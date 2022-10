W kategorii multisportowych smartwatchów Garmin od lat jest mocnym liderem. Amazfit, który do tej pory kierował swoje zegarki raczej do osób o mniejszych wymaganiach, postanowił jednak spróbować mu zagrozić. Tak zrodził się Falcon.

Amazfit Falcon to multisportowy smartwatch klasy premium

Funkcjonalność i wytrzymałość mają być największymi atutami smartwatcha Amazfit Falcon. To „inteligentny” zegarek sportowy ze wzmocnioną, tytanową konstrukcją o wysokiej odporności na uszkodzenia i wytrzymującą zanurzenie nawet w głębokiej wodzie (spełnia wymogi klasy 20 ATM). Takiego gadżetu Amazfit jeszcze nie miał w swoim portfolio.

Szeroka funkcjonalność i dobry ekran

Falcon powstał z myślą o wyczynowcach. Obsługuje sześć systemów satelitarnych (jest i dwuzakresowy GPS) – pomaga w orientacji w terenie, a także w odnalezieniu najszybszej drogi do celu. Do dyspozycji użytkowników oddaje też ponad 150 trybów treningowych oraz takie funkcje jak pulsometr, pulsoksymetr czy monitor snu i stresu.

Wszystkie te informacje wyświetlane są na dotykowym ekranie AMOLED o rozmiarze 1,28 cala, rozdzielczości 416 x 416 pikseli i jasności sięgającej 1000 nitów, dzięki czemu na dobrą czytelność można liczyć nawet w pełnym słońcu. Dla dodatkowej ochrony wyświetlacz został także pokryty szafirowym szkiełkiem, a dopełnieniem całości jest powłoka zapobiegająca pozostawaniu odcisków palców.

Oprócz wyświetlania ich na ekranie smartwatch może także przesyłać dane do aplikacji Zepp Coach z opcją synchronizacji z Google Fit, Apple Health, Relive, Strava czy Adidas Running. Wypada też wspomnieć o łączności Bluetooth i Wi-Fi oraz o pojemnym akumulatorze (500 mAh) zapewniającym do dwóch tygodni działania między ładowaniami.

Ile kosztuje Amazfit Falcon?

Europejska premiera zegarka już za nami. W Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii można go kupić za 500 euro. Jest to więc zatem nie tylko najbardziej zaawansowany, ale też najdroższy smartwatch z rodziny Amazfit. Wciąż jednak tańszy niż konkurencja spod znaku Garmina. Testy wykażą, czy porównania są jednak w ogóle uzasadnione. Specyfikacja sugeruje, że tak, ale suche dane to przecież nie wszystko.

Źródło: Amazfit, GSMArena