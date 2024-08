AI jak policja. W Argentynie powołano specjalną jednostkę

W Argentynie powołano nową jednostkę AI ds. bezpieczeństwa. UIAAS będzie monitorować media społecznościowe i analizować dane, aby zapobiegać przestępstwom. Decyzja budzi kontrowersje ze względu na obawy o prawa człowieka.

W Argentynie powołano Jednostkę Sztucznej Inteligencji ds. Bezpieczeństwa (UIAAS). Prezydent Javier Milei ogłosił jej utworzenie, a jej zadaniem będzie monitorowanie otwartych platform społecznościowych, aplikacji i stron internetowych w celu wykrywania potencjalnych zagrożeń. Rezolucja o powołaniu UIAAS została wydana przez Ministerstwo Bezpieczeństwa 26 lipca 2024 roku, jak podaje rmf24.pl.

Zakres działań UIAAS

Jednostka będzie podlegać Ministerstwu Bezpieczeństwa i zajmować się zapobieganiem, wykrywaniem oraz ściganiem przestępstw z użyciem sztucznej inteligencji. Jej zadania obejmują patrolowanie przestrzeni wirtualnej oraz analizę obrazów z kamer w czasie rzeczywistym. Będzie również wykorzystywać algorytmy uczenia maszynowego do przewidywania przyszłych przestępstw. W skład UIAAS wejdą policjanci i funkcjonariusze innych służb bezpieczeństwa.

Kontrowersje i obawy

Według The Guardian, Amnesty International ostrzegła, że działania UIAAS mogą naruszać prawa człowieka. Mariela Belski, dyrektor Amnesty International Argentyna, podkreśliła, że masowa inwigilacja może ograniczać wolność wypowiedzi i zachęcać do autocenzury. Porównania do filmu "Raport mniejszości" podkreślają futurystyczny charakter nowych metod zwalczania przestępczości, co budzi różne reakcje wśród społeczeństwa i ekspertów.

Chociaż AI zwiększa skalę i szybkość działań, budzi to obawy o etyczne wykorzystanie technologii. Warto zauważyć, że to człowiek podejmuje ostateczne decyzje. Mimo technologicznej zaawansowania, wizja buntu maszyn rodem z filmów science fiction pozostaje fantazją - jeszcze.