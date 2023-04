Wygląda na to, że w swoich nowych telewizorach OLED firma Samsung może instalować wyświetlacze z fabryki LG Display.

Telewizory Samsung z wyświetlaczami LG Display?

Samsung i LG stanowią dla siebie najpoważniejszą konkurencję na rynku telewizorów. Swoją walką pchają też całą branżę do przodu. Odwieczni rywale mogą jednak stać się przyjaciółmi. Serwis TheElec poodaje, że ten pierwszy producent zacznie niebawem wykorzystywać wyświetlacze z fabryki tego drugiego.

Jak podaje źródło, negocjacje są w toku. A chodzi o dostawę setek tysięcy paneli W-OLED z fabryki LG Display. Firma Samsung miałaby je wykorzystać w zupełnie nowej serii telewizorów ze średniej półki. Obecnie w tym temacie ma do zaoferowania tylko modele topowe – z (autorskimi) panelami QD-OLED.

Obopólna korzyść

Wyświetlacze QD-OLED cechują się wyższą jasnością i lepszą reprodukcją kolorów, ale panele W-OLED są wyraźnie tańsze w produkcji. Dzięki tym ostatnim Samsung mógłby zaoferować telewizory OLED w cenach zbliżonych do wyższych modeli z rodziny QLED. A co z nimi właśnie? Niewykluczone, że z czasem znikną lub ich znaczenie zmaleje. Od zeszłego roku Samsung Display nie produkuje już wyświetlaczy LCD (będących podstawą QLED-ów), więc taka decyzja nie byłaby zaskoczeniem.

A co na tym wszystkim miałaby zyskać firma LG Display? Cóż, ostatnio jej wyniki pozostawiają nieco do życzenia. Ostatni rok zakończyła na sporym minusie i nic nie wskazuje na to, by pierwsze kwartały tego roku miały przynieść odbicie.

