TORMENTOR ma spore szanse na to, aby zagościć w zestawieniach najbardziej brutalnych gier wszech czasów. Madmind Studio zamierza przekroczyć kolejne granice.

TORMENTOR nową grą Madmind Studio

Nie da się ukryć, że Madmind Studio to ta z polskich ekip, która obrała sobie za cel przygotowywanie gier budzących spore kontrowersje. Nie brakuje ich w przypadku Agony czy zbliżającego się do premiery Succubus, ale niewykluczone, że jeszcze więcej wywoła ich zapowiedziany teraz TORMENTOR.

W tym przypadku gracze nie odwiedzą piekła, nie spotkają też demonów. Wcielą się w chorego psychicznie mężczyznę dodatkowo nakręcającego się eksperymentalnym narkotykiem. Wszystko wskazuje na to, że głównym celem rozgrywki będzie jak najbardziej wymyślne torturowanie kolejnych ofiar (te można będzie tworzyć samemu poprzez dostępny edytor), bezpośrednio lub przy pomocy zbudowanych pułapek.

Horror na PC i nowe konsole

Data premiery TORMENTOR pozostaje póki co nieznana. Ciekawe też, która firma zdecydują się ją wydać, bo pomysł jest naprawdę kontrowersyjny. Ujawniono, że TORMENTOR jest przygotowywany z myślą o konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X oraz PC. Pojawił się już nawet na platformie Steam, tam też można już teraz zapoznać się z wymaganiami sprzętowymi. Chociaż wybrano najwydajniejsze platformy sprzętowe, raczej nie będzie to produkcja przyciągająca dopracowaną do perfekcji oprawą graficzną.

Minimalna konfiguracja sprzętowa:

OS: Windows 7 / 8 / 10

procesor: Intel Core i3 3.2 GHz / AMD Phenom II X4 955 3.2 GHz

8 GB RAM

karta graficzna: Radeon R9 280 / Nvidia GeForce GTX 660

15 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Zalecana konfiguracja sprzętowa:

OS: Windows 7 / 8 / 10

procesor: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 1600

16 GB RAM

karta graficzna: Radeon RX 580 / Nvidia GeForce GTX 1060 6GB

20 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Co sądzicie o pierwszych informacjach i materiałach promujących TORMENTOR? Czy twórcy nie idą tutaj już za daleko?

Źródło: Tormentor Game

