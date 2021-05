Laptop na początek przygody z gamingiem, przenośne komputery dla maniaków gier i monitor, który zapewni komfortową rozgrywkę. To nowości HP spod znaku OMEN i Victus.

Victus by HP 16 – zupełna nowość

Listę gamingowych premier HP w maju otwiera pierwszy reprezentant nowej rodziny Victus kierowanej do osób rozpoczynających swoją przygodę ze światem elektronicznej rozrywki. Sprzęt o nazwie Victus by HP 16 to dobrze prezentujący się laptop dla graczy wyposażony w 16-calowy wyświetlacz – niemal bezramkowy, dzięki czemu komputer zajmuje niemal tyle samo miejsca, co jego 15-calowi bracia. W zależności od wybranego wariantu możemy ponadto liczyć nawet na rozdzielczość QHD i odświeżanie 165 Hz.

Choć jest ważny, ekran to nie wszystko. Victus by HP 16 ma jednak więcej atutów. W najlepiej wyposażonych wersjach laptop ma na pokładzie procesor Intel Core i7 11. generacji lub AMD Ryzen 7 5. generacji, kartę graficzną aż do GeForce RTX 3060 lub Radeon RX 5500M, nawet 32 GB pamięci RAM i SSD o pojemności sięgającej 1 TB. Odpowiednie chłodzenie zapewniają szerokie otwory wentylacyjne, a dopełnieniem całości jest fakt, że to produkt „eko”. Wykorzystane w nim tworzywo sztuczne pochodzi z recyklingu – poddać mu można także opakowanie i wypełnienie. Cena – od 3649 zł.

Są też laptopy OMEN 16 i OMEN 17

Równocześnie na rynku debiutują nowe laptopy spod znaku OMEN: 16-calowy OMEN 16 i 17-calowy OMEN 17. Cechy charakterystyczne? Po pierwsze: wyświetlacze IPS o rozdzielczości do QHD, odświeżaniu do 165 Hz, czasie reakcji na poziomie 3 ms i 100-procentowym pokryciu palety sRGB. Po drugie: wydajne chłodzenie. Po trzecie: łatwy dostęp do SSD i RAM-u, co sprzyja modernizacji zestawu. Po czwarte: łączność Wi-Fi 6E oraz Thunderbolt 4. I wreszcie po piąte: (wykorzystane w produkcji) aluminium z recyklingu.

W przypadku laptopów OMEN 16 możesz spodziewać się specyfikacji nawet na poziomie procesora Intel Core i7 11. generacji lub AMD Ryzen 9 5. generacji i karty graficznej GeForce RTX 3070. Z kolei konfiguracje OMEN 17 mogą być jeszcze potężniejsze i dochodzić do procesora Intel Core i9 11. generacji oraz grafiki GeForce RTX 3080 z 16 GB pamięci wideo. Ceny tych pierwszych rozpoczną się od 6399 zł, a drugich – od 7499 zł.

Monitor dla gracza: OMEN 25i

Oprócz laptopów firma HP zaprezentowała także nowy monitor gamingowy OMEN 25i. To pierwszy model z autorską funkcją Eye Ease, której zadaniem jest redukcja zmęczenia oczu podczas rozgrywki. Urządzenie może pochwalić się panelem IPS, 1-milisekundowym czasem reakcji, jasnością 400 nitów oraz odświeżaniem 165 Hz i obsługą zarówno AMD FreeSync Premium Pro, jak i Nvidia G-Sync Compatibility. Nie bez znaczenia są też takie ciekawostki jak Shadow Vision (poprawa widoczności detali w ciemnych fragmentach), Edge Precision (korekcja ostrych obrazów) czy dynamiczny celownik.

Premiery wszystkich tych nowych urządzeń spodziewamy się w wakacje – monitor powinien być dostępny już w lipcu, a laptopy miesiąc później.

Źródło: HP