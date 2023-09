Jak co roku Poczta Polska organizuje kontrole, których celem jest odnalezienie i pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które – pomimo takiego obowiązku – nie opłacają abonamentu RTV. Co jednak ciekawe, w tym roku postępowań jest dużo mniej niż w 2022.

Abonament radiowo-telewizyjny jest jednym z tych tematów, które od wielu lat budzą wiele emocji wśród Polaków. Wielu uważa go za relikt przeszłości, a pomysły na zastąpienie go bardziej nowoczesnym i dostosowanym do współczesnych czasów rozwiązaniem pojawiały się już niejednokrotnie. Niemniej jednak, poza rosnącymi stawkami, niewiele się w tej kwestii zmienia.

Zelżały kontrole abonamentu RTV

Co więcej, nie jest żadną tajemnicą, że wielu obywateli, na których spoczywa obowiązek uiszczania tej opłaty, stara się go unikać. Pomimo zapowiedzi walki z takim zjawiskiem, okazuje się, że kontrole w tym zakresie wyraźnie zelżały. Jest ich wyraźnie mniej niż rok wcześniej.

W pierwszym półroczu 2022 roku postępowań egzekucyjnych było blisko 25,5 tysiąca. Tymczasem między styczniem a czerwcem 2023 roku było ich mniej niż 6 tysięcy. Ponadto, kontrole przeprowadzane są przede wszystkim w firmach, a nie u osób prywatnych.

Tak znaczny spadek liczby postępowań może wynikać z kilku przyczyn. Z jednej strony, może to być efekt zmiany podejścia rządu do tej kwestii. Z drugiej strony, może to być wynik rosnącej świadomości obywateli.

Nie musisz wpuszczać kontrolera do domu

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującym prawem, żaden listonosz nie ma prawa przeprowadzić kontroli obowiązku rejestracji odbiorników. Nie ma więc obowiązku wpuszczania go do mieszkania. Podobnie, nie ma obowiązku wpuszczenia do domu kontrolerów delegowanych przez Pocztę Polską czy Urząd Skarbowy.

Choć Poczta Polska przekonuje, że należy umożliwić przeprowadzenie kontroli, prawnicy są raczej zgodni co do tego, że taki obowiązek nie występuje.

Jakie są kary za niepłacenie abonamentu radiowo-telewizyjnego?

Kara za niepłacenie abonamentu RTV może być dość surowa. W przypadku niezarejestrowanego radia wynosi ona 261 złotych, a za niezarejestrowany telewizor trzeba zapłacić 819 złotych. Dodatkowo, należy uregulować wszelkie zaległości za okres do pięciu lat wstecz.

Ze względu na to, że ostateczna kara może wynieść kilka tysięcy złotych, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może na wniosek abonenta rozłożyć ją na raty. W szczególnych przypadkach możliwe jest nawet umorzenie kary.

Kto musi płacić abonament RTV?

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującym prawem, abonament RTV musi opłacać każdy, kto posiada w domu, lokalu użytkowym lub pojeździe radio lub telewizor z możliwością odbioru sygnału. Przy czym w przypadku gospodarstw domowych pobierana jest tylko jedna opłata, niezależnie od liczby urządzeń.

Istnieją także pewne wyjątki – z abonamentu RTV zwolnione są między innymi osoby po 75. roku życia, inwalidzi wojenni i kombatanci, a także osoby niewidome i niesłyszące.

Źródło: Wirtualnemedia, Poczta Polska, inf. własna