Alba – A Wildlife Adventure i Shadow Tactics to kolejne gry, o jakie można poszerzyć swoją bibliotekę na Epic Games Store.

Dwie darmowe gry na Epic Games Store

Cotygodniowe rozdawnictwo Epic Games Store to dla wielu osób spory (a może i największy) magnes przyciągający do tego sklepu. Dodatkowo w ostatnich tygodniach najczęściej mowa w liczbie mnogiej, tym razem także.

Do 17 listopada do godziny 17:00 naszego czasu można przypisywać do swojego konta Alba – A Wildlife Adventure oraz Shadow Tactics.

Dla kogo Alba – A Wildlife Adventure i Shadow Tactics?

Alba – A Wildlife Adventure to mniej znana propozycja z przygotowanego grona. Nie znaczy to jednak, że mało interesująca. Jeśli spojrzeć na średnią ocen, to jest naprawdę nieźle, bo 79% wśród dziennikarzy i 81% wśród graczy.

To gra przygodowa od twórców Monument Valley. Wyróżnia się oprawą, ręcznie rysowaną grafiką i ścieżką dźwiękową w hiszpańskim klimacie. Dlaczego akurat taką? Akcja rozgrywa się na śródziemnomorskiej wyspie. Bohaterka postanawia pomóc zwierzęciu w niebezpieczeństwie, co okazuje się wstępem do znacznie poważniejszej misji.

W przypadku Shadow Tactics można mówić o jeszcze wyższych ocenach, w przypadku tej produkcji średnie sięgnęły aż 85%. To już coś dla innego grona odbiorców. Twórcy mówią o skradance taktycznej i jest to jak najbardziej słuszne określenie. Względem Alba – A Wildlife Adventure nie tylko mechanika jest inna, klimat i oprawa również.

Shadow Tactics zabiera graczy do Japonii z roku 1615. Przejmujący władzę nowy Szogun stara się wyegzekwować ogólnokrajowy pokój. Nie bazuje jednak na mediacjach, ale na grupie specjalizującej się w zabójstwach, sabotażu i szpiegostwie. To 5-osobowa drużyna, której poczynaniami można pokierować. Zadania są ciekawe, bywają naprawdę trudne, a dodatkowo można liczyć na sporą swobodę podczas ich realizacji.

Źródło: epicgames