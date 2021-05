Konferencja Global Press Conference [email protected] to dobra okazja, aby zapoznać się z nowościami firmy Acer - jedną z ciekawszych nowości jest laptop Swift X, który łamie stereotypy dotyczące mobilnego sprzętu.

Przyzwyczailiśmy się, że biznesowe laptopy nie oferują dobrych osiągów. Tym razem ma być inaczej – Acer Swift X to propozycja adresowana głównie do kreatywnych profesjonalistów, twórców treści i streamerów. Co w nim takiego wyjątkowego?

Acer Swift X to laptop, który łamie stereotypy

Acer Swift X (SFX14-41G) na pierwszy rzut oka wygląda niepozornie. Producent postawił na metalową obudową o stonowanej stylistyce – mamy do czynienia z 14-calową konstrukcją, przy czym całość ma niecałe 18 mm grubości i waży 1,39 kg.

Urządzenie wyposażono w wyświetlacz IPS Full HD z wąskimi ramkami, który cechuje się jasnością 300 nitów i 100% pokryciem palety barw sRGB. Co więcej, technologia BlueLightShield firmy Acer chroni oczy użytkownika przed nadmiernym zmęczeniem podczas długotrwałej pracy.

Do dyspozycji oddano dwa porty USB 3.0, jeden USB-C, wyjście HDMI i złącze audio, a także szybką łączność bezprzewodową Wi-Fi 6. Model Swift X wyposażono także w czytnik linii papilarnych, pozwalający na bezpieczne logowanie za pomocą Windows Hello oraz w funkcję eliminacji hałasu, która dzięki rozwiązaniom AI zapewnia lepszą jakość rozmów wideo.

Niepozorna obudowa skrywa jednak bardzo wydajne podzespoły. W środku znalazł się procesor AMD Ryzen 7 5800U, 16 GB pamięci RAM, a także karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Oprócz tego przewidziano dysk SSD o pojemności do 2 TB. Za zasilanie odpowiada bateria 59 Wh, która umożliwia nawet 17 godzin pracy (dodatkowym atutem jest tutaj funkcja szybkiego ładowania).

Warto dodać, że producent zadbał też o odpowiednią wentylację podzespołów. Swift X korzysta ze specjalnego systemu chłodzenia ze smukłym wentylatorem i dwoma ciepłowodami. Dodatkowo w klawiaturze znalazły się wloty powietrza (podobno dzięki nim komputer jest w stanie odprowadzić na zewnątrz 8-10% więcej ciepła) .

Acer Swift X – zainteresowani muszą jeszcze trochę poczekać

Acer Swift X to pierwszy tak wydajny laptop z linii Swift - można powiedzieć, że urządzenie łączy modele typowo do pracy z konstrukcjami dla twórców treści. Czy znajdą się chętni? Pewnie tak.

Acer Swift X będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: niebiesko-srebrnej, złoto-srebrnej i różowo-srebrnej. Laptop ma trafić do sprzedaży na przełomie czerwca i lipca – podstawowa konfiguracja została wyceniona na 3999 złotych.

Źródło: Acer