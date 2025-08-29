Lenovo pracuje nad nietypowym laptopem. Prezentacja na IFA 2025

Lenovo pracuje nad koncepcyjnym laptopem Project Pivo, który ma wyróżniać się możliwością zmiany orientacji ekranu. Jego prezentacja odbędzie się podczas targów IFA 2025.

Lenovo ma zwyczaj prezentowania koncepcyjnych urządzeń podczas targów elektroniki użytkowej. Część z nich pozostaje jedynie w sferze pomysłów, ale niektóre trafiają do masowej produkcji – tak np. było w przypadku laptopa ze składanym ekranem, który zadebiutował jako Lenovo ThinkPad X1 Fold 16.

Laptop z obracanym ekranem

Jak informuje Evan Blass, podczas targów IFA 2025 powinniśmy zobaczyć Project Pivo – koncepcyjnego laptopa, którego największą innowacją jest możliwość zmiany orientacji ekranu.

Urządzenie wyposażono w obracany wyświetlacz. Domyślnie ustawiony jest on w pozycji poziomej, tak jak w standardowych laptopach, ale można go obrócić do pozycji pionowej – podobnie jak w trybie pivot w monitorach komputerowych (stąd nazwa projektu).

Na razie nie wiadomo, jaka będzie specyfikacja techniczna laptopa ani czy w ogóle trafi do sprzedaży. Myślicie, że laptop z obracanym ekranem mógłby zdobyć popularność na rynku?

Nowe tablety

Przy okazji warto dodać, że na stoisku Lenovo będzie można zobaczyć także nowe laptopy z linii IdeaPad Plus i Yoga Tab. Tutaj też póki co nie znamy szczegółów dotyczących specyfikacji.

Urządzenia będzie można zobaczyć na targach IFA 2025 w dniach 5-9 września 2025 r. w Berlinie.