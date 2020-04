Ostatnie generacje procesorów Intela to głównie odświeżane konstrukcje, ale nadchodzi zmiana – modele Tiger Lake, które mają okazać się powiewem świeżości i przy okazji mogą namieszać na rynku laptopów. Producent oficjalnie potwierdził kiedy możemy się spodziewać ich premiery.

Intel przygotowuje całkowicie nowe procesory dla laptopów

Procesory Tiger Lake mają reprezentować 11. generację Core. Ważne jest jednak to, że będziemy mieli do czynienia z całkowicie nowymi konstrukcjami – producent zastosuje nową mikroarchitekturę i układ graficzny z generacji Xe. Jednostki będą wytwarzane w 10-nanometrowej litografii.

Zmiany powinny się przełożyć na wzrost wydajności i efektywności energetycznej (a więc też wydłużenie czasu pracy na baterii). Dodatkowo możemy liczyć na nowe funkcje - w tym zintegrowany kontroler Thunderbolt 4,



Gregory Bryant prezentuje procesor Tiger Lake na targach CES 2020 (foto: Marcin Jaskólski)

Według nieoficjalnych informacji, procesory Tiger Lake będą występować tylko w mobilnych wersjach: ultraniskonapięciowej Tiger Lake-Y, niskonapięciowej Tiger Lake-U i wydajnej Tiger Lake-H. Producent nie planuje wydania takich układów dla komputerów stacjonarnych (zamiast nich pojawią się modele Rocket Lake).

Kiedy premiera procesorów Intel Tiger Lake?

Podczas sprawozdania finansowego za pierwszy kwartał, Intel ujawnił także swoje priorytety na najbliższe miesiące. Dowiedzieliśmy się, że procesory Tiger Lake mają zadebiutować w połowie roku (zgodnie z wcześniejszymi przeciekami).

Co prawda producent nie ujawnił szczegółów na temat planowanych modeli, ale najprawdopodobniej będą to słabsze jednostki z serii Y i U, które znajdą zastosowanie w kompaktowych laptopach i miniaturowych komputerkach (jednym z nich zapewne jest niedawno odkryty model Core i7-1185G7). Na wersje Tiger Lake-H będziemy musieli poczekać trochę dłużej (co wydaje się logiczne, skoro niedawno zadebiutowały modele Comet Lake-H).

Źródło: Twitter @ Nathan Kirsch Legit Reviews, foto: Marcin Jaskólski

