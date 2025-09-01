Acer na IFA 2025. Targi pod znakiem AI i gamingu
Jakich sprzętów możemy się spodziewać na stoisku marki Acer podczas targów IFA? W Berlinie prawdopodobnie poznamy nowe laptopy, komputery PC i handlehdy Nitro Blaze.
Już za kilka dni rozpoczną się tegoroczne targi IFA w Berlinie. Jednym z największych wystawców będzie Acer. Na stoisku giganta zobaczymy m.in. nowe komputery z AI, monitory oraz sprzęt dla graczy.
Acer na IFA 2025
W trakcie berlińskich targów IFA 2025 poznamy nowy sprzęt marki Acer. Firma koncentruje się na najnowszych technologiach, dbając jednocześnie o zrównoważony rozwój i stosowanie ekologicznych materiałów. Ten globalny trend widzimy zresztą nie tylko w podejściu Acera do produkcji sprzętu.
Nowe komputery Acer zadebiutują podczas IFA 2025
Jedną z najważniejszych nowości będą odświeżone laptopy z serii Acer Swift i Acer Aspire. Topowe modele dostaną procesory Intel Core Ultra oraz funkcje Microsoft Copilot+. Dla profesjonalistów i do zastosowania w biznesie będą przeznaczone nowe, ultracienkie laptopy. Acer pokaże też nowe komputery PC.
W nowościach Acera najprawdopodobniej zobaczymy silny nacisk na dłuższy czas pracy na baterii i wydajność. Jednocześnie producent próbuje wprowadzać coraz więcej materiałów przyjaznych dla środowiska. Mowa m.in. o recyklingowanych tworzywach wykorzystywanych do produkcji.
Być może zobaczymy kolejną interpretację pokazanego rok temu projektu Acer DualPlay. W 2024 r. zobaczyliśmy dość ciekawego laptopa do gier. Jego wyróżnikiem był odpinany kontroler, znajdujący się w miejscu touchpada.
Acer na IFA 2025 - nowy sprzęt dla graczy
Kolejne nowości to sprzęt dla graczy. Acer pokaże nowe handheldy z serii Acer Nitro Blaze. Powinniśmy zobaczyć trzy wersje: Blaze 11, Blaze 8 i Blaze 7, które zostały już przedstawione na targach CES w styczniu, ale wciąż nie trafiły do sprzedaży. Blaze 8 jest przedstawiany jako czarna, smukła konsola do gier, która obsłuży dużą bibliotekę tytułów. Handheldy posiadają system Windows i wydajne podzespoły.
Podczas targów IFA 2025 Acer powinien też ogłosić datę wprowadzenia sprzętu gamingowego Nitro Blaze do sprzedaży. Dowiemy się też, na jakich rynkach pojawią się handheldy.
