Ile wynosi abonament RTV w 2022 roku? Stawki nie zmieniły się w porównaniu do ubiegłego roku, podobnie jak lista osób zwolnionych z obowiązku. No właśnie – kto, ile i do kiedy musi zapłacić za posiadanie telewizora lub radia?

Abonament RTV 2022 – stawki pozostają bez zmian. Czyli ile zapłacimy?

Pomimo hucznych zapowiedzi mijają kolejne lata, a opłaty audiowizualnej jak nie było, tak nie ma. Niezmiennie jest za to abonament RTV. W 2022 roku stawki pozostają takie same, jak rok wcześniej, kiedy to zostały podniesione o prawie 2 złote w skali miesiąca. Spójrzmy więc na to, jak wygląda „cennik”, a w dalszej części dowiesz się też, czy na pewno musisz płacić, a jeśli tak, to jak to zrobić.

Ile wynosi abonament RTV 2022? Jak zapłacić mniej?

Abonament za radio w 2022 roku wynosi: 7,50 zł za 1 miesiąc

14,60 zł za 2 miesiące (2 x 7,30 zł za miesiąc)

(2 x 7,30 zł za miesiąc) 21,60 zł za 3 miesiące (3 x 7,20 zł za miesiąc)

(3 x 7,20 zł za miesiąc) 42,80 zł za pół roku (6 x 7,13 zł za miesiąc)

(6 x 7,13 zł za miesiąc) 81,00 zł za rok (12 x 6,75 zł za miesiąc) Abonament za telewizor i radio w 2022 roku wynosi: 24,50 zł za 1 miesiąc

47,50 zł za 2 miesiące (2 x 23,75 zł za miesiąc)

(2 x 23,75 zł za miesiąc) 70,60 zł za 3 miesiące (3 x 23,53 zł za miesiąc)

(3 x 23,53 zł za miesiąc) 139,70 zł za pół roku (6 x 23,28 zł za miesiąc)

(6 x 23,28 zł za miesiąc) 264,60 zł za rok (12 x 22,05 zł za miesiąc)

Jak więc widać, bardziej opłaca się zapłacić za abonament z góry. O ile w przypadku płatności za 2 lub 3 miesiące będą to groszowe sprawy, to już przy płatności rocznej zaoszczędzić można prawie 30 złotych (w przypadku abonamentu za telewizor i radio).

Do kiedy trzeba zapłacić abonament RTV?

Abonament RTV za dany miesiąc należy zapłacić najpóźniej 25. dnia tego miesiąca. Termin 25 stycznia obowiązuje zarówno w sytuacji, gdy chcesz zapłacić za styczeń, jak i za cały rok z góry. Oczywiście w przypadku, gdy kupisz i zarejestrujesz odbiornik w późniejszym terminie, obowiązek spoczywa na tobie dopiero od tamtego miesiąca.

Abonament RTV 2022 – zwolnienia bez zmian. Kto nie musi płacić?

Z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego zwolnionych jest kilka grup społecznych w Polsce. Tych kilkadziesiąt albo i kilkaset złotych pozostanie w portfelach osób starszych, z określonymi niepełnosprawnościami, wyjątkowo ubogich czy też weteranów. Zwolnione z tego obowiązku są mianowicie:

osoby powyżej 75. roku życia (lub 60. roku życia z prawem do emerytury),

osoby przyjmujące świadczenia pielęgnacyjne lub rentę socjalną,

osoby przyjmujące stałe lub okresowe zasiłki (przedemerytalny, dla rodzin zastępczych…)

osoby niesłyszące, niewidome i zaliczone do I grupy inwalidów,

osoby, których dochód rodzinny nie przekracza 674 zł w przeliczeniu na osobę,

osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędach pracy,

inwalidzi wojenni i wojskowi, weterani poszkodowani oraz członkowie ich rodzin.

Oczywiście – jak się pewnie domyślasz – jest to uproszczona lista i są też najróżniejsze wyłączenia. Aby się upewnić, sprawdź pełen wykaz zwolnień od opłat abonamentowych.

Kto musi płacić abonament RTV?

A zatem kto musi płacić? Krótko mówiąc: wszyscy pozostali, mający zarejestrowany odbiornik radiowy lub telewizyjny – w mieszkaniu, innym lokalu, a nawet samochodzie. Z obowiązku rejestracji odbiornika należy wywiązać się w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie (można to zrobić na poczcie lub przez Internet).

Dodajmy, że w przypadku osób fizycznych płaci konkretnie jedna osoba reprezentująca gospodarstwo domowe i opłata nie zmienia się, niezależnie od ilości posiadanych odbiorników.

Jak zapłacić abonament RTV 2022? Opcje są trzy

Istnieją trzy sposoby opłacenia abonamentu RTV:

w placówce pocztowej,

przelewem bankowym,

przez Platformę Płatności.

Pierwsza wymaga uzyskania blankietów wpłat (można je uzyskać na poczcie albo przez Internet). Gdy już je masz, możesz uiścić opłatę w placówce pocztowej. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać standardowy przelew elektroniczny.

Najwygodniejszą formą jest jednak skorzystanie z Platformy Płatności Poczty Polskiej. Wystarczy tam podać swój numer identyfikacyjny, numer rachunku bankowego oraz PESEL, a następnie podążać zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Poczta Polska, informacja własna