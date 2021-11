To już niemal pewne - Allegro poinformowało dziś o przejęciu Mall Group i WE|DO. Choć potrzebne są jeszcze zgody od państwowych organów, polska platforma e-commerce wkrótce wzmocni swoją pozycję na rynku.

Kwota transakcji robi wrażenie. Przejęcie kosztowało Allegro ponad 4 miliardy złotych

Transakcja jest już dopięta na ostatni guzik, a jej kwota opiewa na 881 mln euro. Do finalizacji niezbędne jest jeszcze uzyskanie koniecznych zgód ze strony organów antymonopolowych oraz nadzoru.

Po ich uzyskaniu w planowanym terminie do pierwszego półrocza 2022 roku Allegro oficjalnie przejmie czeskie Mall Group oraz przedsiębiorstwo logistyczne WE|DO funkcjonujące m.in. na obszarze Czech i Słowacji.

Przejęcie grupy Mall przez Allegro to korzyść również dla użytkowników platformy, którzy zyskają szerszy dostęp do kupujących i sprzedających.

Allegro będzie mieć 18 milionów klientów

Ten wynik to nie tylko świetna wiadomość dla zarządu Allegro, które dzięki przejęciu Mall Group umocni swoją pozycję na rynku e-commerce, ale również dla sprzedających i kupujących. “Wspólna baza ok. 135 tys. sprzedawców pozwoli wystawić ofertę na platformie i sprzedawać w całym regionie” - mówi prezes Allegro, Francois Nuyts. Kupujący będą mieć dostęp do ofert o możliwie atrakcyjnych cenach, z kolei sprzedający - do szerszego grona potencjalnych klientów.

Choć kwota transakcji (ponad 4 miliardy złotych) wydaje się być wysoka - warto mieć na uwadze, że gra toczy się o dostęp do rynku detalicznego o wartości ponad 1,1 bln zł, w którym funkcjonuje aż 70 mln konsumentów. Sama transakcja jest swoją drogą największą w regionie.

Prezes Allegro - Francois Nuyts

Dajcie znać w komentarzach, czy jesteście aktywnymi klientami Allegro.

Źródło: allegro.pl