W sklepie Epic Games Store trwa akcja, w ramach której cały czas udostępniane są darmowe gry. Właśnie udostępniono kolejne tytuły, dowiedzieliśmy się też, co pojawi się w najbliższej przyszłości. Jest dobrze.

Kolejne darmowe gry na Epic Games Store

Gracze mające do dyspozycji skromny budżet na gry naprawdę mocno kuszeni są przez Epic Games Store. Już samo posiadanie konta na tej platformie daje przepustkę do cieszenia się ciekawymi tytułami. Obecnie sklep umożliwia sięgnięcie po Close To The Sun oraz Sherlock Holmes: Crimes and Punishments.

Close To The Sun to pierwszoosobowy horror z 2019 roku. Więcej sympatyków zyskać może jednak Sherlock Holmes: Crimes and Punishments. To wprawdzie nieco starsza produkcja (z 2014 roku), ale dobrze oceniona (77% na metacritic zarówno wśród recenzentów, jak i graczy) i zapewniająca lubiącym przygodówki sporo dobrej zabawy. Oczywiście jak w innych propozycjach z tej serii trzeba liczyć się tu z detektywistycznym wątkiem.

Dodajmy, że normalnie Close To The Sun kosztuje w tym sklepie 107,99 złotych, a Sherlock Holmes: Crimes and Punishments 119,90 złotych. Łatwo obliczyć, że zainteresowani sporo zaoszczędzą. Obydwie gry dostępne są za darmo do 16 kwietnia.

Już wkrótce za darmo dostępny będzie Just Cause 4

Tradycyjnie już zarządzający sklepem nie ukrywają, jakie gry zostaną udostępnione jako kolejne. I tu dla wielu pojawia się najpewniej prawdziwy smaczek.

Od 16 kwietnia posiadający konto na Epic Games Store będą mogli przypisać do swojej biblioteki Wheels of Aurelia oraz Just Cause 4, najnowszą odsłonę popularnej serii gier akcji.

