Podczas wydarzenia IEM Katowice 2024 firma Acer zdecydowała się na prezentację swojego najnowszego produktu. Elektryczna hulajnoga Predator Extreme stanowi najnowszy dodatek do stale rozwijającej się linii e-mobilnych pojazdów tej firmy.

Jaka hulajnoga elektryczna sprawdzi się w trudnych warunkach? Odpowiedzią może być Predator Extreme, czyli maszyna, która została zaprojektowana z myślą o połączeniu kompaktowych rozmiarów z mocą i osiągami typowymi dla motocykla terenowego. Nowy Predator to prawdziwy potwór wśród hulajnóg. Bestia, predator, “forfiter”.

Sprzęt charakteryzuje się lekkim pochyleniem do przodu, a nisko położony środek ciężkości gwarantuje większą zwrotność i umożliwia jazdę po stromych wzgórzach, wąskich szlakach i pochyłościach.

Sprzęt stworzony do akrobacji

Solidna konstrukcja hulajnogi pozwala również na wykonywanie akrobacji, takich jak wheelie, skoki, skoki na krawężniki i nie tylko. Osoby dojeżdżające do pracy w mieście mogą płynnie przełączać się między trybami prędkości 6 km/h, 15 km/h i do 25 km/h (w zależności od przepisów krajowych).

Elektryczna hulajnoga Predator Extreme jest wyposażona w wymienny akumulator litowo-jonowy 10,5ah/36V, który znacznie zmniejsza emisję dwutlenku węgla w porównaniu z motocyklem. Akumulator można w pełni naładować w ciągu zaledwie 4 godzin, a na jednym ładowaniu można przejechać do 35 km. To zapewnia kierowcy większy zakres i elastyczność podczas dojazdu do pracy, szkoły lub na spotkanie z przyjaciółmi.

Valerie Piau, wiceprezes Acer EMEA, podkreśliła, że "Firma Acer wprowadza inteligentne i ekologiczne rozwiązania do oferty zrównoważonych technologii. Hulajnoga elektryczna Predator Extreme to nowy poziom rozrywki i mobilności".

Premiera Predator Extreme

Predator Extreme będzie dostępny w regionie EMEA w 2. kwartale 2024 r. Cena tego innowacyjnego pojazdu rozpoczyna się od 5699 PLN.

Źródło: Acer