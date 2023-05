ADATA zaprezentowała na targach Computex 2023 całą gamę dysków SSD. Największe wrażenie zrobił prototypowy model NeonStorm, w którym zastosowano chłodzenie cieczą.

Dyski SSD NVMe oferują coraz lepsze osiągi, ale przy okazji wymagają też coraz efektywniejszego chłodzenia. Firma ADATA wpadła na pomysł... dysku z chłodzeniem cieczą. Sprzęt mieliśmy okazję zobaczyć na targach Computex 2023.

Dysk SSD z chłodzeniem wodnym

Mowa o prototypowym modelu ADATA XPG NeonStorm, który został wyposażony w kontroler Silicon Motion SM2508 i kości pamięci 3D TLC NAND. Nośnik ma osiągać świetne transfery - 14 000 MB/s przy sekwencyjnym odczycie i 12 000 MB/s przy sekwencyjnym zapisie (oznacza to, że mamy do czynienia z jednym z najwydajniejszych dysków SSD pod PCIe 5.0 x4).

Kluczową rolę w modelu XPG NeonStorm odgrywa specjalne chłodzenie, które łączy chłodzenie powietrzne i chłodzenie wodne – producent zastosował tutaj specjalną konstrukcję z radiatorem, aluminiowym rdzeniem, pojemnikiem z cieczą i dwoma wentylatorkami. Takie rozwiązanie podobno przekłada się na 20% lepsze odprowadzanie ciepła względem standardowych konstrukcji.

Dysk wygląda zjawiskowo, więc od razu przyciągnął uwagę zwiedzających. Mamy jednak pewne obawy co do zastosowanej konstrukcji. Chłodzenie ma spory rozmiar, więc może kolidować z kartami graficznymi. Nie wiadomo też, jak wygląda kwestia głośności wentylatorków. Trzeba będzie go sprawdzić w praktyce (o ile w ogóle trafi do masowej produkcji).

Źródło: inf. własna. Fot: Wojciech Spychała