TicWatch GTX to smartwatch dla osób, które poszukują gadżetu z podstawową funkcjonalnością w atrakcyjnej cenie. Przyjrzyjmy się dokładniej temu, co ma do zaoferowania ten zegarek.

Mobvoi pracuje nad nowym smartwatchem z Wear OS, który będzie miał na pokładzie nowego Snapdragona Wear 4100. Zanim jednak doczekamy się tego wydajnego i funkcjonalnego zegarka, światło dzienne ujrzy stosunkowo tani TicWatch GTX. To propozycja dla ciebie, jeśli nie masz zbyt dużych wymagań, ale nie chcesz też kupować „byle-czego”.

Smartwatch TicWatch GTX - okrągły wyświetlacz i niezła funkcjonalność

TicWatch GTX ma okrągły, 1,28-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 240 x 240 pikseli. Nie możemy powiedzieć tego na pewno, ale wygląda, jakby znajdował się wewnątrz aluminiowej ramki. Z boku znajdują się natomiast dwa przyciski, które ułatwią obsługę. A skoro już przy niej jesteśmy, to co do zaoferowania ma ten smartwatch?

Nowy TicWatch wyświetli oczywiście powiadomienia ze smartfona – żadne wiadomości czy połączenia nie umkną więc naszej uwadze. Poza tym możemy liczyć na prognozę pogody, stoper i minutnik, alarmy czy sterowanie odtwarzaczem muzycznym. Producent zadbał też o monitoring snu i całodobowy pomiar tętna, a także 14 trybów treningowych, na czele z bieganiem, jazdą na rowerze, spacerowaniem, wspinaczką i pływaniem. Zegarek jest wodoszczelny zgodnie z klasą IP68.

Akumulator o pojemności 200 mAh pozwala smartwatchowi działać do 10 dni na jednym ładowaniu, a to ostatnie trwa około 2 godzin. Niskie zużycie energii, a przy tym niezawodne połączenie gwarantuje z kolei moduł Bluetooth 5.0.

Ile kosztuje TicWatch GTX? Cena zachęca do zakupu smartwatcha

Smartwatch TicWatch GTX kosztuje 72 dolary, co czyni z niego bardzo atrakcyjną propozycję dla mniej wymagających użytkowników. Można w nim widzieć na przykład tańszą alternatywę dla zegarka Amazfit GTR Lite. To jednak, czy będzie z nim w stanie konkurować, okaże się po 3 września, kiedy to firma Mobvoi rozpocznie dystrybucję swojego najnowszego gadżetu.

Źródło: Gizmochina, Mobvoi

