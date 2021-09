Prowadzisz sklep internetowy i chcesz poprawić obsługę klienta, a przy okazji zwiększyć sprzedaż? Nadchodzący meetup może być czymś, co cię zainteresuje.

Sztuczna inteligencja i Google Cloud w obsłudze klienta

Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż w e-commerce, wzmacniać lojalność klientów, usprawnić proces ich obsługi i rozwijać platformę w taki sposób, by zwiększać nie tylko jej wydajność, ale też zadowolenie użytkowników? Już w przyszłym tygodniu będzie okazja, by o tym porozmawiać. We wtorek, 7 września, odbędzie się meetup pod tytułem Sztuczna inteligencja i Google Cloud w obsłudze klienta.

Meetup jest kierowany do właścicieli sklepów internetowych oraz osób odpowiedzialnych za obsługę klienta w tychże. Wydarzenie odbędzie się online, a udział można w nim wziąć za darmo. Trzeba się tylko wcześniej zarejestrować, bo liczba miejsc jest ograniczona. Możesz to zrobić, klikając ten link.

Czego dowiesz się podczas meetupu?

W głównej części wydarzenia, które rozpocznie się o godzinie 10.00, obejrzymy i posłuchamy trzech prelekcji, z których każda potrwa około pół godziny. Najpierw Wioletta Lamot-Majewska z FOTC opowie o Recommendation AI i o tym, jak odpowiadanie na prawdziwe intencje klienta może przynieść olbrzymi wzrost zysku w handlu elektronicznym.

Później głos zabierze Beniamin Gołąbek z VirtusLab, którego prezentacja poświęcona będzie tworzeniu i rozwijaniu skalowalnego produktu consumer AI. Następnie Ewa Gruszka z Google Cloud przedstawi najciekawsze wdrożenia rozwiązania Contact Center AI na polskim rynku – to rozwiązanie od Google Cloud jest pomocne w kontakcie z klientami, a równocześnie zapewnia bardzo swobodną konwersację.

Po prelekcjach przewidziano możliwość zadania pytań, na które odpowiedzą prelegenci. Całość powinna zakończyć się przed południem.

benchmark.pl partnerem wydarzenia

Wydarzenie jest organizowane przez FOTC, a serwis benchmark.pl jest jednym z jego partnerów.

Źródło: FOTC, informacja własna