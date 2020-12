Ile wynosi abonament RTV 2021? Kto musi płacić, a kogo obejmują zwolnienia? Jak uiścić opłatę? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym tekście. Niestety najważniejsza informacja jest taka, że i za telewizor, i za radio zapłacimy więcej niż rok wcześniej.

Jaki jest abonament RTV 2021? Stawki podane przez KRRiT są wyższe niż rok wcześniej

Miała być inna opłata, ale abonament RTV w 2021 roku pozostanie na swoim miejscu. Mało tego, KRRiT (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji) ogłosiła, że stawki będą wyższe niż rok wcześniej. Podwyżka wyniesie prawie 2 złote miesięcznie (kwota wzrośnie z 22,70 na 24,50 zł). Wśród powodów jej wprowadzenia wymieniane są: inflacja, rosnące wydatki i fakt, że aktualna stawka została ustanowiona w 2016 roku, a więc już dawno temu.

Abonament RTV 2021 - ile wynosi? Ile wynosi abonament za telewizor? (od 2021 roku): 24,50 zł za 1 miesiąc

47,50 zł za 2 miesiące

70,60 zł za 3 miesiące

139,70 zł za pół roku

210,30 zł za 9 miesięcy

264,60 zł za rok Ile wynosi abonament za radio? (od 2021 roku): 7,50 zł za 1 miesiąc

14,60 zł za 2 miesiące

21,60 zł za 3 miesiące

42,80 zł za pół roku

64,40 zł za 9 miesięcy

81,00 zł za rok

Jak widzisz, warto opłacić abonament od razu na dłuższy okres. Pamiętaj tylko, by zrobić to najpóźniej do 25. dnia danego miesiąca. Co więcej, jeśli zapłacisz za cały rok z góry do 25 stycznia 2021 roku, otrzymasz jeszcze 10-procentową zniżkę.

Abonament RTV 2021 – kto zwolniony?

Kto musi opłacać abonament RTV? Co do zasady każdy, kto ma w domu telewizor lub radio albo też korzysta z tego typu urządzeń w innych lokalach (lub pojazdach, których jest właścicielem). Opłata jest jedna – niezależnie od liczby mieszkańców. Są jednak wyjątki. Kto jest zwolniony z abonamentu? Przede wszystkim:

osoby powyżej 75. roku życia,

osoby powyżej 60. roku życia z prawem do emerytury,

osoby zaliczone do I grupy inwalidów, o całkowitej niezdolności do pracy oraz o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną,

osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego,

osoby niesłyszące,

osoby niewidome,

osoby, których dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 zł (lub 764 zł w przypadku osób niepełnosprawnych),

osoby z prawem do korzystania ze świadczeń pieniężnych (takich jak zasiłki stałe i okresowe czy pomoce dla rodzin zastępczych),

zarejestrowane osoby bezrobotne,

inwalidzi wojenni i wojskowi oraz osoby posiadające status weterana poszkodowanego,

członkowie rodzin pozostali po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Pełna i szczegółowa lista zwolnionych z abonamentu RTV znajduje się w tym dokumencie.

Jak zapłacić abonament RTV 2021? Numer konta lub płatność na poczcie

Abonament RTV można opłacić na trzy sposoby:

w placówce pocztowej,

na Platformie Płatności Poczty Polskiej S.A.,

zwykłym przelewem elektronicznym.

Do dokonania wpłaty potrzebujesz znać swój 8-cyfrowy numer identyfikacyjny abonenta oraz 26-cyfrowy numer rachunku bankowego abonenta. Obie te informacje możesz znaleźć na wcześniejszych blankietach (lub uzyskasz je w momencie rejestrowania odbiornika). Więcej informacji na temat abonamentu RTV znajdziesz na stronie Poczty Polskiej.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, informacja własna

