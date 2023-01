Czy zastanawialiście się jak nieefektywne mogą być ćwiczenia, na rowerze treningowym, gdy tylko pedałujecie, nie zajeżdżacie gdziekolwiek, a praca czeka w kącie? Albo i rozrywka. Jeśli tak, to nowa propozycja Acera, biurko eKinekt BD 3, to coś dla was.

Czy inżynierowie w Acer czytają komiksy myśląc o laptopach? Patrząc się na ich ostatni znalazek można powiedzieć, że na pewno, któryś z nich ma w kolekcji pamięnta Księgę VI serii Tytus, Romek i A’Tomek. Jeśli nie kojarzycie o czym mowa, to obejrzyjcie i przeczytajcie fragment tego komiksu. Nie jest to może to, co dziś jest popularne, ale...

Nie mogłem powstrzymać się od takiego nawiązania, bo jakże inaczej potraktować biurko Acera, eKinekt BD 3, jak nie jako trenażer, dzięki któremu nie tylko utrzymamy formę, ale też uporamy się z innymi obowiązkami i… zaoszczędzimy trochę pieniędzy.



Obudowa mechanizmu rowerowego i blat biurka wykonana jest z tworzywa sztucznego z recyklingu pokonsumenckiego (PCR).

Prawdopodobnie wraz z testami tego biurka, które będą dokładnie rozpatrywać jego faktyczną ergonomię i przydatność jako urządzenia treningowego (bo nie jest to typowy trenażer), pojawią się też wyliczenia ile trzeba się napedałować, by zwrócił się jego koszt. A na razie znamy tylko cenę europejską, która wynosi 999 euro. Jak na trenażer to i mało i dużo, z naciskiem raczej na dużo. Lecz wszystko zależy od tego co potrafi eKinekt BD 3 i jak faktycznie jest wygodny.

Jak działa Acer eKinekt BD 3

Dokładnie tak jak w komiksie. Tylko, że zamiast maszyny do wytwarzania waty cukrowej, będziecie ładować swojego laptopa, telefon i cokolwiek tam macie w swoich zasobach, a można naładować poprzez kabelek USB. Może to być nawet ładowarka paluszków AA, bo są takie. eKinekt BD 3 wyposażono w dwa porty USB typu A i jeden portu USB typu C z funkcją ładowania dzięki pracy naszych mięśni.

eKinekt BD 3 przy pedałowaniu w tempie 60 obrotów na minutę, co jest z perspektywy treningowej jest zdrowym tempem, wygeneruje 75 Wh energii.

eKinekt BD 3 to połączenie biurka regulowaną wysokością blatu, które połączono z rowerkiem treningowym. Siadacie, zaczynacie pedałować, a energia sama popłynie przez porty USB. W czasie treningu można pracować na laptopie, oglądać filmy, a nawet grać, choć w tym przypadku może okazać się, że nasz wysiłek nie da rady wystarczająco szybko uzupełniać energii zużywanej na rozrywkę.

eKinekt BD 3 ma dwa tryby użytkowania. W trybie pracy blat zbliża się do siedziska i ułatwia przyjęcie postawy wyprostowanej. W trybie sportowym, możemy jak w trenażerze pochylić się i pokonywać tak nie tylko wirtualne kilometry.

Blat biurka ma podstawkę pod napoje, a także niewielki wyświetlacz, który informuje nas o efektach naszego treningu. To oczywiście dla tych, którzy w trakcie treningu wolą poczytać zwykłą książkę, prasę, czy obejrzeć film na większym ekranie niż ten w laptopie. Jest jednak też aplikacja eKinekt, która jeszcze atrakcyjniej informuje nas o postępach. Jej używanie przypomina używanie każdej innej aplikacji treningowej.



Tryb sportowy



Tryb pracy

eKinekt BD 3 nie jest jedynym rozwiązaniem, które pozwala połączyć funkcje treningowe z czymś więcej. Ba łączenie treningu z pracą czy rozrywką na rowerkach treningowych to coś z czym mamy do czynienia już od kilkudziesięciu lat. Są nawet specjalne „dynama”, które po zainstalowaniu na kole zwykłego roweru pozwolą ładować akcesoria przez USB w trakcie jazdy.

Lecz w swojej klasie, rowerowych biurek do pracy, eKinect BD 3 to chyba jeden z pierwszych jeśli nie pierwszy tego typu produkt. Jeśli nie, to dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Acer, cytat: komiks Tytus, Romek i A'Tomek Księga VI z 1971 roku