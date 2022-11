Firma Acer wchodzi na rynek kart graficznych. Jako pierwsze na rynku pojawią się nie GeForce’y, nie Radeony, ale… modele Intel Arc.

Firma Acer do tej pory była kojarzona z komputerami, laptopami i monitorami. Producent postanowił jednak wejść na rynek kart graficznych dla graczy – firmę przyciągnęła oferta nowych modeli Intela. Wcześniej tymi kartami zainteresował się ASRock.

Intel Arc A770 – Acer przygotował dopakowaną wersję

Producent zaprezentował model Acer Predator Arc A770 BiFrost OC, o którym pisaliśmy kilka tygodni temu. Jak się okazuje, to karta graficzna, którą będzie można normalnie kupić w sklepach (nie będzie przeznaczona tylko dla „gotowców”).

Specyfikacja? Producent zastosował układ graficzny Intel Alchemist ACM-G10 z 4096 jednostkami cieniującymi oraz 16 GB pamięci GDDR6 256-bit (czyli jest to wersja z większą pojemnością pamięci VRAM). Co warto podkreślić, karta została fabrycznie przyspieszona - z 2200 do 2400 MHz.

Do chłodzenia akceleratora wykorzystano autorski cooler z komorą parową i dwoma wentylatorami - po środku umieszczono turbinkę AeroBlade 3D (5. generacji), zaś przy krawędzi 92-milimetrowy wentylator FrostBlade 2.0. To oryginalne rozwiązanie, które podobno ma zapewniać optymalne temperatury.

Trzeba przyznać, że karta wygląda… dosyć nietypowo. Całość przyozdobiono efektownym podświetleniem RGB LED, którym można sterować z poziomu autorskiej aplikacji Predator BiFrost.

Specyfikacja karty graficznej Acer Predator Arc A770 BiFrost OC

układ graficzny: Intel Alchemist ACM-G10

procesory strumieniowe: 4096

taktowanie rdzenia: 2400 MHz

pamięć wideo: 16 GB GDDR6 256-bit

taktowanie pamięci: 16 000 MHz

wyjścia wideo: HDMI, 3x DisplayPort

zasilanie: 2x 8-pin

Ile kosztuje karta Intel Arc A770 od Acer Predator? Tanio nie jest...

Karta Acer Predator Arc A770 BiFrost OC pojawia się w pierwszych europejskich sklepach. Nie powinniśmy jednak liczyć na wyjątkowo opłacalną propozycję – konstrukcja została wyceniona na 399 dolarów, więc o 50 dolarów więcej niż za referencyjny model Intel Arc A770 Limited Edition.

Źródło: Acer, Inet