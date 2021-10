Nowy Chromecast nie będzie miał już swojego największego atutu na wyłączność. Nadciąga realna alternatywa: realme 4K Smart Google TV Stick.

Pełna nazwa tej nowej przystawki Smart TV to realme 4K Smart Google TV Stick. Już w samej tej nazwie właściwie zawierają się wszystkie kluczowe cechy gadżetu. Po kolei: możemy liczyć na rozdzielczość 4K, a więc idealnie pod kątem obecnych na rynku telewizorów. Mało tego, producent zapowiada także obsługę formatu HDR10+ oraz funkcji zawartych w standardzie HDMI 2.1. Oprócz tego portu odda także do naszej dyspozycji złącze USB typu C.

Przystawka realme 4K Smart Google TV Stick jest pierwszą realną alternatywą dla nowego Chromecasta

Dalej w nazwie mamy „Google TV” i to jest właśnie największa zaleta przystawki spod znaku realme. Zamiast starszego Androida gadżet wykorzysta najnowszy system amerykańskiego giganta, co oznacza, że będzie pierwszą faktyczną alternatywą dla nowego Chromecasta 4.0. Google TV to system znacznie bardziej skoncentrowany na wygodzie i spersonalizowanym doświadczeniu, opierający się na dopasowanych treściach, a nie konkretnych aplikacjach. Choć oczywiście tych ostatnich jest naprawdę dużo (w tym te najważniejsze aplikacje smart TV jak YouTube czy Netflix), a do tego można skorzystać z pomocy Asystenta Google.

Nazwa kończy się słowem „Stick”. To mimo wszystko może być postrzegane jako wada. W przeciwieństwie bowiem do Chromecasta, mamy tu do czynienia z konstrukcją typu „pendrive”, taką samą jak choćby w przypadku Xiaomi Mi TV Stick czy Amazon Fire TV Stick. Ta na co dzień okazuje się znacznie mniej praktyczna, szczególnie w przypadku telewizorów z portami skierowanymi nie w bok, a do tyłu. Trzeba jednak przyznać, że samo urządzonko prezentuje się bardzo estetycznie.

Cena realme 4K Smart Google TV Stick na pewno będzie niższa, jakość już niekoniecznie

Przystawka realme 4K Smart Google TV Stick jeszcze w tym tygodniu trafi do sprzedaży. Nie wiemy jeszcze, ile będzie kosztować, ale trudno wyobrazić sobie sytuację, w której cena byłaby wyższa niż w przypadku Google Chromecast 4.0 – ten zaś kosztuje około 350 złotych. Spekuluje się, że za gadżet z Chin zapłacimy od kilkudziesięciu do nawet 100 zł mniej.

