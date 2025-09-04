Nadchodzi nowa generacja laptopów. Acer już pokazał pierwszy model

Podczas konferencji otwierającej targi IFA 2025 firma Acer zaprezentowała swojego pierwszego laptopa z nowym procesorem Intela – Panther Lake. Co prawda urządzenie ma zadebiutować dopiero za kilka miesięcy, jednak już teraz ujawniono pierwsze szczegóły.

Prezentacja nowych procesorów Intela nie była dużym zaskoczeniem – układy były zapowiadane już od kilku miesięcy. Sam miałem okazję sprawdzić testowy układ Intel Panther Lake podczas targów Computex 2025 na Tajwanie.

Do premiery przygotowują się również producenci laptopów, którzy opracowują pierwsze modele z nową generacją procesorów. Jednym z nich jest Acer, która pochwaliła się sprzętem podczas targów IFA 2025. Redakcja ComputerBase opisałą szczegóły sprzętu.

Pierwszy laptop z procesorem Intel Panther Lake

Swift 16 AI zostanie wyposażony w 16-calowy ekran OLED o rozdzielczości 3K. Zintegrowana grafika Panther Lake ma zapewnić wysoką jakość obrazu i płynność działania. Laptop otrzyma do 32 GB pamięci LPDDR5X, a szczegóły dotyczące pamięci masowej nie zostały jeszcze ujawnione – prawdopodobnie będą zależeć od konfiguracji cenowych.

Producent zapowiedział też szereg usprawnień konstrukcyjnych. Uwagę zwraca powiększony touchpad (podobno największy w tej klasie urządzeń) i obsługa rysika. Zmieniono również obudowę i klawiaturę, co ma poprawić ergonomię pracy na 16-calowym ekranie.

Do dyspozycji oddano m.in. dwa porty USB-C z Thunderbolt 4, jeden port USB, wyjście HDMI, a także czytnik microSD oraz gniazdo słuchawkowe. Acer potwierdził również obsługę Wi-Fi 7 i Bluetooth 6, co przygotowuje sprzęt na nadchodzące standardy łączności.

Laptop ma współpracować z platformą Intel AI Assistant Builde, która pozwala producentom komputerów i użytkownikom tworzyć oraz dostosowywać własnych asystentów opartych na sztucznej inteligencji. Umożliwia ona korzystanie z generatywnej AI do personalizacji, na przykład zmiany tła podczas wideokonferencji, automatyczne dostosowywanie ustawień systemu Windows, a także dostęp do specjalnych stref z dodatkowymi funkcjami.

Nowa generacja procesorów

Procesory Panther Lake mają zastąpić dotychczasowe modele Core Ultra 200V (Lunar Lake) i Core Ultra 200H (Arrow Lake).

Intel potwierdził, że nowa generacja wniesie ulepszone rdzenie procesora, wydajniejszą zintegrowaną grafikę, większe możliwości AI, a także wyższą efektywność energetyczną oraz dłuższy czas pracy na baterii.

Podczas prezentacji Acer pokazał także drugą wersję układu – Panther Lake-U. To mniejszy odpowiednik dotychczas prezentowanego Panther Lake-H, choć dla celów demonstracyjnych został osadzony w identycznym pakiecie BGA. W rzeczywistości Panther Lake-U będzie bardziej energooszczędny i przeznaczony do lżejszych konstrukcji.

Kiedy premiera?

Intel zapowiada, że kolejne informacje o Panther Lake będą ujawniane stopniowo w nadchodzących tygodniach. Pierwsze laptopy z nowymi procesorami trafią na rynek pod koniec 2025 r. Najważniejszej prezentacji należy jednak spodziewać się na targach CES 2026 w Las Vegas, gdzie Intel tradycyjnie prezentuje swoje najważniejsze premiery.