Testujemy Outriders i sprawdzamy na jakie przyśpieszenie można liczyć po włączeniu DLSS. Oczywiście ta opcja jest dostępna dla posiadaczy kart GeForce RTX.

Gra Outriders polskiego studnia People Can Fly okazała się niespodziewanie strzałem w dziesiątkę i bije rekordy popularności. Ale dziś krótko i bez zbędnych ceregieli - gra obsługuje technologię DLSS, więc sprawdzimy jakiego przyśpieszenia można się spodziewać.

Warto przypomnieć dwie rzeczy - na Steamie można znaleźć demo Outriders oraz, że gra będzie dostępna w abonamencie Xbox Game Pass.

Outriders - jak gra przyśpiesza dzięki technologii DLSS?

W platformie testowej wykorzystaliśmy kartę graficzną Gainward GeForce RTX 3070 Phantom oraz procesor AMD Ryzen 7 3700X z pamięciami taktowanymi 3600 MHz (2 x 8 GB). Outriders nie ma jakichś kosmicznych wymagań, więc skupiliśmy się na rozdzielczości 4K UHD oraz ustawieniach Ultra.

Outriders - testy wydajnościowe z włączona i wyłączoną technologią DLSS

Gotowi do grania w Outriders? Hola hola, nie tak prędko - najpierw zainstalujcie najnowsze sterowniki. Na początek dla tych, którzy lubią materiały wideo - krótkie porównanie wydajności w natywnej rozdzielczości 3840 x 2160 oraz z DLSS na poziomie zbalansowanym. Liczniki klatek na sekundę znajdziecie w lewym górnym rogu.

W Outriders znajdziemy kilka ustawień DLSS, a konkretnie - Jakość, Zbalansowany, Wydajność i Ultra Wydajność. Przetestowaliśmy dwa z tych trybów, ale to pozwala na prostą estymację pozostałych ustawień.

Outriders - 3840 x 2160, ultra

[kl./s.]

DLSS Ultra wydajność 118

98 DLSS Zbalansowany 83

70 Bez DLSS 56

47 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Gra oferuje bardzo przyzwoitą wydajność nawet bez technologii DLSS, bowiem mówimy tu o prawie 60 klatkach na sekundę w 4K UHD i ustawieniach ultra - na mocnej, ale przecież nie topowej karcie.

Obecnie technologia DLSS (2.0) działa tak dobrze, że na statycznych zrzutach ekranowych bardzo trudno stwiedzić kiedy jest włączona, a kiedy nie. Zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z ustawieniami zbalansowanymi i dynamicznie zmieniającym się środowiskiem, jak na screenshocie powyżej.

GeForce RTX 3070 wydaje się być idealnie skrojoną kartą do grania w Outriders w wysokich rozdzielczościach. Jeśli ponad 50 klatek na sekundę nie satysfakcjonuje nas w 4K UHD, to po prostu włączamy do akcji DLSS.

Firma AMD wciąż nie zaprezentowała swojej odpowiedzi na technologię NVIDIA DLSS, czyli FidelityFX Super Resolution (FSR) - ale wiemy, że prace trwają, a efekty poznamy... kiedyś.

