encased w końcu pojawi się (już jutro!) w pełnej wersji. Gra nie ma olbrzymich wymagań, ale czy będzie można komfortowo pograć na zintegrowanej grafice?

Encased to postapokaliptyczna gra RPG, nawiązująca do pierwszych części serii Fallout

Gra wychodzi z wczesnego dostępu już jutro i powinna być dostępna na GOG, Epic i Steamie o godzinie 19:00

Pełna wersja Encased kosztuje na Steamie 99,99 złotych

3,9/5

Tęsknisz za klimatem pierwszych Falloutów? Cóż... ja też. Być może twórcom Encased udało się dobrze oddać atmosferę tych niezapomnianych produkcji, ale dziś zajmiemy się porównaniem ustawień graficznych oraz szybkością działania gry.

Słowo o fabule - świat w Encased nie przeżył wojny atomowej. Ni z gruszki ni z pietruszki w naszym świecie pojawiła się Kopuła - pełen obcych artefaktów teren pokryty barierą do którego można z łatwością wejść, ale wyjść tylko nogami do przodu. Jeśli chcesz się dowiedzieć nieco o samej grze, a nie o technikaliach, zapraszamy do naszych pierwszych wrażeń z rozgrywki Encased.

Encased - wymagania sprzętowe

Jakie są oficjalne wymagania sprzętowe Encased? W minimalnych wymienia się procesor Intel Core i5 o taktowaniu co najmniej 3,3 GHz (bez bardziej szczegółowych danych), 4 GB RAM oraz układy graficzne NVIDIA GeForce GTX 660M lub Radeon R7 260X (z 2 GB VRAM), natomiast w zalecanych Core i7 3,7 GHz, 8 GB oraz karty graficznej NVIDIA GeForce GTX 1060 lub Radeon RX 480. Wymagania sprzętowe są więc bardzo przystępne.

Do naszej dyspozycji pozostawiono kilka gotowych ustawień jakości grafiki - od niskich, aż po ultra. Gra korzysta z DirectX w wersji 11.

Encased - porównanie ustawień graficznych

My postanowiliśmy sprawdzić jak gra działa na zintegrowanej grafice testowanego u nas niedawno procesora AMD Ryzen 7 5700G. Przypomnijmy, że to APU zostało wyposażone w zintegrowaną grafikę Radeon Vega 8, a my doposażyliśmy je pamięć RAM o taktowaniu 1966 MHz CL16 (efektywnie 3933 MHz). GPU zostało podkręcone z 2000 MHz do 2200 MHz za pomocą mechanizmu Precision Boost Overdrive.

Jak widać oprócz cieniowania nie ma tu drastycznych różnic pomiędzy ustawieniami niskimi, oraz ultra. Zgodnie z informacjami producenta, zajętość VRAM przy ustawieniach niskich nie przekracza 2 GB.

Jaka karta graficzna do Encased?

Gra może nie imponuje oprawą wizualną, ale prezentuje się naprawdę ładnie. Dobra wiadomość jest taka, że nawet zintegrowana grafika Radeon Vega 8 (w połączeniu z szybką pamięcią) pozwala na rozgrywkę w Encased. W rozdzielczości 1920 x 1080 i ustawieniach ultra możemy liczyć na 30-40 klatek na sekundę, a w ustawieniach niskich na 50-60 klatek na sekundę. Warto zauważyć, że walka w grze odbywa się w turach, więc nawet te 30-40 klatek na sekundę będzie w zupełności wystarczające.

Dla niektórych przeszkodą może okazać coś innego niż wymagania sprzętowe - obecnie gra niestety nie obsługuje polskiej wersji językowej.