Nvidia kontynuuje ofensywę na rynku gamingowych laptopów. Tym razem producent przygotował propozycje dla tańszych konstrukcji, które mogą zaskoczyć niejednego gracza.

Na rynku debiutują kolejne karty graficzne Nvidia Ampere dla laptopów - tym razem to modele GeForce RTX 3050 i 3050 Ti z niższego segmentu

Nowe układy znajdą zastosowanie w tańszych laptopach do gier i podstawowych, mobilnych stacjach roboczych

Nowe karty zapewniają obsługę Ray Tracingu i DLSS, a przy tym są nawet 2-krotnie wydajniejsze od poprzednika

Laptopy z nowymi kartami wkrótce pojawią się na rynku - najtańsze mają kosztować około 4000 złotych

Karty graficzne GeForce RTX 3000 zrobiły sporo zamieszania w gamingowych laptopach, ale do tej pory były one dostępne tylko w modelach ze średniej lub wyższej półki. W końcu doczekaliśmy się konstrukcji z niższego segmentu.

Premiera graficznych kart GeForce RTX 3050 i GeForce RTX 3050 Ti - specyfikacja

Mowa o modelach GeForce RTX 3050 i GeForce RTX 3050 Ti, które znajdą zastosowanie w tańszych laptopach do grania oraz mobilnych stacjach roboczych (np. zgodnych ze standardem Nvidia Studio).

Model GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3050 Ti GeForce RTX 3050 Generacja Nvidia Ampere Nvidia Ampere Nvidia Ampere Nvidia Ampere Nvidia Ampere Układ graficzny Ampere GA104 Ampere GA104 Ampere GA106 Ampere GA107 Ampere GA107 Jednostki CUDA 6144 5120 3840 2560 2048 Jednostki Tensor 192 160 120 80 64 Jednostki RT 48 40 30 20 16 Taktowanie GPU 1245 - 1710 MHz 1290 - 1620 MHz 1283 - 1703 MHz 1035 - 1695 MHz 1057- 1740 MHz Pamięć wideo 8 GB GDDR6 256-bit

16 GB GDDR6 256-bit 8 GB GDDR6 256-bit 6 GB GDDR6 192-bit 4 GB GDDR6 128-bit 4 GB GDDR6 128-bit Pobór mocy 80 - 150+ W 80 - 125 W 60 - 115 W 35 - 80 W 35 - 80 W

Specyfikacja? Karty bazują na układzie graficznym Nvidia Ampere GA107 – w zwykłym modelu RTX 3050 dysponuje on 2048 jednostkami cieniującymi, natomiast w RTX 3050 Ti przewidziano 2560 jednostek cieniujących. W obydwóch przypadkach udostępniono również 4 GB pamięci GDDR6 128-bit.

Układy obsługują wyjścia HDMI 2.1 oraz DisplayPort 1.4, a do komunikacji z procesorem wykorzystano interfejs PCI-Express 4.0. Warto dodać, że zapewniono tutaj również wsparcie dla technologii Reflex, a także Ray Tracing i DLSS (w tym segmencie wydajnościowym jest to nowość).

Podobnie jak wydajniejsze modele, karty GeForce RTX 3050 i GeForce RTX 3050 Ti występują w różnych wariantach energetycznych (co też ma przełożenie na różne taktowania rdzenia i wydajność układów).

Niższy segment, ale na wydajność nie powinniśmy narzekać

No właśnie, na jaką wydajność możemy liczyć? Jak na ten segment ma być naprawdę dobrze.

Producent chwali się, że GeForce RTX 3050 Ti ma być o kilkadziesiąt procent wydajniejszy od GeForce GTX 1650 Ti, a po włączeniu technologii DLSS przewaga jest blisko 2-krotna (oczywiście wszystko zależy od tytułu i tego czy obsługuje daną funkcję). Nie wspominając o tym, że stary GTX nie pozwala na odpalenie gier korzystających z Ray Tracingu.

Nowe karty sprawdzą się również w akceleracji tworzenia treści. GeForce RTX 3050 Ti pozwala przyspieszyć edycję filmu 4K nawet 7-krotnie i edycję zdjęć nawet 4-krotnie względem konfiguracji bazujących tylko na nowych procesorach Intel Core 11. generacji. Robi wrażenie!

Ile kosztuje laptop z GeForce RTX 3050?

Jak wspomnieliśmy we wstępie, karty GeForce RTX 3050 i RTX 3050 Ti znajdą zastosowanie w tańszych laptopach do gier i podstawowych stacjach roboczych. Ceny najtańszych konfiguracji mają zaczynać się od 799 dolarów (czyli około 4000 złotych). Pierwsze niebawem trafią do sprzedaży.

Premiera nowych kart na pewno umocni pozycję Nvidii na rynku laptopów do gier… a przynajmniej przez pewien czas. Wiemy bowiem, że konkurencja nie ma zamiaru odpuszczać i wkrótce planuje wypuścić nową generację mobilnych Radeonów RX6000M. Może w końcu doczekamy się jakiegoś poważniejszego starcia?

Źródło: Nvidia

